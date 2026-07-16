Дългите летни вечери и тропическите нощи не са просто неудобство, те реално нарушават биологичния ни часовник. Все повече хора се оплакват от безсъние точно през летните месеци, а въпросът как да спим повече става все по-актуален с всяка вълна от жеги.

Ето какво стои зад лятното безсъние и кои навици реално помагат за по-дълбок и възстановяващ сън.

Защо лятото пречи на съня ни

За да заспим, тялото трябва да понижи температурата си с около 2–3°C, това е сигналът, който задейства отделянето на мелатонин и прехода към сън. Според проучване, публикувано в National Center for Biotechnology Information (NCBI), когато околната температура е твърде висока, тялото трудно постига това охлаждане, което намалява дълбокия сън и бързия сън (REM сън) и увеличава честотата на нощните събуждания.

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Към това се добавя и по-дългият светлинен ден през лятото, който забавя естественото отделяне на мелатонин вечер и измества режима на заспиване и събуждане. Резултатът: по-трудно заспиване, по-леко и накъсано спане, класическите симптоми на безсъние и недоспиване.

8 съвета за по-качествен сън през лятото

Експертите от Healthline препоръчват няколко практики за подобряване качеството на съня, които са особено полезни през горещите месеци:

Поддържайте постоянен режим , лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, дори през уикендите.

Внимавайте с температурата в спалнята . Американската сърдечна асоциация посочва, че оптималният диапазон е около 16–19°C; вентилатор, спуснати щори през деня и по-леко спално бельо помагат.

Ограничете кофеина и цигарите преди лягане и двете са стимуланти, които затрудняват заспиването.

Избягвайте алкохола вечер , влиянието на алкохола върху съня е подвеждащо: първоначално приспива, но после силно нарушава REM фазата.

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Изградете вечерна рутина , топла (не гореща) вана, класическа музика или тихо четене са доказани техники за релаксация преди сън .

Спортувайте редовно, но не точно преди лягане , около 30 минути дневно, в идеалния случай сутрин или следобед, а не вечер.

Не стойте будни в леглото , ако не заспите до 20 минути, станете и правете нещо спокойно, докато не почувствате сънливост отново.

Проверете възглавниците и спалното бельо , по-леки, дишащи материи правят разликата през летните нощи.

Кога умората е признак за нещо повече

Ако горните навици не помагат, причината може да не е само в жегата. Хроничното безсъние често има няколко едновременни причини, стрес, тревожност, болка или странични ефекти от лекарства. Някои антидепресанти, например, са свързани с промени в REM съня, а психични състояния като депресия и биполярно разстройство също нарушават архитектурата на съня.

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В такива случаи когнитивно-поведенческата терапия при безсъние (CBT) се смята за един от най-ефективните немедикаментозни подходи. Ако симптомите продължават седмици наред, консултация с невролог или психолог (в София има специализирани центрове за сомнология) може да помогне за откриване на скрито нарушение на съня.

Лятната жега и дългите дни реално затрудняват съня, като пречат на естественото охлаждане на тялото и забавят отделянето на мелатонин. Постоянен режим, хладна спалня, ограничени стимуланти и вечерна рутина за релаксация са първата стъпка към решение. Ако безсънието продължава, е разумно да се потърси консултация със специалист, за да се изключат по-дълбоки причини, защото качественият сън е основа за здравословен начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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