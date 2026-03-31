Всяка година в България над 35 000 души се изправят пред диагнозата рак. Поставянето на онкологична диагноза поставя пациента в ситуация, която изисква не само спешно медицинско лечение, но и сложна логистична и емоционална подкрепа. Именно тук се откроява ролята на пациентската навигация, система, която помага на хората да не се губят в лабиринта на здравната система.

Темата коментираме в  „Подкаст за здраве“ заедно с Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ). Тя е сред водещите експерти в страната, които налагат модела на пациентски навигатор като задължителен елемент от качествената грижа за онкоболните.

Какво представлява услугата пациентска навигация?

Пациентската навигация е организирана подкрепа, чиято цел е да „преведе“ болния през фрагментирания път от откриването на заболяването до неговото проследяване. Тя включва:

  • Предоставяне на разбираема информация за специфичния вид карцином;
  • Насочване към доказани специалисти и акредитирани лечебни заведения;
  • Съдействие при административни и социални трудности.

„В последните години в целия свят, от САЩ до Европа, се говори за пациентската навигация като за критично необходима социална интервенция“, обяснява в „Подкаст за здраве“ Евгения Александрова.

Тя допълва, че докато в чужбина процесите са регламентирани, в България пациентът често е оставен сам да търси пътя си. Работата на пациентския навигатор е именно да намали забавянията в диагностиката и да подобри придържането към терапията.

Какви са първите стъпки след поставяне на онкологична диагноза?

Първият момент след научаването на новината е свързан с огромен психологически стрес. Според Александрова, най-важното е пациентът да намери вътрешен ресурс и да не изпада в изолация. Надеждата не е просто емоция, а практически фактор, който подобрява сътрудничеството с медицинските екипи.

„Ние трябва да се научим как да сме толерантни и как да разбираме болния“, посочва специалистът. Тя съветва пациентите да бъдат внимателни на кого споделят диагнозата си. Не е задължително всеки да знае, изборът на доверен кръг от хора е част от защитата на собственото ментално здраве.

Защо психологическата помощ е част от самото лечение на рак?

Психологическата подкрепа не е лукс, а съществен елемент от лечебния процес. Диагнозата често води до депресивни състояния, които могат да попречат на ефективността на химиотерапията или лъчелечението.

Професионалната помощ от психолог помага за:

  1. Обработване на първоначалния шок;
  2. Изграждане на механизми за справяне със страха от рецидив;
  3. Подобряване на комуникацията с лекуващия лекар.

„Очевидно във всички здравни системи липсата на навигация е установена. Хората по света създават пътища, по които пациентът да получава тази допълнителна грижа“, коментира експертът, подчертавайки, че психосоциалната подкрепа увеличава шансовете за успешно възстановяване.

