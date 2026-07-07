Ако редовно се въртите в леглото или се будите посред нощ, не сте сами. Мащабно ново проучване установява, че огромна част от възрастните имат проблеми със съня, а последиците се усещат във всяка сфера от ежедневието.

Ето кои са водещите причини за лошия сън и кога нарушенията на съня се превръщат в причина да се обърнете към лекар.

70% от възрастните трудно поддържат съня си

Според новия доклад „Two Views of the Night" на американската National Sleep Foundation (NSF), цели 70% от възрастните съобщават за затруднения да поддържат съня си, а над един на всеки четирима (28%) казват, че това им се случва често. Докладът е рядкост, защото съчетава национално представително допитване с данни от над 190 млн. нощувки, измерени от сензорна технология в интелигентни легла.

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Резултатите са показателни. Всеки трети възрастен не спи достатъчно, при препоръчителна продължителност на съня от 7 до 9 часа. Потребителите на интелигентните легла се будят средно по един-два пъти на нощ, а реалната им продължителност на съня остава близо 6,8 часа през всички сезони. Отделно 53% посочват, че смяната на часовото време влошава съня им, а неделята се оказва едновременно най-добрата и най-лошата нощ за сън в седмицата.

Европа губи съня си и милиарди евро

Картината в Европа не е по-обнадеждаваща. Според експертен анализ, публикуван в European Journal of Neurology, около 10% от възрастните европейци страдат от хронично безсъние (инсомния) като медицинско разстройство, а близо всеки четвърти изпитва някаква форма на нарушения на съня.

Разстройствата на съня струват на високодоходните европейски държави до 423 млрд. евро годишно, около 3% от общия им БВП. Проучванията сочат още, че жените съобщават за влошено качество на съня значително по-често от мъжете, а оплакванията нарастват с възрастта.

В България над 1 млн. души в капана на безсънието

Между 60% и 75% от българите съобщават за някакви проблеми със съня, а според клинични оценки на родни специалисти над 1 млн. души страдат от хронично безсъние. Българите спят средно с около половин час под препоръчителния минимум, а всеки трети се буди поне два пъти на нощ и посреща утрото с умора след сън.

Снимка: OpenAI

Като водещи виновници потребителите посочват:

Стрес , 69% (връзката между стрес и безсъние е добре документирана)

Преумора , 46%

Липса на физическа активност и напрежение на работното място , 32%

Особено силна е връзката между съня и психиката. Близо 46% от хората, които спят зле, се чувстват трайно тъжни, 39% признават раздразнителност, а 29%, отчаяние. Това нарежда лошия сън сред факторите, които пряко засягат психическото здраве.

Отделен проблем е достъпът до лечение. Изследвания като полисомнографията и апаратите за лечение на сънна апнея не се поемат от НЗОК, което оскъпява диагностиката и изкривява официалната статистика.

Кога проблемите със съня изискват лекар

Епизодичната безсънна нощ е нормална. Ако обаче трудностите при заспиване или честите нощни събуждания продължават седмици наред и се съпътстват от постоянна дневна умора, силно хъркане или паузи в дишането, е разумно да се консултирате със специалист по съня (сомнолог).

Добрата хигиена на съня,постоянен режим на лягане, ограничаване на екраните вечер и умерена физическа активност през деня, често е първата и най-достъпна стъпка към по-добра почивка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници