Дългите летни вечери и тропическите нощи не са просто неудобство, те реално нарушават биологичния ни часовник. Все повече хора се оплакват от безсъние точно през летните месеци, а въпросът как да спим повече става все по-актуален с всяка вълна от жеги. 

Ето какво стои зад лятното безсъние и кои навици реално помагат за по-дълбок и възстановяващ сън.

Защо лятото пречи на съня ни

За да заспим, тялото трябва да понижи температурата си с около 2–3°C,  това е сигналът, който задейства отделянето на мелатонин и прехода към сън. Според проучване, публикувано в National Center for Biotechnology Information (NCBI), когато околната температура е твърде висока, тялото трудно постига това охлаждане, което намалява дълбокия сън и бързия сън (REM сън) и увеличава честотата на нощните събуждания.

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Към това се добавя и по-дългият светлинен ден през лятото, който забавя естественото отделяне на мелатонин вечер и измества режима на заспиване и събуждане. Резултатът: по-трудно заспиване, по-леко и накъсано спане, класическите симптоми на безсъние и недоспиване.

8 съвета за по-качествен сън през лятото

Експертите от Healthline препоръчват няколко практики за подобряване качеството на съня, които са особено полезни през горещите месеци:

Здравословно ли е да спим на отворен прозорец през лятото?

  • Поддържайте постоянен режим, лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, дори през уикендите.
  • Внимавайте с температурата в спалнята.  Американската сърдечна асоциация посочва, че оптималният диапазон е около 16–19°C; вентилатор, спуснати щори през деня и по-леко спално бельо помагат.
  • Ограничете кофеина и цигарите преди лягане и двете са стимуланти, които затрудняват заспиването.
  • Избягвайте алкохола вечер,  влиянието на алкохола върху съня е подвеждащо: първоначално приспива, но после силно нарушава REM фазата.

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  • Изградете вечерна рутина, топла (не гореща) вана, класическа музика или тихо четене са доказани техники за релаксация преди сън.
  • Спортувайте редовно, но не точно преди лягане, около 30 минути дневно, в идеалния случай сутрин или следобед, а не вечер.
  • Не стойте будни в леглото, ако не заспите до 20 минути, станете и правете нещо спокойно, докато не почувствате сънливост отново.
  • Проверете възглавниците и спалното бельо,  по-леки, дишащи материи правят разликата през летните нощи.

Кога умората е признак за нещо повече

Ако горните навици не помагат, причината може да не е само в жегата. Хроничното безсъние често има няколко едновременни причини,  стрес, тревожност, болка или странични ефекти от лекарства. Някои антидепресанти, например, са свързани с промени в REM съня, а психични състояния като депресия и биполярно разстройство също нарушават архитектурата на съня.

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В такива случаи когнитивно-поведенческата терапия при безсъние (CBT) се смята за един от най-ефективните немедикаментозни подходи. Ако симптомите продължават седмици наред, консултация с невролог или психолог (в София има специализирани центрове за сомнология) може да помогне за откриване на скрито нарушение на съня.

Губим по 56 часа сън годишно заради летните горещини

Лятната жега и дългите дни реално затрудняват съня, като пречат на естественото охлаждане на тялото и забавят отделянето на мелатонин. Постоянен режим, хладна спалня, ограничени стимуланти и вечерна рутина за релаксация са първата стъпка към решение. Ако безсънието продължава, е разумно да се потърси консултация със специалист, за да се изключат по-дълбоки причини, защото качественият сън е основа за здравословен начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Healthline. „8 съвета за повече REM сън“
  2. National Center for Biotechnology Information.  „Влияние на топлинната среда върху съня и циркадния ритъм“
  3. American Heart Association. „Съвети за здравословен сън при горещо време“
  4. Psychology Today.  „Ролята на температурата за качеството на съня“