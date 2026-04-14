Шест години след началото на пандемията от COVID-19, икономическите ѝ последици продължават да се усещат. Нови данни показват, че дългият „Ковид" може да струва на световната икономика между €58,54 млрд и €115,3 млрд. годишно.

Според последно проучване, дългосрочните последици от „Ковид" могат да генерират загуби между €58,54 млрд. (68 млрд. долара) и €115,3 млрд. (135 млрд. долара) годишно в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включително 21 държави членки на ЕС, през следващото десетилетие.

Прогнозите до 2035 година показват, че при реалистични сценарии се очакват постоянни годишни загуби от 0,1% до 0,2% от БВП. Тези цифри са сравними с целия годишен бюджет за здравеопазване на Холандия или Испания.

Разходи за здравеопазване 2035 остават високи

Според доклада на ОИСР, директните разходи за здравеопазване за справяне със заболяването ще останат високи поне до 2035 г., като се очаква те да достигнат около €9,5 млрд. годишно.

Но последствията са далеч по-широки. Инфекцията със SARS-CoV-2 увеличава риска от развитие на редица хронични състояния след инфекция, включително:

Сърдечно-съдови заболявания

Диабет

Неврологични увреждания

Автоимунни нарушения

Тези здравословни усложнения след коронавируса ще създадат допълнителна тежест върху здравните системи и ще увеличат разходите в годините напред.

Какво представлява дългият „Ковид"?

Дългият „Ковид" продължава да засяга милиони хора по света. Въпреки че се очаква по-малко от 1% от населението на ЕС и ОИСР да страда от него през следващите 10 години, около 75 млн. души имат заболяването през 2021 г.

Симптоми и засегнати региони

Заболяването може да увреди почти всяка органна система, провокирайки симптоми като:

Мозъчна мъгла (затруднена концентрация и памет)

Хронична умора

Обща болка в тялото

През 2021 г. Източна и Централна Европа са най-засегнатите региони. През тази година приблизително:

1,1 млн. души в България

1,4 млн. души в Унгария

1,2 млн. души в Чехия

живееят с дълъг „Ковид".

Пазар на труда и дълъг „Ковид"

Пациентите с дълъг „Ковид" напускат работната сила, отсъстват или са по-малко продуктивни на работа поради влошено здравословно състояние, пет години след началото на пандемията.

Проучванията показват, че дългият „Ковид" води до прекъсване на заетостта при около един на всеки пет засегнати служители, около 20% от болните.

Липса на структурирани планове за подкрепа

Само шест европейски държави, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Холандия, имат структурирани планове, които описват основните стъпки в грижата за пациенти с това клинично състояние.

Интеграция на работното място: решения за подкрепа

Според ОИСР доклад за здравето, укрепването на диагностиката, лечението и здравните грижи за пациенти с дълъг „Ковид", заедно със социална подкрепа за пациенти, са от жизненоважно значение за:

Подобряване на здравето на пациентите

Подкрепа за тяхната реинтеграция в работната сила

Намаляване на икономическите загуби

Гъвкаво работно време като ключ към възстановяването

Проучвания от Великобритания разкриват, че гъвкавостта на работното място е ключова за подкрепа на хората с дълъг „Ковид". Препоръките включват:

Гъвкаво работно време

Работа от дома

Развиване на подкрепяща корпоративна култура

Сравнение с други хронични заболявания

Ако социално-икономическото въздействие на дългия „Ковид" се сравни с други тежки хронични състояния, цифрите са впечатляващи:

Множествена склероза : €2,7 млрд. годишно за Франция, €4,8 млрд. за Италия

Инсулт : около €60 млрд. годишно за Европа

Важна разлика: Докато хронични заболявания като инсулт и множествена склероза генерират разходи главно чрез здравни услуги, продължаващата тежест от дългия „Ковид" възниква основно от намалено участие на пазара на труда и загуба на производителност, отразявайки по-широко макроикономическо въздействие, а не само медицински разходи.

Дългосрочните последици от „Ковид" представляват сериозна икономическа и здравна заплаха за Европа и света. С прогнозирани икономически загуби от пандемията до €115 милиарда годишно и милиони засегнати работници, спешно са необходими структурирани здравни планове, социална подкрепа и гъвкави работни политики за справяне с кризата.

Ранната диагностика, достъпното лечение и адаптираната работна среда са ключови за намаляване на човешката и икономическата цена на този невидим враг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

