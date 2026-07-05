Ако вече живеете с диагноза на щитовидната жлеза, вероятно сте забелязали, че горещините ви понасят различно от хората около вас. И това не е случайно.

Връзката между щитовидната жлеза и жегата е пряка, именно този малък орган с форма на пеперуда управлява вътрешния „термостат" на тялото. Когато функцията му е нарушена, всяка гореща вълна се превръща в допълнително изпитание.

Разберете как точно летните горещини влияят на щитовидната жлеза, защо симптомите се засилват през лятото и какви прости мерки помагат да преминете горещите месеци по-спокойно.

Защо щитовидната жлеза реагира на топлината

Хормоните на щитовидната жлеза, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин), регулират енергийния метаболизъм, а с него и терморегулацията на тялото. Или иначе казано, колкото по-активен е обменът на веществата, толкова повече вътрешна топлина произвежда организмът.

Снимка: Canva

Точно затова хората с нарушена функция на шитовидната жлеза усещат външната температура по различен начин. При тях „термостатът" вече не работи прецизно, а лятната жега само задълбочава дисбаланса. За да се проследи функцията, в кръвта се измерват нивата на TSH (тиреостимулиращ хормон), както и свободните Т3 и Т4, затова редовните изследвания са особено важни през топлия сезон.

Как летните горещини влияят на щитовидната жлеза?

Ефектът зависи изцяло от това дали жлезата е свръхактивна, или с понижена функция. Двете състояния реагират на горещината почти огледално.

При хипертиреоидизъм (свръхактивна жлеза)

При хипертиреоидизъм метаболизмът работи „на пълни обороти" и тялото произвежда повече вътрешна топлина. Съчетана с външната жега, тази картина води до изразени хипертиреоидизъм симптоми:

силна непоносимост към топлина , усещане за прегряване дори на сянка или в хладна стая;

прекомерно изпотяване , понякога и в покой;

ускорен пулс и сърцебиене без видима причина;

бързо прегряване и повишена чувствителност към високите температури.

Именно тези хора са най-уязвими през горещините, телата им се „претоварват" по-бързо и по-лесно достигат до проблеми с кръвообращението.

При хипотиреоидизъм (понижена функция)

При хипотиреоидизъм е точно обратното – обменът е забавен, а кръвното налягане обикновено е по-ниско. Тези хора често дори не усещат жегата толкова остро, но тялото им реагира по свой начин. Типична е връзката между хипотиреоидизъм и умора: при високи температури организмът отговаря с изтощение, слабост и тежка, „смазваща" отпадналост, която не си отива дори след сън.

И двете състояния могат сериозно да влошат качеството на живот в най-топлите месеци, макар и по различни причини.

Снимка: OpenAI

Защо жегата е допълнителен риск при заболявания на щитовидната жлеза

Освен че засилва симптомите, горещината се намесва в организма по два конкретни начина, които засягат пряко хората с тиреоидни заболявания.

Дехидратацията и хормоналните нива. При обилно изпотяване тялото губи вода и електролити и по-трудно оползотворява наличните хормони. Резултатът е засилена умора, мускулни крампи и мозъчна мъгла, симптоми, които при болна жлеза и без това са налице. Затова връзката дехидратация и хормонални нива не бива да се подценява през лятото.

Съхранението на терапията. Ако приемате Л-тироксин (L-thyroxine) или подобен препарат, топлината е скрит враг. Тези лекарства се разграждат при висока температура и влага, а това означава, че правилното съхранение на лекарствата пряко влияе на ефективността на терапията ви. Никога не оставяйте таблетките в нагрята кола или влажна баня.

Симптоми, които лесно се бъркат с лятна умора

Тъй като хормоните на щитовидната жлеза влияят на почти всеки орган, симптомите на дисбаланс лесно се приписват на лятна умора и жеги, а не на реалната причина. Ето кои сигнали се бъркат най-често:

силна умора , отдавана на „лятното изтощение" или недоспиване;

ускорен пулс и тревожност , понякога бъркани с паническо разстройство;

мозъчна мъгла и разсеяност , обяснявани с обикновена дехидратация;

промени в теглото , приписвани на храненето или на изпотяването.

Снимка: DALL-E

Допълнителни сигнали, които сочат конкретно към жлезата, са промените в храносмилането (запек при забавена, разстройства при ускорена функция), чупливата коса и нокти, както и нарушенията в менструалния цикъл при жените. Когато тези оплаквания се съчетаят с горещините, е разумно да се обмисли изследване на щитовидната жлеза.

Как да предпазите щитовидната жлеза през горещите месеци

Следните мерки са подходящи за всеки с проблеми с щитовидната жлеза. Преди прием на добавки обаче задължително се консултирайте с лекуващия лекар.

Пийте достатъчно течности. При температури над 30°C тялото се обезводнява бързо. Пийте редовно и допълвайте с електролити (вода с щипка сол, айрян).

Не прекъсвайте и не променяйте терапията самоволно само защото ви е горещо или сте отпаднали – дозата се коригира единствено от лекар.

Съхранявайте лекарствата правилно – в оригиналната опаковка, на сухо и хладно място, но не в хладилника , тъй като влагата също ги уврежда.

Снимка: iStock

Намалете стреса и натоварването. Хроничният стрес е свързан с автоимунни заболявания на жлезата; в жегата избягвайте тежките физически усилия.

Заложете на подходящо хранене. Храни, богати на йод и селен – риба, морски дарове, яйца, бразилски орехи – естествено подкрепят функцията, но при автоимунни състояния приемът на йод изисква лекарска преценка.

Изследвайте се редовно. Проследяването на нивата на TSH през лятото помага навреме да се хванат отклоненията.

Лятната жега не причинява заболявания на щитовидната жлеза, но при вече съществуващ проблем може значително да изостри симптомите, като прегряване, сърцебиене и изпотяване при свръхактивна функция, тежка умора и отпадналост при понижена.

Дехидратацията и неправилното съхранение на терапията са допълнителни рискове, характерни точно за горещите месеци. Ако имате диагноза на щитовидната жлеза, достатъчният прием на течности, правилното съхранение на лекарствата и редовните прегледи при ендокринолог са прости, но ефективни стъпки към спокойно и здравословно лято.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници