Изтръпване на ръцете по време на сън: Кога симптомът е тревожен сигнал

Събуждали ли сте се някога през нощта с усещането, че ръката ви е изтръпнала? Ако отговорът е положителен, това действие има своето медицинско обяснение.

Приблизително една трета от възрастните се събуждат поне веднъж седмично с изтръпване или парене в ръцете, китките или дланите - явление, известно в медицината като нощна парестезия.

За повечето хора периодичното изтръпване на ръце по време на сън не е повод за притеснение. Въпреки това, ако симптомите сериозно нарушават съня ви или продължават след като станете и се раздвижите, може би е време да посетите лекар.

Какво причинява изтръпването на ръцете през нощта?

Изтръпването - заедно с парещото усещане или "мравучкането", което често го придружава - обикновено е резултат от компресия на нерв, увреждане на нервна тъкан или друг проблем, който пречи на нервната система.

Когато се събудите с изтръпнали ръце, тялото ви изпраща сигнал. Важно е да разберете причината, за да можете да предприемете действия за облекчаване на дискомфорта и да защитите нервната си система.

1. Поза по време на сън

Определени позиции за сън могат да компресират нервите в дланта, китката, ръката или лакътя, предизвиквайки изтръпване и парене. Освен това, някои пози, които упражняват натиск върху ръцете, могат да намалят или прекъснат кръвообращението, което временно спира подаването на нервни сигнали.

Снимка: iStock

По-вероятно е да изпитате нервна компресия (притискане) или недостиг на кръвоснабдяване, ако спите с:

Китки, огънати навътре

Ръце под лицето или главата

Глава върху предмишницата

Тяло върху ръката

Възглавница, която причинява неправилно подравняване на гръбначния стълб

Според експерти, спането по корем е свързано с нервна компресия, докато страничната позиция е най-малко вероятно да доведе до изтръпване, стига китките да са изправени.

2. Синдром на карпалния тунел

Синдромът на карпалния тунел е често срещана нервна травма, която причинява изтръпване, парене и болка в китката, палеца, показалеца и средния пръст. Той възниква когато сухожилията в китката се възпалят и притиснат медианния нерв.

Хората, страдащи от този синдром, често установяват, че симптомите им се влошават през нощта и изпитват облекчение, когато разклащат ръцете си.

Травми могат да причинят карпален тунелен синдром, но той може също да се развие в резултат на дейности, изискващи повтарящи се движения на дланта и китката - например работа на поточна линия, плетене или игра на голф. Допълнително, хора със следните заболявания са особено уязвими:

Диабет

Ревматоиден артрит

Бременност

Хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза)

3. Периферна невропатия

Периферните нерви позволяват на тялото и мозъка да комуникират помежду си. Ако нещо увреди тези нерви, може да изпитате парене, изгаряне или изтръпване в ръцете и крайниците. Това състояние се нарича периферна невропатия.

Снимка: iStock

Потенциални причини включват диабет, инфекции, автоимунни заболявания, витаминни дефицити, странични ефекти от медикаменти, алкохолна зависимост и излагане на токсини.

4. Дефицит на витамин В12

Витамин В12 е от съществено значение за здравата нервна функция. Дефицитът може да доведе до увреждане на нервите и сензорни смущения, включително изтръпване или парене в ръцете и краката.

Симптомите могат да се влошат по време на сън, когато намаленото движение и лошата циркулация ги правят по-забележими.

Дефицитът на В12 може да се развие постепенно и е по-често срещан при възрастни хора, хора с определени стомашно-чревни заболявания или тези, които следват строга веган диета. Кръвни изследвания и добавки могат да помогнат за възстановяване на здравословните нива.

5. Синдром на торакалния изход

Този синдром възниква, когато нерви или кръвоносни съдове се компресират в тесния проход между ключицата и първото ребро. Определени позиции за сън - особено тези с ръце вдигнати над главата или натиск върху рамото - могат да влошат компресията, водейки до изтръпване, парене или слабост в ръцете през нощта.

6. Цервикална спондилоза (шиен остеоартрит)

Цервикалната спондилоза се отнася до възрастово износване на шийните прешлени, включително дегенерация на дисковете и ставите. Тези промени могат да доведат до компресия на нервите, които пътуват от врата към ръцете, причинявайки изтръпване, парене или слабост в ръцете, особено когато шията е в неудобна позиция по време на сън. Състоянието е често срещано при хора над 50 години.

