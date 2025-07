Диета при видове хепатит: Какво да ядем и кои храни да избягваме

Хепатитът е възпаление, което често се причинява от вирус. От петте различни хепатитни вируси (A, B, C, D и E), само В и С могат да хронифицират, причинявайки продължително заболяване. Хепатитите се разделят на остри (които продължават по-малко от 6 месеца) и хронични (които продължават по-дълго).

Взети заедно хепатит В и С представляват една от най-големите глобални заплахи за здравето, убивайки приблизително 1 милион души годишно. Това означава, че всяка минута повече от двама души губят живота си в резултат на чернодробни заболявания, предизвикани от хепатит.

Проучвания сочат, че в България над 220 000 души са болни от Хепатит B, а близо 87 000 от Хепатит C.

Благодарение на въведените през 2022 г. безплатни изследвания за хепатит В и С за всички здравноосигурени лица на възраст между 40 и 60 години се регистрира петкратен ръст при извършените изследвания за хепатит С, но такъв ръст при лекуваните пациенти липсва.

Данните сочат, че през 2024 г. в България са лекувани едва 752 души с хепатит C, при нужни над 9000 годишно, за да се достигнат целите, поставени от СЗО за елиминиране на хепатита до 2030 г. По отношение на хепатит B, лекуваните са около 2500 пациенти, при нужда от поне 28 000 новооткрити случая на година.

Видове хепатит

Хепатит А

Хепатит А е резултат от инфекция с вируса на хепатит А (HAV). Този вид хепатит е остро, краткотрайно заболяване. Хепатит А се предава по чревен път. Острата фаза обикновено продължава от 4 до 6 седмици със или без жълтеница, умора и увеличен черен дроб.

Хепатит В

Вирусът на хепатит В (HBV) причинява хепатит В. Това често е продължително, хронично заболяване. Преди е наричан серумен хепатит. За хроничен хепатит В се говори, когато вирусът остане в кръвта след шестия месец от заразяването, а при острото протичане периодът е до 6 месеца. Веднъж станал хроничен, хепатит В е нелечим до края на живота.

Хепатит C

Хепатит C произлиза от вируса на хепатит C (HCV). Приблизително 85% от инфектираните възрастни развиват хроничен хепатит C. Разпространява се чрез инфектирана кръв, кръвни манипулации, кръвопреливане, споделяне на игли при наркозависими, стоматологични интервенции, татуиране, акупунктура, хемодиализа, в редки случаи и при полов контакт (около 1%).

Хепатит D

Това е рядка форма на хепатит, която се среща само във връзка с инфекция с хепатит B. Вирусът на хепатит D (HDV) причинява възпаление на черния дроб, подобно на други щамове, но човек не може да се зарази с HDV без съществуваща инфекция с хепатит B. В световен мащаб HDV засяга почти 5 процента от хората с хроничен хепатит B.

Хепатит E

Хепатит E е заболяване, предавано по вода, което е резултат от излагане на вируса на хепатит E (HEV). Хепатит E се среща главно в райони с лоша хигиена и обикновено е резултат от поглъщане на фекални вещества, които замърсяват водоснабдяването. Към този момент няма налична ваксина против Хепатит Е.

Причини за неинфекциозен хепатит

Въпреки че хепатитът най-често е резултат от инфекция, други фактори могат да причинят състоянието, пише Healthline.

Алкохол и други токсини

Прекомерната консумация на алкохол може да причини увреждане и възпаление на черния дроб. Това може да се нарече и алкохолен хепатит. Алкохолът директно уврежда клетките на черния дроб.

С течение на времето може да причини трайно увреждане и да доведе до удебеляване или образуване на белези на чернодробната тъкан (цироза) и чернодробна недостатъчност.

Други токсични причини за хепатит включват злоупотреба с лекарства и излагане на токсини.

Реакция на автоимунната система

В някои случаи имунната система погрешно приема черния дроб за вреден и го атакува. Това причинява продължително възпаление, което може да варира от леко до тежко, често възпрепятстващо чернодробната функция. Среща се три пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.

Какво да ядем при хепатит В

Хората с хепатит В могат да се наслаждават на много храни, включително постно месо, риба, пълнозърнести храни, зеленчуци и плодове, пише MedicalNewsToday.

