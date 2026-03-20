Невропатията е увреждане на нервите, което може да причини изтръпване, скованост и други усещания, често в краката и ръцете.

Химиотерапията при лечение на рак може да увреди нервите, които влияят на усещането и движението в ръцете и краката. Лекарите наричат ​​това състояние периферна невропатия, причинена от химиотерапия. Симптомите могат да бъдат тежки и да повлияят на качеството на живот на човек.

Лекарите не са сигурни защо някои хора имат невропатия, а други не. Рискът зависи от химиотерапевтичното лекарство, което човек приема.

В тази статия разглеждаме начини за предотвратяване и лечение на периферната невропатия, включително природни и алтернативни средства.

Може ли да се предотврати периферната невропатия

Най-добрият вариант за предотвратяване на невропатия е използването на химиотерапевтично лекарство, което е малко вероятно да причини периферна невропатия.

Това обаче не винаги е възможно, тъй като лечението на рака е специфично за диагнозата, което означава, че най-ефективното лекарство може да е и такова, което причинява неприятни странични ефекти.

Някои изследвания показват, че следните лечения могат да помогнат за предотвратяване на невропатия:

Витамин Е

Калций и магнезий

Медикаменти против гърчове

Антидепресанти

Глутатион (витамин, богат на антиоксиданти)

Винаги се консултирайте с лекар, преди да опитате каквото и да е лекарство за предотвратяване на периферна невропатия.

Естествени средства за невропатия

Въпреки че няма сигурен метод за предотвратяване на периферната невропатия, естествените средства могат да облекчат симптомите.

Важно е да се консултирате с лекар, преди да опитате каквото и да е естествено лекарство, дори добавки без рецепта, които твърдят, че са безопасни и естествени, за да сте сигурни, че не пречат на лечението.

Лосиони

Някои лосиони могат да облекчат симптомите. Хората могат да опитат да експериментират с леки кремове, които е малко вероятно да раздразнят кожата. Масажирането на болезнени области с лосион също може да помогне.

Някои лосиони, които можете да опитате, включват тези, които съдържат какаово масло и ментол.

Упражнения за периферна невропатия

Упражненията могат да увеличат притока на кръв към ръцете и краката и могат да предложат временно облекчение от болката. Проучване показва, че упражненията подобряват симптомите, като изтръпване и изтръпване в ръцете и краката, при някои хора с рак на гърдата.

Хората трябва да обсъдят с лекаря си упражненията, които са най-подходящи за тях. Дейностите с ниско натоварване, като плуване, аеробика с ниско натоварване или йога, са най-безопасните варианти.

Витамини

Някои изследвания показват, че дефицитът на витамини може да влоши периферната невропатия, причинена от химиотерапия.

Изследователите проучват възможността определени витамини или комбинации от витамини да помогнат. Проучване от 2013 г. в списание „Clinical Nutrition“ обаче заключава, че са необходими повече изследвания, преди лекарите да могат да препоръчат специфични добавки.

Лекар може да тества нивата на витамини на човек и да се увери, че няма дефицит. Всеки, който има недостиг на витамини в ежедневното си хранене, може да приема добавки по препоръка от лекаря си.

Промени в начина на хранене

Здравословната диета може да помогне на тялото да се бори по-ефективно с рака и може също така да облекчи някои странични ефекти от лечението.

Изследванията не подкрепят конкретна диета, но здравословната диета трябва да се фокусира върху плодове и зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести храни, както и върху много вода.

Ако гаденето, причинено от химиотерапията, затруднява храненето, хората могат да говорят с лекар за възможностите за лечение на гаденето.

Масаж за невропатия

Масажът подобрява кръвообращението и може да предложи временно облекчение от симптомите.

Някои хора могат да напрягат мускулите си в отговор на невропатична болка, а масажът може да помогне за освобождаване на това напрежение, което може да предотврати разпространението на болката.

Проучване, представено на симпозиума „Палиативни грижи в онкологията“ през 2016 г. и публикувано в Oncology Nursing News, отбелязва, че хора, които имат периферна невропатия в резултат на лечение на множествен миелом, са наблюдавали подобрение в симптомите си след сеанси на масажна терапия.

Други алтернативни средства

Някои хора намират облекчение от акупунктура, рефлексология, хиропрактика и други форми на алтернативна медицина. Много от тези лечения обаче се нуждаят от допълнителни изследвания, за да се потвърди тяхната ефективност.