7. Алкохолна зависимост

Хроничната употреба на алкохол може да увреди периферните нерви - състояние, известно като алкохолна невропатия. Това често засяга ръцете и краката и може да доведе до изтръпване, парене или слабост, особено забележими по време на почивка или сън. Алкохолът също влошава способността на тялото да абсорбира хранителни вещества като В12 и фолиева киселина.

Снимка: iStock

8. Недостатъчно кръвоснабдяване

Когато една област на тялото не получава достатъчно кръв, нервите там спират да функционират правилно, причинявайки изтръпване и парене. Ограниченото кръвообращение може да е резултат от дадено позициониране на тялото - например спане върху ръката.

Възникващите усещания са предназначени да ви накарат да се преместите в позиция, която възстановява нормалната циркулация.

Някои медицински състояния могат да причинят хронични циркулаторни проблеми:

Натрупване на плаки в артериите

Възпаление на кръвоносните съдове

Увреждане от измръзване

Травми

9. Травми

Някои наранявания могат да увредят нервите, причинявайки изтръпване в ръцете. Травми на китките например могат да доведат до синдром на карпалния тунел, а дори наранявания на врата могат да повлияят нервната функция в ръцете. Ако сте получили преживяна травма от автомобилна катастрофа или сте си наранили лакътя при падане, това може да е източникът на нощното изтръпване.

10. Други медицински състояния

В някои случаи изтръпването на ръцете по време на сън може да бъде симптом на основно заболяване, засягащо нервите, циркулацията или имунната система.

Следните здравни проблеми са свързани с нощно изтръпване: инсулт, множествена склероза, фибромиалгия, болест на Рейно, лупус, ганглионова циста, Лаймска болест, HIV и AIDS, сифилис, синдром на Сьогрен, хипотиреоидизъм и синдром на Гилен-Баре.

Какво да правите, когато се събудите с изтръпнали ръце?

Събуждането с изтръпнали ръце може да е притеснително, но често е причинено от временен проблем като натиск върху нерв по време на сън. Ето няколко стъпки:

Променете позицията си

Внимателно движете ръцете и пръстите

Пуснете топла вода върху ръцете

Как да предотвратите изтръпването на ръцете през нощта?

Коригирайте позицията си за сън

Промяната на начина, по който спите, може значително да намали натиска върху нервите:

Избягвайте спане върху ръцете или с ръце под възглавницата

Опитайте да спите настрани вместо по гръб или корем

Ако спите по гръб, дръжте ръцете отстрани, а не над главата

Изберете матрак и възглавница, които поддържат правилното подравняване на гръбначния стълб

Дръжте китките в неутрална позиция

Носете накитник или шина през нощта

Медицински протектори (накитници) или леки шини могат да стабилизират ръцете и да предотвратят прекомерното огъване, което компресира нервите. Това е особено полезно за хора с карпален тунелен синдром.

Практикувайте нежна терапия на ръцете и китките

Упражнения за разтягане и укрепване могат да подобрят циркулацията и да намалят напрежението. Опитайте няколко леки разтяжки преди сън.

Проучете медицински лечения при необходимост

Ако промените в начина на живот не донесат облекчение, говорете с лекар за други опции:

Медикаменти: Противовъзпалителни или лекарства за нервна болка

Стероидни инжекции: Могат да намалят възпалението

Хирургия: В тежки случаи може да е необходима за облекчаване на нервната компресия

Кога да се консултирате с лекар?

Понякога изтръпването на ръцете е симптом на по-сериозно медицинско състояние. Важно е да посетите лекар, ако изпитвате и болка в ръката, предмишницата или врата, по-честа нужда от уриниране, обрив, замайване или мускулни спазми.

Потърсете спешна медицинска помощ, ако имате изтръпване на ръцете непосредствено след травма на гръбначния стълб, врата или главата, или ако някой от тези симптоми се появи заедно с изтръпването:

Невъзможност да движите части от тялото

Неконтролируеми движения в ръката

Слабост

Объркване

Затруднение при говорене, ходене или виждане

Изтръпването на ръце по време на сън е често срещан проблем, който засяга милиони хора.

Ключът към справянето е да разпознаете симптомите, да коригирате позата си за сън и да потърсите медицинска консултация при продължителни или влошаващи се оплаквания.

Не пренебрегвайте сигналите на тялото си - ранната диагностика може да предотврати сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------

Източници