Снимка: pixabay

Храните, които трябва да се консумират в по-големи количества, включват:

Всички видове зеленчуци, но в по-големи количества броколи, зеле, карфиол, зеленолистни зеленчуци и други кръстоцветни зеленчуци

но в по-големи количества броколи, зеле, карфиол, зеленолистни зеленчуци и други кръстоцветни зеленчуци Постни протеини, включително риба, месо и яйца

Ядки и семена

Пълнозърнести храни и зърнени култури, включително кафяв ориз, киноа, ечемик, боб, леща и овесени ядки

Плодове

Нискомаслени млечни продукти , включително извара и обезмаслено мляко

Растителни масла, включително зехтин и рапично масло

Допълнителните съвети включват добро измиване на пресните плодове и зеленчуци, за да бъдат премахнати консервантите или инсектицидите. Те натоварват черния дроб.

Кои храни да избягваме при хепатит В

Намаляването на консумацията на определени храни може да помогне на черния дроб да функционира по-добре. Храните, които трябва да се намалят или изключат от диетата, включват:

Пържени храни, включително картофени чипсове

Пълномаслени млечни продукти, включително сметана и масло

Наситени мазнини

Силно преработени храни, като хот-дог, пушени меса, готови салатни дресинги и подсладени зърнени закуски

Солени храни и сол

Захарни храни и напитки, включително газирани напитки, бисквити и пакетирани печива

Диета при хроничен хепатит

Когато даденият вид хепатит персистира повече от шест месеца той вече се счита за хроничен. Начинът на хранене може да подпомогне черния дроб и да помогне за овладяване на симптомите на хепатита.

При някои хора хроничният хепатит прогресира и настъпва по-значително увреждане на черния дроб. Тогава ще се наложат промени в начина на хранене. Например, хората с декомпенсирана цироза развиват обширни чернодробни белези и може да се наложи да спазват специална диета, за да се приспособят към черния дроб, който вече не може да функционира правилно, пише VerryWellHealth.

Тъй като храненето при хроничен хепатит не се различава сериозно от храненето при оптимално здраве, важно е да помислите за приемане на здравословен хранителен модел за цял живот.

Плодове и зеленчуци

Те осигуряват на тялото ви витамини и минерали. Консумацията на листни зелени зеленчуци може да намалят състава на мастните киселини в черния дроб.

Зърнени храни

Включват хляб, тестени изделия, ориз и овес. Диетичните насоки предполагат, че поне половината от консумираните зърнени храни са пълнозърнести, а не рафинирани (като бял хляб, бял ориз или бяла паста). Пълнозърнестите храни помагат за увеличаване на приема на протеини, което може да ви помогне да поддържате мускулна маса.

Снимка: iStock

Протеинови храни

Консумацията на правилното количество протеини е важна, когато имате хроничен хепатит. Това може да ви помогне да избегнете недохранване и мускулна атрофия. Но консумацията на твърде много протеини може да доведе до усложнения, включително състояние, известно като енцефалопатия.

Кафе

Проучванията показват, че пиенето на кафе намалява риска от напреднали чернодробни белези при хора с хроничен хепатит. Досега доказателствата сочат, че консумацията на две големи чаши кафе – или около 100 милиграма (мг) кофеин – е свързана със значително намаляване на напредналите белези.

Здравословни мазнини

Диетичните насоки съветват да консумирате по-малко от 10% от калориите на ден от наситени мазнини и да ограничите трансмазнините колкото е възможно повече. Наситените мазнини се намират в червеното месо и пълномаслените млечни продукти. Здравословните растителни мазнини, като зехтин, слънчоглед или авокадо, осигуряват полезните полиненаситени и мононенаситени мастни киселини.

Излишък на сол

Ограничете добавения натрий. Силно преработените храни, като закуски, пържени храни, полуфабрикати и ястия, подходящи за микровълнова фурна, могат лесно да доведат до превишаване на лимита. Ако хроничният хепатит прогресира до чернодробна цироза, може да има натрупване на течност в корема, състояние, наречено асцит. Хората с асцит трябва да ограничат приема на натрий до 2000 мг на ден.

Излишък на захар

Хепатитът е свързан с повишен риск от диабет. Намаляването на приема на добавена захар може да помогне за намаляване на този риск. Съветите са консумация на по-малко от 10% от калориите на ден от добавени захари, които често се срещат в подсладени газирани напитки, сокове и други сладки лакомства.

Алкохол

Консумацията на алкохол причинява повишено натоварване на черния дроб и може да ви изложи на по-висок риск от увреждането му. Ако имате хроничен хепатит, експертите съветват да избягвате алкохола.