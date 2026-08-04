Улицата пред дома ви, дърветата на тротоара, височината на сградите, наличието на пешеходни пътеки е нещо, на което рядко обръщате съзнателно внимание, макар да я виждате всеки ден.

Но какво, ако този привидно незначителен пейзаж работи тихомълком върху нервната ви система и определя колко добре ще спите тази нощ? Именно този въпрос стои в основата на ново проучване, което за пръв път свързва визуалния облик на улицата с реалното качество на съня при работещи възрастни.

Какво изследва екипът от Осака

Изследването е ръководено от професор Дайске Мацушита от Факултета по хуманитарни науки и екология на живота към Университета в Осака (Osaka Metropolitan University). Екипът е използвал проучване с изкуствен интелект, за да анализира над 200 000 снимки от Google Street View, идентифицирайки визуални характеристики на кварталите, от количеството зеленина до плътността на застрояване и наличието на тротоари.

Снимка: Google Imagen

Тези визуални данни след това са съпоставени със самооценки на съня на 1089 работещи възрастни, живеещи на ниските етажи на жилищни сгради в Токио, групата, която е най-силно изложена на влиянието на уличната среда, тъй като е физически най-близо до нея.

Озеленяването и „затворените“ улици помагат за по-дълъг сън

Резултатите показват ясна връзка между усещането за безопасност в квартала и продължителността на съня, колкото по-безопасна изглежда дадена улица, толкова по-дълго спят живеещите там хора. А това усещане, установяват изследователите, до голяма степен се оформя именно от визуалния облик на средата.

Сред най-важните находки са:

Озеленяване и продължителност на съня , улици с много дървета и растителност са свързани с по-дълъг сън.

Архитектурно затваряне (enclosure) , квартали с повече високи сгради и по-малко открити пространства също са свързани с по-дълъг сън и по-малко симптоми на безсъние.

Усещане за безопасност , именно то е ключовият психологически механизъм, който свързва визуалната среда с качеството на нощната почивка.

Пешеходните улици могат да вредят на съня

Може би най-неочакваният резултат на изследването е свързан с пешеходната инфраструктура и пешеходната достъпност. Логично би било да се очаква, че улици с повече тротоари, пътни знаци и удобства за пешеходци създават усещане за сигурност. Проучването обаче показва обратното, по-високата пешеходна зона на дадена улица е свързана с по-ниско усещане за безопасност и по-кратък сън.

Снимка: Google Imagen

Възможното обяснение е, че силно пешеходните улици обикновено са и по-натоварени, по-шумни и посещавани от повече непознати хора. Тоест шум и замърсяване в квартала, съчетани с постоянно присъствие на непознати, могат да надделеят над предимствата на удобната пешеходна среда и да засилят усещането за стрес, вместо за спокойствие. С други думи, безсънието и стресът от градската среда невинаги произтичат от очевидните фактори като трафик или замърсяване на въздуха, понякога източникът е самата гъстота на човешкото присъствие.

Защо това е важно за градското планиране

Откритието поставя под въпрос широко разпространеното убеждение, че по-пешеходните квартали автоматично означават по-добро качество на живот. Според изследователския екип методът, разработен в проучването, отваря нова врата пред градското планиране и здравето на жителите, градовете биха могли да оценяват мащабно и на ниска цена показатели като усещане за безопасност, красота, оживеност и архитектурно затваряне, редом с традиционните измервания на шум и замърсяване.

Снимка: Google Imagen

„Демонстрирахме потенциала за оценка на характеристиките на уличната среда в големи географски области по икономически ефективен начин. Въз основа на тази техника градовете биха могли потенциално да измерват усещаната безопасност, красота, оживеност и затвореност, както и замърсяването и шума“, посочва професор Мацушита. Той допълва, че се надява новата перспектива да отвори допълнителни възможности за проектиране на по-здравословни квартали.

Резултатите са особено ценни за урбанисти, архитекти, невролози и специалисти по съня (сомнолози), тъй като свързват за пръв път конкретни, измерими визуални елементи на градската среда с обективни показатели за качеството на съня при работещи възрастни, област, разположена на границата между градската неврология и психология и практическото градоустройство.

Практически изводи

Макар изследването да не предлага директни съвети за индивидуално поведение, то очертава посоки, полезни за превенция на безсънието на ниво градска среда:

Повече зеленина по улиците вероятно подпомага по-дълъг и по-качествен сън.

Компактната, „затворена“ градска тъкан може да създава усещане за сигурност, а не за клаустрофобия.

Пешеходната инфраструктура сама по себе си не гарантира спокойствие, важен е и контекстът на натовареност и шум.

Визуалният контрол и релаксацията , които дадена улица предлага на минувача, могат да имат по-голямо значение за нервната система, отколкото се е предполагало досега.

Изследването е публикувано в списание Building and Environment.

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Източници