Но ново проучване установява, че безсънието при химиотерапия е много повече от въпрос на умора, то може буквално да обезсили лечението.

Изследователи от UF Health Cancer Institute установяват, че чревната микрофлора е ключовата молекулярна връзка между лошия сън и намалената ефективност на химиотерапията при пациенти с онкологични заболявания.

Как лошият сън саботира лечението на рака?

Чревните бактерии, невидимият посредник

Според проучването, представено на годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) в Сан Диего, хроничното недоспиване и ракът са свързани директно чрез чревния микробиом,  колекцията от трилиони бактерии и микроорганизми, живеещи в стомашно-чревния тракт.

Мария Херандес, докторантка в лабораторията на проф. Кристиан Жобен, обяснява: „Безсънието е много разпространено при онкологични пациенти, но е пренебрегвано в клиничната практика, молекулярните доказателства за ефекта му върху изхода на заболяването липсваха."

Изследователският екип провежда следния експеримент: взима изпражнения от мишки с хронично недоспиване и ги трансплантирали в здрави мишки, чийто микробиом е предварително унищожен, за да изолират точно ролята на чревните бактерии.

Резултатите са красноречиви:

  • По-бърза прогресия на тумора (измерена чрез туморен обем)
  • Намалена ефективност на 5-FU, най-използваното лекарство при колоректален рак
  • Спад в антитуморния имунитет, по-малко имунни клетки в туморния микроклимат
  • Нарушена генна регулация на циркадния ритъм в туморните клетки

„Показахме, че промените в микробиома имат функционален ефект върху прогресията на рака и върху лечението. Нещо се случва в микробиома, което води до намалена ефективност на терапията", допълва Херандес.

Безсъние при рак на дебелото черво 

Изследването е особено важно, тъй като колоректалният рак вече е най-смъртоносният рак при хората под 50 години в много части на света. Лекарствената резистентност към 5-FU е едно от основните предизвикателства в лечението му и новите данни предполагат, че качеството на съня може да е един от пренебрегваните фактори зад нея.

Микробиомът може да се „поправи"

Проф. Жобен, носител на почетната титла „Gatorade Distinguished Professor" в Медицинския колеж на Университета на Флорида, акцентира върху ключов факт, че здравето на микробиома е „пластично", тоест може да бъде подобрено чрез промени в начина на живот.

„Знаем толкова много за микробиома, че трябва да започнем да го пазим и да го третираме с уважение. Спи добре, яж здравословно, разбираме това интуитивно, но сега знаем, че ефектът минава именно през микробиома", обяснява той.

Дългосрочните цели на изследователите са:

  • Идентифициране на специфичния молекулен механизъм, свързващ съня, бактериите в червата и имунитета
  • Разработване на нови онкологични терапии за възстановяване на микробния баланс, включително „добри бактерии" или таргетно лекарство
  • Събиране на данни за съня при големи групи онкологично болни пациенти за сравнение на микробиомните промени

Учените наскоро идентифицират молекула, способна да усили отговора към лечението на рака и с потенциал да стане самостоятелен медикамент.

Чревната микрофлора и имунната система, антитуморният имунитет и качеството на съня вече започват да имат доказано клинично значение и пластичността на микробиома открива врата към съвсем нов клас терапии.

„Това откритие е значително, защото подчертава необходимостта да оценяваме пациента като цяло и да открием как можем по-добре да подкрепим тези системи, за да подобрим резултатите от лечението", обобщава Херандес.

  1. News Medical Life Sciences. „Учените свързват лошия сън с намален отговор към химиотерапията чрез червата." News-Medical.net, (2026) 
  2. ecancer Medical Science. „AACR 2026: Лишаването от сън нарушава чревната микрофлора и влошава резултатите при колоректален рак." ecancer.org, (2026)