Смартфоните могат да бъдат обвинени за много неща, дефицит на вниманието, лоша стойка, самота. Но учените вече посочват нещо далеч по-тревожно за бъдещето ни: спада в раждаемостта.

Две нови академични проучвания твърдят, че точно в момента, в който се появява първият смарт телефон и високоскоростният интернет, хората спират да създават деца и започват да скролват.

Разберете какво казва науката, какво мислят експертите и как изглежда картината у нас, където България парадоксално остава сред лидерите в Европа по плодовитост.

Какво откриват проучванията за раждаемостта

Първият модерен смартфон се появява в САЩ през 2007 г. През следващите четири години общата плодовитост в страната падна с 22%.

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Според проучване на Националното бюро за икономически изследвания (NBER) в САЩ, обичайните обяснения за спада в раждаемостта, рецесии, скъпи жилища, разходи за отглеждане на деца, промени в употребата на контрацепция, не успяват напълно да обяснят този рязък спад.

Затова икономистът Кейтлин Майърс от Middlebury College и нейният студент Езекиел Хупър насочват вниманието си към технологиите. Тъй като в началото смарттелефоните работят само в мрежата на AT&T и то с различно качество по региони, изследователите използват тази географка особеност, за да сравнят влиянието на смартфоните върху фертилитета.

Изводите им са категорични: Появата на смарттелефоните причинява до половината от спада на раждаемостта в САЩ между 2007 и 2011 г., като ефектът е най-силен сред младите на възраст между 15 и 24 години.

Защо технологиите водят до по-малко деца

Теорията на Майърс свързва пристрастяването към екрана с няколко промени в поведението:

Повече време онлайн и по-малко общуване на живо

По-голяма консумация на порнография

По-малко срещи и по-малко секс и следователно по-малко бременности

Тенденцията се потвърждава и от данните. Скорошно проучване на YouGov установява, че във Великобритания над една трета от възрастните (35%) се целуват романтично по-рядко, отколкото преди пет години, а близо един на петима (19%) не е целувал никого над година.

Снимка: OpenAI

Още преди пандемията национално проучване за сексуалните нагласи от 2019 г. показа спад на сексуалната активност в Британия, най-вече сред хората над 25 години и тези в брак или съжителство. Проф. Кей Уелингс, ръководител на изследването, посочи появата на iPhone като ключов фактор:

"Границата между публичния свят и личния живот отслабва. Прибираш се вкъщи и продължаваш да работиш, да пазаруваш – всичко, освен да разговаряш. Не се чувстваш близък с някого, когато постоянно си на телефона."

Глобалната картина: 128 държави

През май второ академично проучване задълбочава темата. Ернан Москосо Боедо, професор по икономика от Университета в Синсинати, и докторантът Нейтън Хъдсън анализират данни на Световната банка за 128 държави. Те откриват, че раждаемостта намалява, след като смартфоните стават масови, в страни толкова различни, колкото Иран, Коста Рика, Турция и Мексико. Спадът е най-бърз там, където високоскоростният интернет и 4G мрежите са най-разпространени.

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Експертът: приемете го с резерви

Не всички са убедени. Кевин Маклени, консултант-уролог в Newcastle Fertility Centre и председател на Британското дружество по фертилитет, призовава за предпазливост:

"Интересна теория е. Но може би, ако направите същото с PlayStation, ще получите подобни резултати."

Маклени подчертава, че спадът на раждаемостта в западния свят е започнал много предипоявата на технологичните устройства: "Има може би по-съществени проблеми. Мисля, че икономиката е основният фактор, намаленото финансиране на ин витро процедури, невъзможността хората да си позволят семейство."

А какво се случва в България и Европа?

Европа отчита историческо дъно. Според данни на Евростат, средният коефициент на плодовитост в ЕС е паднал до 1.34 деца на жена (при необходими 2.1 за просто възпроизводство), най-ниското ниво от 2001 г. В ЕС са родени 3.55 млн. бебета, спад от 3.3%. Жените стават майки все по-късно, средно на 29.9 години за първо дете.

Снимка: OpenAI

България обаче е парадокс:

Първо място в ЕС по тотална плодовитост с коефициент до 1.72 (текущите данни на НСИ отчитат лек спад до 1.63) – стабилно над средното за Европа.

Българките раждат най-рано в целия ЕС първото си дете, средно на 26.9–27.5 години (в София-столица – 30.8 г., в Сливен – 22.1 г.).

61.5% от децата у нас се раждат извън брак, ясен знак за предпочитание към съжителство.

Намаляването на ражданията у нас (50 241 живородени, спад от 6%) не се дължи на нежелание за деца. Българските семейства раждат средно повече от повечето европейци. Проблемът е демографски, групата жени във фертилна възраст намалява с около 11–12 хиляди души годишно заради застаряване и емиграция.

И така, виновни ли са смартфоните за демографската криза? Доказателствата сочат реална връзка между социалната изолация, липсата на личен контакт и спадащата раждаемост, дигиталната ера и самотата изглежда вървят ръка за ръка.

Но експертите предупреждават, че технологиите са само част от пъзела. Икономическите причини за ниската раждаемост, като скъп живот, недостъпно лечение, несигурност, остават основни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници