Лятната горещина не спира със залеза на слънцето и точно това е проблемът. Ново мащабно изследване показва, че горещите нощи и качеството на съня са пряко свързани, като глобалното затопляне вече отнема на средно 56 часа сън годишно, което се равнява на почти седем изгубени нощи сън.

Ето какво показват данните и защо това засяга здравето на милиони хора.

Какво показва новото проучване

Според Climate Central проучване, обхванало над 1300 града по света, загубата на сън, свързана с климатичните промени, се е удвоила почти навсякъде от началото на 70-те години на миналия век насам. Причината е нарастващият брой тропически нощи, периоди, в които температурата не пада под 20°C, и тялото няма възможност да се охлади и възстанови.

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В началото на 70-те средният жител на град с 500 000 души губи около 46 часа сън годишно заради нощната жега.

До 2020-те тази цифра нараства до 50 часа.

За периода 2020–2025 г. загубата достига 56 часа годишно .

Най-силно засегнати са жителите на Близкия изток и Югоизточна Азия, където загубата на сън варира между 55 и 91 часа годишно, ясен пример за климатични промени и здраве в действие.

Къде в Европа спим най-зле заради жегите

Данните показват значителни разлики между южните и северните европейски градове:

Неапол, Италия — 51 часа изгубен сън годишно

Атина, Гърция — 45 часа

Валенсия, Испания — 42 часа

Лисабон, Португалия и Марсилия, Франция — по 40 часа

Единбург, Шотландия — 21 часа

Стокхолм и Хелзинки — по 20 часа

Осло — най-нисък показател, 18 часа

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Дори и в по-хладните северни държави безсънието през лятото вече е измерим проблем, а не изключение.

Защо липсата на сън заради жегите е опасна за здравето

Как топлината пречи на тялото да се възстанови

През нощта тялото преминава през естествен процес на терморегулация, вътрешната температура пада, за да позволи на организма да навлезе в дълбоките фази на съня, необходими за възстановяване на тялото по време на сън. Когато околната среда остава гореща, този процес се нарушава и тялото остава в постоянно топлинно натоварване.

Авторите на изследването посочват, че лошият сън е свързан с влошено настроение, намалена продуктивност, когнитивни нарушения при недоспиване, както и повишен риск от сърдечносъдови заболявания и отслабен имунитет.

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Кой е най-застрашен

Не всички хора усещат еднакво влиянието на високите температури върху съня. Проучването отчита, че:

При хора над 65 години ефектът е повече от два пъти по-силен, отколкото при хората на средна възраст, безсънието при възрастни хора е особено чувствителна тема.

В страни с ниски и средни доходи въздействието е близо три пъти по-голямо, отколкото във високодоходните държави.

Жените и хората, живеещи в райони с вече горещ климат, също са по-засегнати, разлика, която се очаква да се задълбочи с покачването на температурите.

Ролята на градските топлинни острови

Урбанизацията допълнително изостря проблема. Градските топлинни острови, зони, в които бетонът и асфалтът задържат топлина, правят нощите в големите градове осезаемо по-горещи от околните селски райони, което увеличава влиянието на високите температури върху съня на градското население.

Изследването на Climate Central очертава ясна тенденция: с покачването на глобалните температури загубата на сън поради жеги ще продължи да нараства, а с нея и рисковете за физическото и емоционалното здраве и стрес на хората. Темата за околна среда и сън вече не е абстрактна, тя засяга директно здравословния начин на живот на милиони европейци, особено възрастните хора и жителите на южните региони на континента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници