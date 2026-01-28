Милиони хора по света разчитат на смарт часовници, пръстени и приложения за телефон, за да следят качеството на съня си.

Но колко надеждни са тези устройства всъщност и трябва ли да вземаме данните им на сериозно? С нарастващата популярност на технологиите за проследяване на съня, експертите предупреждават, че е важно да разберем какво точно измерват тези устройства и как да използваме информацията, която предоставят.

Какво всъщност измерват устройствата за проследяване на съня

Независимо от марката часовник, който използвате, повечето смарт часовници за сън и смарт пръстени прилагат еднакъв основен подход, записват движенията и мониторинг на сърдечния ритъм на потребителя по време на почивка.

Снимка: Canva

Според Даниел Форджър, професор по математика в Университета на Мичиган, който изследва науката зад преносимите устройства за сън, алгоритмите за сън на водещите марки са станали изключително точни при определянето кога човек спи. Устройствата са полезни и при оценката на фазите на съня, макар че изследване на съня в лаборатория би било по-прецизно.

„Ако наистина искате да знаете категорично колко дълбок сън имате в сравнение с REM сън, лабораторните изследвания наистина превъзхождат преносимите устройства", обяснява Форджър.

Как да тълкуваме данните правилно

Д-р Шантал Брансън, невроложка и професорка в Медицинското училище на Морхаус, споделя, че често пациенти се явяват при нея с резултати от фитнес тракери в ръка, понякога фокусирани върху детайли като колко REM сън са получили през определена нощ.

Според Брансън обаче това е грешният подход. Преносимите устройства за здраве помагат да се открият тенденции във времето, но не трябва да се разглеждат като окончателна мярка за здравето на съня. Данните от една нощ също не са показателни.

Снимка: Canva

„Ние щяхме да им повярваме и без устройството и да работим за разбиране защо не могат да спят, а това е нещо, което преносимите устройства не правят", казва тя.

Хигиена на съня – по-важна от числата

Д-р Брансън смята, че хората, които проверяват статистиките си за сън всяка сутрин, биха се възползвали повече, ако посветят усилията си на хигиена на съня, създаване на релаксираща вечерна рутина, избягване на екрани преди лягане и осигуряване на комфортна среда за сън.

Тя съветва хората, загрижени за съня си, да се консултират с лекар, преди да инвестират в преносимо устройство.

Бъдещето на проследяването на съня

Пазарът на устройства за проследяване на съня в САЩ генерира около 5 млрд. долара (приблизително 4,25 млрд щ. евро) през 2023 г. и се очаква да удвои приходите си до 2030 г., според изследователската фирма Grand View Research.

Снимка: Canva

Форджър смята, че потенциалът на преносимите устройства е подценен. Новите изследвания показват, че устройствата могат да бъдат проектирани така, че да помагат за откриване на инфекции преди появата на симптоми и да сигнализират за промени в режима на сън, които могат да указват началото на депресия.

„Тялото взема важни решения, за които не сме наясно, за да ни поддържа здрави и активни в правилните часове на деня", обяснява той. „Ако имате инфекция, този ритъм много бързо започва да изчезва, защото тялото се активира, за да се бори с инфекцията. Това са нещата, които можем да уловим."

Технологията може да бъде особено полезна в общности с ограничени ресурси, където преносимите устройства биха могли да помогнат за по-бързо идентифициране на здравословни проблеми и мониторинг от разстояние, без да се изисква достъп до лекари или специализирани клиники.

Снимка: Canva

Проследяването на съня чрез смарт устройства предлага ценна информация за навиците ни за почивка, но е важно да разбираме ограниченията на технологията. Тези устройства са най-полезни, когато се използват за наблюдение на тенденции във времето, а не като окончателна диагноза. Фокусът върху здравословни навици за сън, като редовен режим, биоритми в синхрон и добра хигиена на съня, остава по-важен от всяко число на екрана. Ако данните започнат да причиняват тревожност вместо да помагат, консултацията с медицински специалист е препоръчителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

