През зимата алармата сутрин се превръща в най-големия ви враг? Трудно ви е да станете от топлото легло в студените, тъмни дни?

Оказва се, че това не е мързел – науката потвърждава, че човешкото тяло наистина се нуждае от повече сън през зимните месеци от годината.

Ново изследване разкрива, че през зимата хората се нуждаят от до 30 минути повече REM сън (Rapid Eye Movement, или „сън с бързо движение на очите), който е от решаващо значение за когнитивните функции като учене, памет и обработка на емоции.

Впечатляващи резултати за съня през зимата

Учени от медицинския университет в Берлин провеждат детайлно изследване с 292 участници, които преминават през полисомнография – специализирано изследвания на съня.

Резултатите са впечатляващи:

Общото време на сън е с около 1 час по-дълго през зимата в сравнение с лятото (макар че този резултат не е статистически значим)

REM сънят е с 30 минути по-дълъг през зимните месеци

Дълбокият сън намалява през есента

"Сезонността е повсеместна при всяко живо същество на планетата", казва д-р Дитер Кунц, водещ автор на изследването и клиничен психиатър в Клиниката за сън и хрономедицина в Берлин.

"Въпреки че продължаваме да функционираме непроменено през зимата, човешката физиология е с намалена активност."

Защо спим повече през зимата? 5-те основни причини

1. По-ранен залез и освобождаване на мелатонин

С по-малко часове дневна светлина – около 9 часа през зимата срещу 12 през лятото – мозъкът получава сигнал за сън по-рано.

Мелатонинът, хормонът на съня, се задейства от тъмнината. Когато слънцето залязва по-рано, мозъкът освобождава мелатонин по-скоро, променяйки циркадния ритъм и причинявайки усещане за умора по-рано вечер.

Според изследванията, REM сънят е особено чувствителен към светлинната експозиция – колкото по-малко дневна светлина има, толкова повече REM сън може да получите.

2. Ниски нива на витамин D

Проучванията показват, че хората имат по-ниски нива на витамин D през зимните месеци. Това се дължи на факта, че тялото се нуждае от слънчева светлина за синтез на този витамин. Ниските нива могат да причинят повече умора и да намалят качеството на съня, което води до желание за по-дълга почивка.

3. По-ниски температури

Хладната, тъмна стая е ключова за по-добър сън, а зимата създава идеалната среда за това. Когато околната температура спада, това сигнализира на мозъка, че е време за сън. Данните показват, че времето за заспиване намалява през зимата.

От друга страна, студът може да затрудни събуждането сутрин. Когато температурата на тялото е по-ниска от обичайното, усещането за сънливост може да продължи. Експерти установяват, че студените, тъмни условия на зимата потискат невроните в мозъка, отговорни за будност, особено сутрин.

4. Сезонно афективно разстройство (САР)

Сезонното афективно разстройство (САР), тежък тип "зимна депресия", засяга милиони души по света. Това може да доведе до чувство на тъга и летаргия през зимата, като честите симптоми включват умора и спане повече от обичайното. Едно проучване установява, че хората със САР спят допълнителни 2.7 часа през зимата.

5. Промени в начина на живот

По време на студените месеци хората често променят навиците си:

Повече храна и калории – тежката храна влияе негативно на качеството на съня

Алкохол – данните показват 5% по-малко дълбок сън в дни, когато се консумира алкохол

По-малко физическа активност – липсата на упражнения влошава съня

Празничен стрес – напрежението нарушава нормалните модели на сън

Как светлината влияе на съня

Робърт Солър, бивш инженер в НАСА, който изследва как липсата на светлина в космоса влияе върху съня на астронавтите, обяснява: "Не става въпрос само за количеството светлина, но и за типа светлина, която получаваме."

"Слънцето преминава през изгрев, ден, залез и нощна светлина, които имат различни цветове, интерпретирани от тялото като стимули за различни енергийни нива", обяснява Солър.

"Синята светлина сутрин, като утринното небе, дава енергиен тласък. Дневната светлина с по-хладни тонове помага да сте бдителни и продуктивни. В края на деня кехлибарените цветове на залеза ви подготвят за сън."

Трябва ли да променим социалните графици?

Учените смятат, че обществото може да се възползва от съобразяване на училищните и работните графици със сезонните нужди от сън.

"Обществата трябва да адаптират навиците за сън, включително продължителност и време, към сезона, или да приспособят училищните и работните графици към сезонните нужди от сън", коментират специалистите.

До тогава изследователите препоръчват лягане по-рано през зимата, за да се съобрази човешката сезонност.

Нуждата от повече сън – естествена биологична реакция

Желанието за повече сън през зимата не е признак на мързел – това е естествена биологична реакция на промените в светлината, температурата и сезонните условия.

Научните изследвания потвърждават, че човешкото тяло наистина променя модела си на сън през студените месеци, особено що се отнася до REM съня.

За да поддържате оптимално здравословен сън през зимата:

Спазвайте постоянен режим на сън

Излагайте се на светлина сутрин

Създайте идеална среда за сън

Ограничете алкохола и кофеина

Поддържайте физическа активност

Ако усещате прекомерна умора или симптоми на сезонна депресия, не се колебайте да се консултирате с лекар. Качественият сън е от съществено значение за физическото и психическото здраве.

