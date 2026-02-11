Събуждате се сутрин уморени, въпреки че сте прекарали в леглото цели осем часа? Партньорът ви се оплаква от силно хъркане или дори ви е виждал да спирате да дишате насън?

Тези сигнали може да не са случайни. Симптомите на сънна апнея се появяват точно по времето, когато сте най-неспособни да ги забележите, в дълбокия сън. Затова разстройството засяга приблизително 24 милиона американци, без те дори подозират за него.

Какво е сънна апнея и защо е опасна?

Сънната апнея е нарушение на съня, при което дишането многократно спира и се възобновява през нощта. Всяка пауза продължава над 10 секунди и може да се повтаря десетки пъти в рамките на една нощ. Най-честата форма е обструктивната сънна апнея (ОСА), при която тъканите в устата и гърлото стесняват или блокират дихателните пътища.

Снимка: iStock

Според публикация в New England Journal of Medicine, ОСА симптомите оказват сериозно натоварване върху сърдечно-съдовата система и общото здравословно състояние, ако не бъдат лекувани навреме. Рискът се увеличава и от факта, че повечето симптоми се проявяват по време на сън и са незабележими за самия пациент.

7 основни симптома на сънна апнея

1. Хъркане и задавяне по време на сън

Хъркането е един от най-разпознаваемите признаци на сънна апнея, но сам по себе си не е достатъчен за диагноза, причините за хъркане могат да бъдат различни. При сънна апнея хъркането е съпроводено от паузи в дишането, последвани от задъхване или задавяне по време на сън. Това е реакция на мозъка, който "нарежда" на тялото да поеме по-дълбоко въздух срещу блокиран дихателен път.

2. Прекомерна дневна сънливост

Дори да сте прекарали в леглото препоръчителните 7–9 часа, може да се събудите изтощени. Според данни, цитирани от FDA, между 15% и 50% от хората със сънна апнея изпитват екстремна умора и прекомерна дневна сънливост. Това не е мързел, това е следствие от прекъснат и некачествен сън.

Важно: Прекомерната дневна сънливост е особено опасна при шофиране, работа с машини и други дейности, изискващи пълна концентрация.

3. Умора и липса на енергия

Умората при сънна апнея е по-дълбока от обичайната. Тя се изразява в липса на мотивация, раздразнителност и невъзможност да си починете дори след дневна дрямка. При хронични форми на разстройството дори допълнителният сън не помага за възстановяване на енергията.

Снимка: iStock

4. Проблеми с паметта и концентрацията

Последиците от прекъснат сън засягат и когнитивните функции. Много хора съобщават за затруднена концентрация, забравяне на важни задачи и трудност при поддържане на разговор. Изследване, публикувано в JAMA, свързва нарушенията на съня с влошени показатели на паметта и способността за вземане на решения.

5. Сутрешно главоболие

Сутрешното главоболие след събуждане е симптом, с който много хора не свързват сънната апнея. Специалистите смятат, че ниските нива на кислород по време на сън (хипоксемия) активират болкови рецептори в главата. Това главоболие обикновено отминава в рамките на час-два след ставане.

6. Ноктурия, честото уриниране нощем

Ноктурията е събуждане поне два пъти на нощ за тоалетна и засяга близо 50% от хората със сънна апнея, сочат проучвания. Едната теория е, че хипоксемията активира производството на хормона атриален натриуретичен пептид, който стимулира уринирането. Много хора погрешно приписват честото ставане нощем на хидратацията или на напреднала възраст.

7. Сухота в устата при събуждане

Сухотата в устата сутрин може да е знак, че сте дишали предимно през устата нощем, косвен признак на блокирани носни или гърлени дихателни пътища.

Симптоми на сънна апнея при деца

Сънната апнея при деца засяга между 2% и 4% от детската популация, но симптомите се различават от тези при възрастните. Вместо умора, при децата може да се наблюдават: хъркане, неспокоен сън, честото събуждане, задъхване и изненадващо, хиперактивност през деня. Деца с краниофациални аномалии, генетични нарушения или неврологични заболявания са в по-висок риск от развитие на разстройството.

Снимка: iStock

Ако детето ви хърка редовно или изглежда хиперактивно и уморено едновременно, консултирайте се с педиатър.

Кога да потърсите лекар?

Обърнете се към специалист, ако:

Хъркате силно и партньорът ви е забелязал паузи в дишането

Изпитвате прекомерна дневна сънливост , въпреки достатъчен сън

Имате сутрешно главоболие редовно

Ставате два или повече пъти нощем за тоалетна

Се събуждате с пресъхнала уста

Изпитвате задушаване или задавяне насън

Добрата новина е, че диагностиката на нарушенията на съня е значително улеснена при около 80% от пациентите сънната апнея може да се диагностицира чрез домашно изследване за сънна апнея, без необходимост от престой в клиника.

Симптомите на сънна апнея са разнообразни и не винаги очевидни. Хъркането и дневната умора са само върхът на айсберга — зад тях могат да стоят хипоксемия, сърдечно-съдово натоварване и влошено качество на живот. Ако разпознавате описаните признаци при себе си или близките си, не ги подминавайте. Ранната диагноза и навременното лечение на сънна апнея могат да променят коренно качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

