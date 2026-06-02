Ако страдате от безсъние, сезонна депресия или хронична умора, решението може да е буквално пред очите ви и то под формата на светлина.

Светлинната терапия, позната още като фототерапия, привлича все по-голям интерес сред специалистите по съня и психичното здраве. А ново систематично проучване, предоставя едни от най-убедителните досега доказателства за нейната ефективност при несезонна депресия и нарушено качество на съня.

Какво е светлинна терапия и как работи?

Светлинната терапия е метод на лечение, при който пациентът се излага на изкуствена светлина, имитираща естествената слънчева, чрез специализирано устройство, светлинна кутия или очила за светлинна терапия. Сесията трае между 20 и 40 минути при интензитет от 10 000 лукса, като устройството се поставя на 40–60 см от лицето. При по-слаби уреди (2500 лукса) сесията може да продължи до 2 часа.

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Механизмът е свързан с нашите циркадни ритми, вътрешния биологичен часовник, регулиращ съня, бодърстването и редица телесни процеси. Когато светлината достигне ретината на окото, тя въздейства върху производството на мелатонин и серотонин, хормоните, отговорни за съня и настроението. Резултатът е потиснатото производство на мелатонин ни събужда и повдига настроението.

Какво показва новото проучване?

Систематичен преглед и мета-анализ, публикуван в General Hospital Psychiatry и ръководен от изследователи от Медицинския университет в Нанкин, Китай, обобщава данните от 19 рандомизирани контролирани проучвания с над 1000 участници.

Ключови резултати:

При пациенти с несезонна голяма депресия (МДР) светлинната терапия води до значимо намаляване на симптомите

При субпрагова депресия ефектът е още по-изразен

Субективното качество на съня се подобрява значително при пациенти с МДР, инсомния след инсулт , болестта на Алцхаймер и постнатална депресия

Дневната сънливост намалява при прилагане на ярка светлинна терапия (BLT) и т.нар. enhanced melanopsin терапия

По-дългата продължителност на терапията корелира с по-добри резултати при депресия

„Като цяло светлинната терапия оказва положителен ефект върху депресията и субективното качество на съня", обобщават авторите на изследването.

При какви състояния помага светлинната терапия?

Безсъние и инсомния

Хроничното недоспиване е проблем за милиони хора. При лица с нарушени циркадни ритми, класически „нощни сови" или работещи на нощни смени, светлинната терапия е едно от основните препоръчвани лечения. Редовните сутрешни сесии помагат на организма да „се ресетира" и да заспива по-лесно.

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Сезонно афективно разстройство (САР)

Сезонното афективно разстройство се причинява от намаленото количество слънчева светлина през есента и зимата. Засегнатите свръхпроизвеждат мелатонин и трудно регулират серотонина, което води до депресивно настроение и хиперсомния. Според изследвания, само една 60-минутна сесия на светлинна терапия може значимо да намали депресивните симптоми при САР. Освен това хората, практикуващи редовна фототерапия през зимата, са с 36% по-нисък риск от депресивен епизод в сравнение с тези без терапия.

Несезонна депресия

Доказателствата за ефекта на светлинната терапия при несезонна депресия са нарастващи. Новото мета-изследване потвърждава, че терапията работи самостоятелно, но комбинацията с антидепресанти дава по-добри резултати.

Джет лаг и нощни смени

При пътуване в различни часови зони или при работа на нощни смени, светлинната терапия помага за по-бързо синхронизиране на биологичния часовник с новото разписание.

Фототерапия у дома, как да започнете?

Едно от главните предимства на светлинната терапия е достъпността. Фототерапията у дома е напълно реална опция, устройствата се продават онлайн и в магазини, а в някои страни се покриват от здравната осигуровка.

Снимка: Canva

Видове устройства:

Таблетоподобни светлинни панели

Настолни и подови лампи

Очила за светлинна терапия (wearable visors)

Будилници със симулация на изгрев

Устройствата за сън и настроение трябва да филтрират UV лъчите. Уредите за кожни заболявания (псориазис) не са подходящи.

Безопасна ли е светлинната терапия?

Светлинната терапия се смята за безопасен метод, но може да предизвика странични ефекти като напрежение в очите, главоболие, гадене или раздразнение на кожата. В повечето случаи те отшумяват след няколко дни. При продължаващи оплаквания е необходима консултация с лекар.

По-висок риск от нежелани реакции имат хора с биполярно разстройство и такива с повишена фоточувствителност. Преди започване на терапията винаги е препоръчително да се консултирате с лекар или специалист по съня.

Светлинната терапия се утвърждава като ефективен, достъпен и безопасен метод за подобряване на качеството на съня и облекчаване на симптомите на депресия. Новото мета-изследване добавя солидни научни доказателства в подкрепа на широкото й приложение, от класическото сезонно афективно разстройство до несезонна депресия, хронично безсъние и нарушени циркадни ритми.

Макар да не е лек за изброените състояния, тя представлява ценно допълнение към комплексния подход за грижа за психичното здраве и уелнес технологиите на 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници