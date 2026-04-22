България е сред държавите в Европа с най-сериозен демографски срив. Според най-новите прогнози на Евростат, публикувани през април 2026 г., населението на страната ни ще се свие с 28% до края на века, т.е. почти всеки трети българин ще „изчезне“ от демографската карта.

Тази демографска прогноза за България поставя страната ни в групата на най-засегнатите държави в ЕС, заедно с балтийските републики, Полша и Гърция.

ЕС губи 53 милиона души до 2100 г.

Населението на ЕС до 2100 г. ще бъде с 11,7% по-малко в сравнение с 2025 г., от 452 млн. ще се стопи до 399 млн. души. Това означава загуба на 53 млн. европейци в рамките на едно столетие, дори при отчитане на очакваната миграция.

От 30 анализирани европейски държави, само 12 ще регистрират ръст, а 18 спад на населението си.

Кои държави ще пострадат най-много?

Депопулацията на балканските страни и Източна Европа е особено изразена. Според данните на Евростат, най-голям спад ще претърпят:

Латвия – 33,9%

Литва – 33,4%

Полша – 31,6%

Гърция – 30,1%

България – 28%

Хърватия – 27%

Словакия – 26,7%

Румъния – 24,3%

Италия – 24%

Унгария – 22,5%

В контраст, Люксембург (+36,4%), Исландия (+27,1%) и Малта (+26%) ще растат най-бързо, макар и от ниска база.

Миграцията е ключов фактор за демографската криза

„Тази вариация се дължи основно на разликите в миграционните потоци – минали и прогнозирани, в комбинация с възрастовата структура“, обяснява пред Euronews Health д-р Томаш Соботка, заместник-директор на Виенския институт по демография.

Според д-р Дмитри Жданов от Института „Макс Планк“ за демографски изследвания, три фактора определят демографската динамика: смъртност, раждаемост и миграция. „Настоящият коефициент на плодовитост не може да поддържа дори текущия размер на населението. Миграцията е единственият фактор, който може да осигури растеж в Европа“, подчертава експертът.

Спадът на раждаемостта в Европа засяга всички държави, но онези с устойчива имиграция и икономика, способна да привлича хора, успяват да компенсират ниската раждаемост. Държави като България, Латвия и Литва страдат от двойния удар, нисък коефициент на плодовитост и отрицателен миграционен баланс.

Испания изпреварва Италия в исторически обрат

Една от най-впечатляващите промени в прогнозите на Евростат за 2025-2100 г. е смяната на ранкингите. Населението на Испания срещу Италия ще се обърне, Испания ще стане третата най-населена държава в ЕС, докато Италия ще загуби около 15 млн. души.

Сред „Голямата четворка“ на ЕС:

Испания – ръст с 1,3%

Франция – спад с 2,5%

Прогнози за населението на Германия – спад с 10,6%

Италия – спад с 24%

Застаряване на населението, всеки трети европеец над 65 г.

Демографската криза не е само въпрос на количество, но и на структура. Делът на хората над 65 години в ЕС ще нарасне драстично, от 1 на 5 души днес до почти 1 на 3 до 2100 г.

Особено впечатляващо е, че групата на 85+ годишните ще се утрои, от 3,2% на 10,8% от населението. Това поставя огромен натиск върху здравните и пенсионните системи.

Същевременно работната сила в ЕС ще намалее значително, възрастовата група 31-65 години (гръбнакът на европейските икономики) ще се свие от 47,8% на едва 40,5%.

Демографската криза и пазарът на труда, какво следва?

Демографската криза и пазарът на труда са неразривно свързани. По-малкото млади хора означава недостиг на работна ръка, по-малко данъкоплатци и по-голям натиск върху социалните системи. За България това е особено критично, тъй като комбинацията от ниска раждаемост, нетна миграция в негативни стойности и стареещо общество създава „перфектна буря“.

Демографската прогноза за България е сериозен сигнал за тревога. До 2100 г. страната ни може да загуби близо 30% от населението си, резултат от ниска раждаемост, емиграция и застаряваща структура.

Цяла Европа е изправена пред подобно предизвикателство, но Източна Европа и Балканите ще понесат най-тежкия удар. Решенията изискват комплексен подход, като насърчаване на раждаемостта, активна миграционна политика, инвестиции в здравеопазване и адаптация на пазара на труда към новата демографска реалност.

Източници: