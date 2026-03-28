Д-р София Казакова е лекар-специализант по Хирургия в УМБАЛ „Александровска“. Освен това играе волейбол и проявява интереси и към други спортове. В свободното време обича да ходи на театър и да гледа българско кино.

Амбициозна и уверена във възможностите си, д-р Казакова непоколебимо прекрачва прага на операционната веднага след като завършва Медицинския университет в гр. Пловдив.

Жадна за знания, тя попива всичко, а изтощителната работа не само не я плаши, но и я мотивира да развива потенциала си още повече.

Какво вдъхновява д-р Казакова?

„Най-много ме вдъхновяват дългите операции, обикновено те са по-продължителни и има по-заплетени случаи и като присъстваме на тях виждаме случаи, които рядко се виждат и имаме възможност да научим нови неща“, казва д-р София Казакова.

Според нея е клише, че хирургията е мъжка специалност. „Особено в последните години все повече жени започват да се занимават с хирургия. В миналото почти не е имало лекари-жени и медицината е била доминирана от мъже. Така че сега нещата се променят, за добро надявам се“, споделя д-р Казакова.

Как тя прекарва свободното си време?

Сред хобитата ѝ е и волейболът. Науката показва, че спортът тренира не само тялото. Той пряко влияе върху вниманието, способността за концентрация и бързината на реакциите. А това са умения, които са критично важни в операционната зала.

„По волейбола се запалих преди много години. Започнах да тренирам някъде около пети клас. Плюсът от волейбола, които съм извлякла в медицината, е дисциплината основно. Като цяло дисциплината, която спортът изгражда, е много важна и за ежедневието, и за професията, и като цяло в живота. Също комуникацията със съотборниците, с треньорите, просто да може човек да работи в екип добре. Има много общо между хирургията и волейбола, защото и двете са отборни и трябва човек да е в екип и да умее да комуникира и да разчита на другите хора около себе си, за да може да върви работата“, споделя младият лекар.

Какво мисли за българската здравна система д-р София Казакова?

За д-р София Казакова медицината и хирургията са призвание, което изисква постоянство, дисциплина и готовност да носиш отговорност ежедневно.

Част от тези качества тя гради извън болницата – на волейболното игрище, където решенията се вземат за части от секундата, а грешките рядко остават незабелязани.

Същите умения тя пренася и в професионалната среда. Но въпреки светлия си идеал, д-р Казакова не затваря очи за състоянието на здравната система, която поставя младите лекари и обществото пред някои сериозни изпитания.

„Здравната система в България е изградена доста по-добре отколкото в други държави, но според мен не функционира достатъчно пълноценно, което се дължи основно на народопсихологията на българите, недостига на персонал, дългите часове работа в някои отделения, които пак са породени от този проблем и ниското заплащане на медицинските специалисти като цяло“, казва д-р Казакова.

