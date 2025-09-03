Ваксина, която отдавна е доказала своите ползи за защита от сериозна чернодробна инфекция, се оказва, че има допълнителна, неочакван ефект, намалява риска от диабет. Това разкрива мащабно международно проучване, което анализира здравните данни на близо 900 000 души от цял свят, съобщава News Medical.

Хепатит Б е вирусна инфекция, която засяга черния дроб и може да доведе до сериозни усложнения като цироза или рак на черния дроб. Ваксината срещу този вирус се прилага от десетилетия и се счита за една от най-успешните превантивни мерки в медицината. Но сега учените откриват, че хората със защитни нива на антитела срещу хепатит Б, било то от ваксинация или преболедувана инфекция, имат значително по-нисък риск от развиване на диабет тип 1 или тип 2.

Това откритие е особено важно в контекста на глобалната епидемия от диабет, която засяга над 500 млн. души по света и продължава да нараства с тревожни темпове.

Какво показа изследването?

Международното проучване, което ще бъде представено на Европейския конгрес по диабет във Виена, анализира данни от близо 900 000 възрастни от 131 здравни организации по цял свят.

Резултатите са впечатляващи:

Хората с антитела срещу хепатит Б имат 15% по-нисък риск от диабет

При високи нива на антитела защитата е още по-голяма - до 43% намаление на риска

Защитният ефект се наблюдава във всички възрастови групи

Как работи този защитен механизм?

Черният дроб играе ключова роля в регулирането на кръвната захар. Учените смятат, че:

Инфекцията с хепатит Б може да нарушава тези функции.

Ваксинацията създава имунитет, който предпазва черния дроб.

Здравият черен дроб по-добре контролира нивата на глюкозата.

Кой има най-голяма полза?

Изследването показва, че защитата варира в зависимост от възрастта:

Младите възрастни (18-44 години) : 20% намаление на риска

Средна възраст (45-64 години) : 11% намаление на риска

Възрастни над 65 години : 12% намаление на риска

По-слабият ефект при възрастните се обяснява с естественото остаряване на имунната система.

Двойна полза от една ваксина

Според изследователите от Медицинския университет в Тайпе, ваксината срещу хепатит Б може да стане уникална интервенция с двойна полза:

Защитава от опасната инфекция с хепатит Б.

Намалява риска от диабет.

За кого е особено важна ваксинацията?

Хора в региони с високо разпространение на хепатит Б

Младите възрастни, които имат най-голяма полза

Всички, които искат допълнителна защита срещу диабет

Какво трябва да знаете?

Ваксинацията срещу хепатит Б е безопасна и ефективна.

За пълна защита са необходими няколко дози по определена схема.

Редовните проверки на нивата на антитела помагат за проследяване на защитата.

Изследователите подчертават, че са необходими са допълнителни проучвания за потвърждаване на резултатите. Ваксинацията не заменя здравословния начин на живот. Редовният контрол при лекар остава от решаващо значение.

Това проучване предлага нов поглед върху познатата ваксина срещу хепатит Б. Докато науката продължава да изследва връзката, ясно е едно - ваксинацията срещу хепатит Б остава важна превантивна мярка с потенциални ползи далеч отвъд първоначалното й предназначение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.