Тези средства могат също да помогнат на някои хора да се справят със стреса от диагнозата рак и химиотерапията.

Изследванията не доказват убедително, че тези средства работят, но много хора, които имат рак, са готови да опитат нетрадиционни стратегии за комфорт и психологическо благополучие.

Хората трябва да се консултират с лекаря си, преди да опитат алтернативни средства.

Медицинско лечение на невропатия

Няма универсално медицинско лечение за невропатия, което да е ефикасно за всички или за повечето хора, подложени на химиотерапия. Много лечения все още са в експериментален етап.

Най-ефективното лечение до голяма степен зависи от химиотерапевтичното лекарство, което човек приема. Това е така, защото различните лекарства увреждат различни нерви.

Лекарства за невропатия

Изследователите тестват лекарства, за да противодействат на увреждането на нервите, което причинява периферната невропатия.

Ранните изследвания показват, че някои лекарства могат да помогнат, в зависимост от химиотерапевтичното лекарство, което човек използва.

Невромодулация

Невромодулацията действа чрез обучение на мозъка да обработва нервните усещания по различен начин. Въпреки че все още са експериментални, следните лечения могат да помогнат:

Неврофийдбек, който кара мозъка да промени начина, по който реагира на болка

Скрамблер терапия, която предотвратява изпращането на сигнали към мозъка от увредените нерви

Повтаряща се транскраниална магнитна стимулация, която използва магнитни импулси за насърчаване на промени в електрическата активност в мозъка

Коригиране на дозата на химиотерапията

Медицинските лечения може да не са ефективни при невропатия, така че стандартното лечение по избор е намаляване на дозата на химиотерапията.

Лекар може да препоръча повече седмични лечения с половин доза или в някои случаи спиране на химиотерапията.

Симптоми на периферна невропатия

Изтръпване и мравучкане в ръцете и краката са основните симптоми на невропатия.

Някои хора изпитват слабост и им е трудно да държат дори малки предмети. Симптомите могат да бъдат тежки и значително да повлияят на качеството на живот на човек.

Често срещаните симптоми включват:

Болка в ръцете и краката

Изтръпване или парене в ръцете и краката

Прострелващи или електрически усещания в ръцете, краката или стъпалата

Звънлив шум в ушите

Затруднения при вдигането на предмети

Затруднения при задачи, изискващи прецизност, като закопчаване на риза

Много студени или горещи ръце или крака

Загуба на равновесие

Болезнено или затруднено уриниране

Запек

Периферната невропатия е особено проблематична за лечение, тъй като не е възможно да се предвиди кога могат да се появят симптомите - понякога те се развиват след края на лечението, или колко дълго ще продължат.

Как се диагностицира периферната невропатия

Лекарят обикновено може да диагностицира невропатия, като прегледа симптомите на човек, особено когато приема едно от химиотерапевтичните лекарства, за които е известно, че причиняват невропатия.

Невралгичната болка обаче може да се дължи на нещо различно от химиотерапия.

Други медицински състояния, които могат да причинят невропатия, включват:

Бъбречна недостатъчност

Диабет

Автоимунни заболявания

Инфекции

Разстройство на карпалния тунел

Злоупотреба с алкохол

Хранителни дефицити

Лекарят може да проведе изследвания, за да изключи тези други причини.

Периферната невропатия може да бъде изключително болезнена, но обикновено не е постоянна. При повечето хора симптомите изчезват след спиране на химиотерапията.

Понякога са необходими няколко месеца, за да отшумят симптомите. Проучване от 2014 г. установява, че 30% от хората все още имат симптоми на периферна невропатия 6 месеца или повече след спиране на химиотерапията.

В редки случаи невропатията може да бъде постоянна, но няма начин да се предвиди дали това ще е така. Въпреки че периферната невропатия може да бъде изтощителна, важно е да се има предвид, че симптомите почти винаги се подобряват.

Периферната невропатия, причинена от химиотерапия, е сериозно предизвикателство, което засяга не само физическия комфорт, но и цялостното качество на живот. Макар че състоянието може да бъде изтощително и трудно за прогнозиране, най-важният извод е, че в по-голямата част от случаите то е временно и подлежи на облекчение.

Ако забележите признаци на изтръпване, болка или необичайни усещания в крайниците, незабавно се консултирайте с Вашия лекуващ лекар или онколог. Не предприемайте прием на витамини или алтернативни терапии без професионално одобрение, за да не компрометирате основното си лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

