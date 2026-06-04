Все повече хора по света отварят ChatGPT вместо да потърсят психолог. Ново мащабно проучване установява, че изкуственият интелект и менталното здраве са се преплели по начин, който поставя сериозни въпроси пред специалисти и потребители едновременно.

Според AXA Mind Health Report 2026, едно от най-мащабните изследвания в сферата на психичното здраве, 63% от анкетираните са използвали AI инструменти като ChatGPT и други чатботове за психологическа подкрепа и въпроси, свързани с менталното им здраве.

Какво показва проучването?

Изследването е проведено съвместно от здравноосигурителната компания AXA и мултинационалната фирма за пазарни проучвания IPSOS. В него са анализирани интервюта с 19 000 пълнолетни от 18 държави на възраст между 18 и 75 години, проведени между 12 януари и 16 февруари 2026 г.

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Ключови данни от доклада:

68% от хората са засегнати от тревожност, стрес или симптоми на депресия, дори и в лека степен

46% се определят като „борещи се" или „прегорели", класически признаци на емоционален бърнаут

65% са посочили, че се чувстват „потиснати и тъжни", най-честото усещане сред всички участници

43% от тези, които изпитват трудности, не са потърсили никаква професионална помощ през последните 12 месеца

Младите хора са в най-тежко положение

Данните очертават особено тревожна картина при възрастовата група 18–24 години:

85% са засегнати от тревожност, стрес или депресия

43% изпитват тези симптоми в тежка или крайна степен, почти двойно повече от глобалната средна стойност от 26%

Младите демонстрират по-голяма откритост да търсят помощ, но и по-голяма зависимост от технологии

„Не е нужно много въображение, за да си представим, че задълбочената употреба на екрани и нарастващата технологична зависимост генерират дигитална изолация при младите", коментира пред Euronews Health Халед Ел Шаарани, ръководител „Здраве и превенция" в AXA.

Пристрастяване към екраните с последици за менталното здраве

Проучването идентифицира употребата на екрани като един от основните фактори за влошено психично здраве:

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Средно 5.1 часа на ден прекарват участниците пред екрани (извън работа, учене и почивни дни)

66% споделят, че употребата на екрани засяга ежедневието им – качеството на съня, концентрацията и физическата активност

При 39% тези последици са описани като „крайни"

Над една трета признават, че пристрастяването към екрани усилва социалната им изолация

„Хората сами признават, че екранното им време засяга множество аспекти от живота им", обобщава Софи Морен, директор акаунти в IPSOS Public Affairs.

ChatGPT вместо психолог, помага ли наистина?

Защо хората избират AI?

Три от четири основни причини хората да предпочетат чатбот за психологическа подкрепа пред специалист са:

Цена , безплатен достъп денонощно

Достъпност , наличен по всяко време, включително посреднощ

Анонимност , без необходимост от запис или среща с непознат

Около 38% от участниците заявяват, че се доверяват повече на AI платформи, отколкото на специалисти по психично здраве. Въпреки това 45% са недоволни от качеството на получените отговори.

Рискът от неспециализиран AI

Ел Шаарани предупреждава срещу употребата на универсални платформи като ChatGPT или Gemini при панически атаки, стрес и тревожност:

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„Ако си тийнейджър, имаш тревожност и сърцебиене, и питаш AI какво може да е причината, може да получиш списък с 20 възможни диагнози, някои от тях много сериозни. Това не помага на тревожността ти, дори информацията да е научно вярна."

Разликата между самолечение при тревожност с помощта на специализиран медицински AI и общи чатботове е съществена. Специализираните платформи трябва да разполагат с механизми за разпознаване на сигнали за риск и пренасочване към подходящ специалист.

Данните от AXA Mind Health Report 2026 рисуват картина на свят, в който психичното здраве се влошава, а традиционните системи за помощ остават недостъпни за твърде много хора. Изкуственият интелект и менталното здраве са вече неразривно свързани, въпросът не е дали AI ще участва в психологичната подкрепа, а как да бъде регулиран и специализиран, за да не нанася повече вреда, отколкото полза. AI може да бъде мост, но не заместител.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници