Но ново проучване установява, че безсънието при химиотерапия е много повече от въпрос на умора, то може буквално да обезсили лечението.
Изследователи от UF Health Cancer Institute установяват, че чревната микрофлора е ключовата молекулярна връзка между лошия сън и намалената ефективност на химиотерапията при пациенти с онкологични заболявания.
Как лошият сън саботира лечението на рака?
Чревните бактерии, невидимият посредник
Според проучването, представено на годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) в Сан Диего, хроничното недоспиване и ракът са свързани директно чрез чревния микробиом, колекцията от трилиони бактерии и микроорганизми, живеещи в стомашно-чревния тракт.
Мария Херандес, докторантка в лабораторията на проф. Кристиан Жобен, обяснява: „Безсънието е много разпространено при онкологични пациенти, но е пренебрегвано в клиничната практика, молекулярните доказателства за ефекта му върху изхода на заболяването липсваха."
Изследователският екип провежда следния експеримент: взима изпражнения от мишки с хронично недоспиване и ги трансплантирали в здрави мишки, чийто микробиом е предварително унищожен, за да изолират точно ролята на чревните бактерии.
Резултатите са красноречиви:
- По-бърза прогресия на тумора (измерена чрез туморен обем)
- Намалена ефективност на 5-FU, най-използваното лекарство при колоректален рак
- Спад в антитуморния имунитет, по-малко имунни клетки в туморния микроклимат
- Нарушена генна регулация на циркадния ритъм в туморните клетки
„Показахме, че промените в микробиома имат функционален ефект върху прогресията на рака и върху лечението. Нещо се случва в микробиома, което води до намалена ефективност на терапията", допълва Херандес.
Безсъние при рак на дебелото черво
Изследването е особено важно, тъй като колоректалният рак вече е най-смъртоносният рак при хората под 50 години в много части на света. Лекарствената резистентност към 5-FU е едно от основните предизвикателства в лечението му и новите данни предполагат, че качеството на съня може да е един от пренебрегваните фактори зад нея.
Микробиомът може да се „поправи"
Проф. Жобен, носител на почетната титла „Gatorade Distinguished Professor" в Медицинския колеж на Университета на Флорида, акцентира върху ключов факт, че здравето на микробиома е „пластично", тоест може да бъде подобрено чрез промени в начина на живот.
„Знаем толкова много за микробиома, че трябва да започнем да го пазим и да го третираме с уважение. Спи добре, яж здравословно, разбираме това интуитивно, но сега знаем, че ефектът минава именно през микробиома", обяснява той.
Дългосрочните цели на изследователите са:
- Идентифициране на специфичния молекулен механизъм, свързващ съня, бактериите в червата и имунитета
- Разработване на нови онкологични терапии за възстановяване на микробния баланс, включително „добри бактерии" или таргетно лекарство
- Събиране на данни за съня при големи групи онкологично болни пациенти за сравнение на микробиомните промени
Учените наскоро идентифицират молекула, способна да усили отговора към лечението на рака и с потенциал да стане самостоятелен медикамент.
Чревната микрофлора и имунната система, антитуморният имунитет и качеството на съня вече започват да имат доказано клинично значение и пластичността на микробиома открива врата към съвсем нов клас терапии.
„Това откритие е значително, защото подчертава необходимостта да оценяваме пациента като цяло и да открием как можем по-добре да подкрепим тези системи, за да подобрим резултатите от лечението", обобщава Херандес.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
