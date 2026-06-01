Лошият сън може да е скрит двигател зад тревожния ръст на раковите заболявания сред младите хора, това показват две мащабни проучвания, представени на най-престижния онкологичен форум в света.

Ако сте под 50 и страдате от безсъние, рискът от рак при безсъние вече не е само теоретична загриженост.

Случаите на рак при младите хора са се увеличили с почти 80%

Броят на диагностицираните с рак под 50-годишна възраст в световен мащаб е нараснал от 1,82 млн. през 1990 г. до 3,26 млн. през 2019 г., сочи изследване, публикувано в BMJ Oncology. Смъртността сред хора в 30-те и 40-те години от живота е нараснала с 27%. Над 1 млн. млади хора умират от рак всяка година.

Изследването на MD Anderson: Анализ на 18 млн. души

На конгреса на ASCO 2026 (Американското дружество по клинична онкология) в Чикаго са представени две проучвания, ръководени от MD Anderson Cancer Center в Хюстън, Тексас, един от водещите онкологични центрове в света.

Изследователите анализираха здравни данни на над 18 милиона възрастни американци на възраст 18–50 години и установиха:

Хората с нарушен сън са по-склонни да развият рак на дебелото черво, гърдата, матката или яйчниците преди 50-годишна възраст.

При хора с диагностицирано безсъние , рискът от онкологично заболяване в рамките на 5 години е до три пъти по-висок .

„Тези резултати предполагат, че нарушението на съня може да представлява клинично значим и потенциално променим рисков фактор", коментират авторите на проучването.

Как безсънието влияе върху имунната система и риска от рак?

Д-р Дейвид Гарли, лекар с опит в лечението на нарушения на съня от Бристол, Великобритания, обяснява няколко възможни механизма:

Директен физиологичен ефект

Имунната система и сън са дълбоко свързани. По време на сън организмът възстановява имунните си функции. При хронично безсъние тази способност отслабва, а имунният надзор над анормалните клетки е ключов в превенцията на рак.

Нарушен начин на живот

Хората с причини за безсъние, стрес, тревожност, работа на смени, по-трудно поддържат здравословни навици:

по-чести са тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол

повишен риск от затлъстяване поради хормонален дисбаланс

намалена физическа активност

Всички тези фактори за ракови заболявания сами по себе си повишават онкологичния риск.

Обратната причинно-следствена връзка

Д-р Гарли предупреждава, че е възможна и обратна зависимост: „Ако имате рак, но той още не е клинично очевиден, е възможно именно той да предизвиква промени в качеството на съня."

Какво казват специалистите в областта?

Claire Coughlan от организацията Bowel Cancer UK потвърждава, че рак на дебелото черво симптоми все по-често се наблюдават при хора под 50 и признава значимостта на находките:

„Заключението, че безсънието може да е потенциален рисков фактор за ранен колоректален рак, може да ни помогне да разберем причините зад тази тенденция. Резултатите заслужават допълнително проучване."

Меган Уинтър от Cancer Research UK призовава за внимание при интерпретацията:

„Необходими са повече изследвания, особено върху по-дълги периоди от време, преди да направим окончателни изводи."

Превенция на рак до 50 години: Какво можете да направите сега?

Въпреки че ранната онкологична диагностика е най-важният инструмент, превенцията остава ключова. Докато науката изяснява точната роля на съня, известните нарушен сън последици са достатъчно сериозни, за да мотивират промяна.

Специалистите от Cancer Research UK препоръчват:

Откажете тютюнопушенето

Поддържайте здравословно тегло

Движете се редовно

Ограничете алкохола

Защитавайте се от слънцето

И все по-настоятелно, обърнете внимание на качеството на своя сън.

Двете проучвания на изследване на MD Anderson, представени на конгреса на ASCO 2026, добавят нов, тревожен елемент към картината на рак при младите хора: хроничното безсъние може да е не просто симптом на стрес, а самостоятелен рисков фактор.

Асоциацията не е доказателство за причинно-следствена връзка, но е достатъчно силна, за да накара учените да поставят съня в центъра на онкологичните изследвания. Докато чакаме допълнителни данни, едно е ясно, че добрият нощен сън е инвестиция в здравето.

