Световната здравна организация (СЗО) стартира нова дигитална платформа, която цели да сложи край на управлението в здравеопазването „на сляпо“. Базата данни HISGOV (Health Information Systems Governance), представена официално в началото на април, вече предоставя на здравните министерства и експертите в европейския регион достъп до прецизни и сравними данни в реално време.

Инструментът е ключова стъпка към вземането на решения, базирани на доказателства, а не на интуиция.

Какво е HISGOV и защо е важно?

Снимка: Canva

HISGOV е специализирана база данни, обединяваща близо 70 показателя, които дават ясна и достъпна картина на това как отделните държави събират, управляват и използват здравните си данни. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и е насочен пряко към подобряване на управлението на здравни данни в страните от европейския регион.

Базата данни е структурирана около ключовите градивни елементи на една ефективна здравна информационна система:

Национални дигитални стратегии съществуват ли те и прилагат ли се на практика.

Правни рамки за управление на данни , защитени ли са пациентите?

Електронни здравни досиета , колко страни са ги внедрили реално?

Оперативна съвместимост на данни , могат ли различните системи да "разговарят" помежду си?

Изкуствен интелект в здравеопазването и анализ на Big Data , кои държави са напреднали и кои изостават?

Цветно кодирани карти за бърз анализ на здравни показатели

Един от най-полезните елементи на HISGOV е визуализацията. Всяка секция включва цветно кодирана обобщаваща таблица, която позволява бърза и лесна съпоставка между страните. Отделните показатели са представени и като карти на Европа, което прави мониторинга на здравните системи изключително интуитивен.

Снимка: Canva

„Тези инструменти са от основно значение за мандата на СЗО да подкрепя страните членки с надеждни данни и насоки за вземане на решения. Благодарение на сравнимостта и прозрачността, страните могат по-лесно да идентифицират пропуски, да проследяват напредъка и да укрепват политиките, основани на доказателства, за подобряване на здравните резултати", заяви д-р Наташа Аззопарди Мускат, директор на отдел „Здравни системи" в СЗО/Европа.

Данните са налице, но знаем ли как да ги използваме?

Регионалният съветник на СЗО по данни, изкуствен интелект и дигитално здраве д-р Давид Новильо Ортис посочва проблема директно: „Това, което чуваме от страните, е, че данните не липсват, липсва яснота какво означават те за конкретни действия."

Именно тук HISGOV се намесва като ключов инструмент за вземане на решения въз основа на данни. Базата данни е разработена чрез три основни проучвания: дигиталното здравно проучване на СЗО/Европа от 2022 г., проучване за изкуствен интелект от 2024–2025 г. и индивидуални оценки на здравните информационни системи по страни.

Снимка: Canva

Какво означава това за България и за вас?

Инвестициите в дигитално здраве и изграждането на функционираща електронна здравна инфраструктура са пряко свързани с качеството на медицинската помощ, която всеки гражданин получава. Когато европейските политики за здравеопазване се основават на реални, сравними данни, шансовете за навременно разпознаване на здравни кризи, включително при хронични заболявания като диабет, нарастват значително.

Достъпът до здравна информация вече не е привилегия на специалистите. HISGOV е публично достъпна и представлява стъпка напред към по-прозрачно и отговорно здравеопазване.

Новата база данни HISGOV на СЗО е повече от технически инструмент, тя е огледало на здравните системи в Европа. Чрез близо 70 показателя, цветни карти и сравними данни, тя помага на страните да идентифицират пропуски, да насочват инвестиции и да изграждат по-добри дигитални здравни стратегии.

В свят, в който изкуственият интелект и Big Data навлизат в медицината, доброто управление на данни е не просто предимство, то е задължително условие за здравето на нациите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници