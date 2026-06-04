Все повече хора по света отварят ChatGPT вместо да потърсят психолог. Ново мащабно проучване установява, че изкуственият интелект и менталното здраве са се преплели по начин, който поставя сериозни въпроси пред специалисти и потребители едновременно.
Според AXA Mind Health Report 2026, едно от най-мащабните изследвания в сферата на психичното здраве, 63% от анкетираните са използвали AI инструменти като ChatGPT и други чатботове за психологическа подкрепа и въпроси, свързани с менталното им здраве.
Какво показва проучването?
Изследването е проведено съвместно от здравноосигурителната компания AXA и мултинационалната фирма за пазарни проучвания IPSOS. В него са анализирани интервюта с 19 000 пълнолетни от 18 държави на възраст между 18 и 75 години, проведени между 12 януари и 16 февруари 2026 г.
Ключови данни от доклада:
- 68% от хората са засегнати от тревожност, стрес или симптоми на депресия, дори и в лека степен
- 46% се определят като „борещи се" или „прегорели", класически признаци на емоционален бърнаут
- 65% са посочили, че се чувстват „потиснати и тъжни", най-честото усещане сред всички участници
- 43% от тези, които изпитват трудности, не са потърсили никаква професионална помощ през последните 12 месеца
Младите хора са в най-тежко положение
Данните очертават особено тревожна картина при възрастовата група 18–24 години:
- 85% са засегнати от тревожност, стрес или депресия
- 43% изпитват тези симптоми в тежка или крайна степен, почти двойно повече от глобалната средна стойност от 26%
- Младите демонстрират по-голяма откритост да търсят помощ, но и по-голяма зависимост от технологии
„Не е нужно много въображение, за да си представим, че задълбочената употреба на екрани и нарастващата технологична зависимост генерират дигитална изолация при младите", коментира пред Euronews Health Халед Ел Шаарани, ръководител „Здраве и превенция" в AXA.
Пристрастяване към екраните с последици за менталното здраве
Проучването идентифицира употребата на екрани като един от основните фактори за влошено психично здраве:
- Средно 5.1 часа на ден прекарват участниците пред екрани (извън работа, учене и почивни дни)
- 66% споделят, че употребата на екрани засяга ежедневието им – качеството на съня, концентрацията и физическата активност
- При 39% тези последици са описани като „крайни"
- Над една трета признават, че пристрастяването към екрани усилва социалната им изолация
„Хората сами признават, че екранното им време засяга множество аспекти от живота им", обобщава Софи Морен, директор акаунти в IPSOS Public Affairs.
ChatGPT вместо психолог, помага ли наистина?
Защо хората избират AI?
Три от четири основни причини хората да предпочетат чатбот за психологическа подкрепа пред специалист са:
- Цена, безплатен достъп денонощно
- Достъпност, наличен по всяко време, включително посреднощ
- Анонимност, без необходимост от запис или среща с непознат
Около 38% от участниците заявяват, че се доверяват повече на AI платформи, отколкото на специалисти по психично здраве. Въпреки това 45% са недоволни от качеството на получените отговори.
Рискът от неспециализиран AI
Ел Шаарани предупреждава срещу употребата на универсални платформи като ChatGPT или Gemini при панически атаки, стрес и тревожност:
„Ако си тийнейджър, имаш тревожност и сърцебиене, и питаш AI какво може да е причината, може да получиш списък с 20 възможни диагнози, някои от тях много сериозни. Това не помага на тревожността ти, дори информацията да е научно вярна."
Разликата между самолечение при тревожност с помощта на специализиран медицински AI и общи чатботове е съществена. Специализираните платформи трябва да разполагат с механизми за разпознаване на сигнали за риск и пренасочване към подходящ специалист.
Данните от AXA Mind Health Report 2026 рисуват картина на свят, в който психичното здраве се влошава, а традиционните системи за помощ остават недостъпни за твърде много хора. Изкуственият интелект и менталното здраве са вече неразривно свързани, въпросът не е дали AI ще участва в психологичната подкрепа, а как да бъде регулиран и специализиран, за да не нанася повече вреда, отколкото полза. AI може да бъде мост, но не заместител.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- AXA. (2026). AXA Mind Health Report 2026. Годишен доклад за психичното здраве: резултати от проучване сред 19 000 възрастни в 18 държави.
- Euronews Health. (2026). Повече от 60% от хората използват AI за подкрепа на психичното здраве, но мнозина са недоволни от него – проучване.