Продължителността на живота расте с всяко десетилетие, но новите години не носят непременно добро здраве. Мащабно международно проучване, публикувано в The Lancet Public Health, показва, че докато хората живеят все по-дълго, все по-голяма част от тези допълнителни години преминава в болест, увреждане или намалена функционалност.

Изследването, обхващащо 204 държави и територии, е дело на екип от Института за здравни показатели и оценка (IHME) към Университета на Вашингтон и поставя под въпрос един от най-утвърдените показатели за прогрес в общественото здравеопазване, простото удължаване на живота.

Рекордна продължителност на живота, но с цена

През последния век средната продължителност на живота в света достигна 73,8 години, резултат от драстичния спад на инфекциозните болести, майчината и детска смъртност, както и от напредъка в превенцията и лечението на хронични заболявания.

Снимка: Canva

Проблемът е, че ръстът на годините не върви ръка за ръка с ръст на здравословните години. В почти всички анализирани държави увеличението на общата продължителност на живота изпреварва увеличението на здравословната продължителност на живота (healthspan), периода, в който човек живее без сериозни ограничения за здравето си.

Според авторите на изследването, средно през 2023 г. хората по света са прекарвали 14,5% от живота си в лошо здраве. Тази разлика между общата и здравословната продължителност на живота е известна като morbidity gap, години в лошо здраве, и се превръща в централен показател, около който изследователите настояват да се преориентира здравната политика.

Парадоксът на богатите държави

Логично би било да се очаква, че по-дългият живот означава просто отлагане на болестите към последните месеци от живота. Данните показват обратното.

Държавите с най-висока продължителност на живота са и тези с най-голям дял години, прекарани в лошо здраве, тоест удълженият живот удължава и периода на боледуване, вместо да го компресира в самия край.

Снимка: Canva

Ключови данни от проучването:

В най-богатите държави хората прекарват средно 15,7% от живота си в лошо здраве през 2023 г.

Регионът на Субсахарска Африка има най-малка разлика в тежестта на болестите, 9 години морбидитет, макар и на фона на по-ниска обща продължителност на живота.

Най-голямото абсолютно увеличение е регистрирано в Нидерландия, делът от живота, прекаран в лошо здраве, нараства от 13,2% през 1990 г. на 15,7% през 2023 г.

Най-големите разлики между обща и здравословна продължителност на живота са отчетени в САЩ, Австралия и Канада .

Най-малки морбидитетни разлики, тоест най-малко години, изживени в болест, имат Науру, Соломоновите острови и Лаос.

Какво стои зад нарастващата тежест от заболявания

Изследователският екип идентифицира конкретни двигатели на този глобален разрив.

Нелетални заболявания като водещ фактор

Според анализа 57,4% от глобалната разлика в здравословните години се дължи на нелетални състояния, заболявания, които не убиват, но съществено ограничават качеството на живот с годините. Сред основните двигатели са:

опорно-двигателни разстройства, включително хронична болка в кръста ;

психични разстройства , засягащи функционирането и социалния живот;

заболявания на сетивните органи, като свързаната с възрастта загуба на слух;

незлополучни травми и наранявания.

Снимка: OpenAI

В държавите с по-нисък доход към този списък се добавят и хранителни дефицити, респираторни инфекции, туберкулоза и пренебрегвани тропически болести.

Рискови фактори, които ускоряват преждевременното състаряване

Проучването посочва и конкретни рискови фактори, допринасящи за загубата на здравословни години в световен мащаб:

висок индекс на телесна маса (затлъстяване);

недохранване при деца и майки;

тютюнопушене;

висока гладна плазмена глюкоза (нарушен контрол на кръвната захар);

замърсяване на въздуха.

Интересна е и регионалната специфика, като употребата на наркотици и високата консумация на алкохол попадат сред водещите десет рискови фактора единствено във високодоходния регион, докато незащитеният секс се откроява като значим рисков фактор само в Субсахарска Африка.

От продължителност на живота към здравословно остаряване

Авторите на изследването настояват, че е време фокусът на здравните системи да се измести, от простото удължаване на живота към подобряване на качеството на допълнителните години.

„Нашите резултати показват, че бъдещият напредък в общественото здраве ще идва не само от това да помогнем на хората да живеят по-дълго, а от това да им помогнем да живеят по-здравословно“, казва старши авторът на изследването Кристофър Мъри, директор на IHME към Университета на Вашингтон.

Снимка: OpenAI

Според него напредъкът в здравословното остаряване (healthy ageing) трябва да се измерва не само чрез продължителността на живота, а чрез продължителност на здравословен живот, с по-сериозни инвестиции в превенция, дългосрочно управление на заболяванията и грижи за хронично болни, за да намалеят годините, изживени в лошо здраве.

Съавторът Катрин Бисиняно допълва, че подобряването на здравословното остаряване изисква по-голям фокус върху състоянията и рисковите фактори, водещи до години с увреждания. Според нея по-ранното адресиране на тези проблеми чрез превенция и по-добри дългосрочни грижи може да има съществено социално, здравно-системно и икономическо въздействие.

Защо превенцията е по-изгодна инвестиция

Според икономическите модели, включени в проучването, инвестициите в здравословно остаряване биха донесли по-голяма финансова възвръщаемост, отколкото усилията, насочени единствено към удължаване на живота чрез елиминиране на конкретни заболявания.

Снимка: Google Imagen

С други думи, грижата за качеството на годините се оказва по-ефективна инвестиция от самото им количество.

Проучването призовава за:

устойчиви инвестиции в превенция на хронични заболявания;

разширяване на рехабилитационните услуги;

по-добър достъп до услуги за психично здраве;

изграждане на интегрирани модели за дългосрочни грижи за възрастни хора;

по-широк достъп до асистиращи технологии за хора с увреждания и намалена функционалност.

Данните от The Lancet Public Health показват ясно, че удължаването на продължителността на живота само по себе си не гарантира по-добро остаряване. Без целенасочени инвестиции в превантивна медицина, контрол на хроничните заболявания и грижи за възрастните хора, все повече хора по света рискуват просто по-дълъг период, изживян в болест, а не непременно по-щастлив и пълноценен живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници