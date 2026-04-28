Глобалните усилия за елиминиране на вирусния хепатит дават резултат, но темпото на напредък е твърде бавно, за да бъдат постигнати поставените цели до 2030 година.

Това показва новият доклад на Световната здравна организация (СЗО), представен на Световната среща на върха за хепатита през април 2026 г. Въпреки спада в новите инфекции и смъртните случаи, хепатит B и C продължават да отнемат живота на над един милион души всяка година.

Кои държави водят в борбата с болестта и защо превенцията остава ключова за глобалното здравеопазване?

Глобалната картина, цифрите зад тихата епидемия

Според доклада на СЗО за 2026 г., 287 млн. души живеят с хроничен хепатит B или C през 2024 г. Само за една година вирусният хепатит B и C са отнели 1,34 млн. живота, цифра, която поставя заболяването сред водещите причини за предотвратими смъртни случаи в света.

Експертите от СЗО подчертават, че хепатит B и C са отговорни за 95% от всички смъртни случаи, свързани с хепатит. Същевременно, новите инфекции с хепатит не спират, регистрират се над 4900 случая на ден, или близо 1,8 млн. годишно.

Постигнатият напредък от 2015 г. насам

Докладът отчита и положителни тенденции:

Годишните нови инфекции с хепатит B са спаднали с 32% .

Смъртността от хепатит C е намаляла с 12% в световен мащаб.

Разпространението на хроничен хепатит B при деца под 5 г. е спаднало до 0,6% .

85 държави вече са постигнали или надминали целта за 2030 година от 0,1% разпространение при малките деца.

„Държавите по света показват, че елиминирането на хепатита не е илюзия, то е възможно при устойчив политически ангажимент и надеждно финансиране“, заяви д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Къде светът изостава в борбата с хипатита

Въпреки напредъка, достъпът до диагностика и изследване на хепатит, както и до съвременна терапия за хепатит C, остава ограничен.

От 240 млн. души с хроничен хепатит B , по-малко от 5% получават антивирусно лечение .

Само 20% от пациентите с хепатит C са лекувани от 2015 г. насам, въпреки че краткият курс на лечение от 8-12 седмици лекува над 95% от инфекциите.

През 2024 г. 1,1 млн. са починали от хепатит B, а 240 000 от хепатит C.

Основните причини за смъртните случаи са цироза на черния дроб и хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).

Ситуацията в Европейския съюз: успехи, предизвикателства и нови огнища

Борбата с хепатита в Европейския съюз (ЕС) също показва смесени резултати. Според данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО, картината към 2026 г. е следната:

Около 5,4 млн. души в ЕС/ЕИЗ живеят с хроничен хепатит B или C .

Заболяването причинява близо 50 000 смъртни случая годишно в региона, основно поради цироза на черния дроб и хепатоцелуларен карцином .

Над 60% от инфектираните не знаят за състоянието си , тъй като хепатитът често протича безсимптомно в продължение на десетилетия, факт, който подчертава нуждата от по-широк достъп до диагностика и изследване на хепатит .

През последната година в ЕС са регистрирани специфични епидемични огнища на Хепатит A, които напомнят колко важни са хигиената и социалните условия:

Чехия, Австрия, Унгария и Словакия докладват за необичайно висок брой случаи на Хепатит A през 2024 и началото на 2025 г.

Най-засегнати са общности с ограничен достъп до санитарни условия , бездомни хора и потребители на инжекционни наркотици .

В Чехия значителен дял от случаите са регистрирани сред деца и в училищна среда .

ЕС си е поставя амбициозната цел да елиминира вирусния хепатит като заплаха за общественото здраве до 2030 г., но темповете между държавите членки са разнородни. Някои страни напредват бързо в скрининга и лечението, докато други изостават поради недостатъчно финансиране, стигма и пропуски в първичната здравна мрежа.

Ключова роля на превенцията и намаляването на вредите

Според доклада, 44% от новите случаи на хепатит C са сред хора, употребяващи инжекционни наркотици. Това поставя намаляването на вредите и безопасното инжектиране в центъра на стратегиите за превенция на вирусни инфекции.

Експертите от СЗО препоръчват също:

разширяване на профилактиката за предаване от майка на дете на хепатит B;

интегриране на хепатитните услуги в първичната медицинска помощ ;

засилване на инжекционната безопасност в здравните институции .

Доказани решения, които работят

Държави като Египет, Грузия, Руанда и Великобритания показват, че разпространението на хепатит може да бъде овладяно. Наличните инструменти включват:

Ваксината срещу хепатит B , която предпазва над 95% от ваксинираните.

Дългосрочно антивирусно лечение за хроничен хепатит B.

Кратък курс на терапия за хепатит C , лекуващ над 95% от случаите.

„Всяка пропусната диагноза и нелекувана инфекция представлява предотвратима смърт“, подчерта д-р Тереза Касаева, директор на отдела на СЗО за ХИВ, туберкулоза, хепатит и полово предавани инфекции.

