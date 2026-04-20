Но ново проучване установява, че безсънието при химиотерапия е много повече от въпрос на умора, то може буквално да обезсили лечението.

Изследователи от UF Health Cancer Institute установяват, че чревната микрофлора е ключовата молекулярна връзка между лошия сън и намалената ефективност на химиотерапията при пациенти с онкологични заболявания.

Как лошият сън саботира лечението на рака?

Чревните бактерии, невидимият посредник

Според проучването, представено на годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) в Сан Диего, хроничното недоспиване и ракът са свързани директно чрез чревния микробиом, колекцията от трилиони бактерии и микроорганизми, живеещи в стомашно-чревния тракт.

Мария Херандес, докторантка в лабораторията на проф. Кристиан Жобен, обяснява: „Безсънието е много разпространено при онкологични пациенти, но е пренебрегвано в клиничната практика, молекулярните доказателства за ефекта му върху изхода на заболяването липсваха."

Изследователският екип провежда следния експеримент: взима изпражнения от мишки с хронично недоспиване и ги трансплантирали в здрави мишки, чийто микробиом е предварително унищожен, за да изолират точно ролята на чревните бактерии.

Резултатите са красноречиви:

По-бърза прогресия на тумора (измерена чрез туморен обем)

Намалена ефективност на 5-FU , най-използваното лекарство при колоректален рак

Спад в антитуморния имунитет , по-малко имунни клетки в туморния микроклимат

Нарушена генна регулация на циркадния ритъм в туморните клетки

„Показахме, че промените в микробиома имат функционален ефект върху прогресията на рака и върху лечението. Нещо се случва в микробиома, което води до намалена ефективност на терапията", допълва Херандес.

Безсъние при рак на дебелото черво

Изследването е особено важно, тъй като колоректалният рак вече е най-смъртоносният рак при хората под 50 години в много части на света. Лекарствената резистентност към 5-FU е едно от основните предизвикателства в лечението му и новите данни предполагат, че качеството на съня може да е един от пренебрегваните фактори зад нея.

Микробиомът може да се „поправи"

Проф. Жобен, носител на почетната титла „Gatorade Distinguished Professor" в Медицинския колеж на Университета на Флорида, акцентира върху ключов факт, че здравето на микробиома е „пластично", тоест може да бъде подобрено чрез промени в начина на живот.

„Знаем толкова много за микробиома, че трябва да започнем да го пазим и да го третираме с уважение. Спи добре, яж здравословно, разбираме това интуитивно, но сега знаем, че ефектът минава именно през микробиома", обяснява той.

Дългосрочните цели на изследователите са:

Идентифициране на специфичния молекулен механизъм , свързващ съня, бактериите в червата и имунитета

Разработване на нови онкологични терапии за възстановяване на микробния баланс, включително „добри бактерии" или таргетно лекарство

Събиране на данни за съня при големи групи онкологично болни пациенти за сравнение на микробиомните промени

Учените наскоро идентифицират молекула, способна да усили отговора към лечението на рака и с потенциал да стане самостоятелен медикамент.

Чревната микрофлора и имунната система, антитуморният имунитет и качеството на съня вече започват да имат доказано клинично значение и пластичността на микробиома открива врата към съвсем нов клас терапии.

„Това откритие е значително, защото подчертава необходимостта да оценяваме пациента като цяло и да открием как можем по-добре да подкрепим тези системи, за да подобрим резултатите от лечението", обобщава Херандес.

