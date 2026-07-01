Лятото и толите вечери са вече тук и мнозина от нас се изкушават да спят с отворен прозорец, за да влиза свеж въздух в спалнята.

Но освен усещането за свежест, наистина ли спането на отворен прозорец може да има здравословни ползи? Според експерти в областта на съня и качеството на въздуха, отговорът зависи от няколко фактора и си заслужава да ги познавате.

Какви са ползите от отворения прозорец през нощта

Специалистите посочват, че качеството на въздуха в спалнята пряко влияе върху съня и цялостното здраве. Голяма част от изследванията се фокусират върху нивата на въглероден диоксид (CO2), газ, който отделяме при дишане.

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Според проучване, публикувано през 2022 г., когато прозорецът и вратата на спалнята са затворени, нивата на CO2 се покачват значително през нощта. Отвореният прозорец обаче ограничава това покачване и подобрява съня. Други изследвания сочат сходни резултати, хората, които спят с отворен прозорец и имат по-ниски нива на CO2 в стаята, съобщават за:

по-добро качество на съня

по-малко сънливост през деня

по-добра концентрация през деня

Експерти от Техническия университет в Дания обясняват, че когато проветряването преди сън премахва замърсителите отвътре, без да внася нови отвън, това пряко подобрява съня.

Кога отвореният прозорец може да не е добра идея

Не при всички условия отвореният прозорец е препоръчителен избор. Хора, живеещи в райони с по-замърсен въздух, големи градове или места близо до натоварени пътища, трябва да преценят внимателно, особено ако имат склонност към алергии и астма.

Специалисти от Университета Vanderbilt посочват, че хората с астма и алергичен ринит трябва да бъдат особено внимателни при решението дали да отварят прозорец през нощта.

Снимка: Canva

Сезонът също играе роля. Отвореният прозорец влияе на стайната температура за сън и влажността, а през летните месеци без комарник могат да влязат и насекоми.

Как да проветрявате правилно преди сън

Ако решите да отваряте прозореца през нощта, експертите съветват:

отваряйте и вратата на спалнята, за да се подобри циркулацията на въздуха

обмислете пречиствател за въздух , който филтрира допълнителни замърсители

наблюдавайте как се чувствате на следващата сутрин, събуждане с главоболие или запушен нос може да сигнализира, че отвореният прозорец не помага във вашия случай

Специалисти от Университета в Пенсилвания напомнят, че отварянето на прозореца буквално означава да пуснете външната среда вътре в дома си, затова преценката трябва да е индивидуална.

Снимка: Canva

Други фактори за здравословен сън

Хигиената на съня не се изчерпва само с проветряването. Според сомнолози от Медицинския център на Rush University, спалнята трябва да бъде тъмна, хладна и тиха, за да се спи по-добре. Избягвайте електронни устройства преди лягане и потърсете спокойна дейност, която да ви подготви за сън.

Спането на отворен прозорец може да намали нивата на CO2 и да подобри качеството на съня, но ефектът зависи от замърсяването на въздуха във вашия район, алергиите ви и сезона. Ако нямате астма или алергии и живеете в район с чист въздух, лек полъх през нощта може да е точно това, от което сънят ви се нуждае.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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