На 7 април се отбелязва Световният ден на здравето. В тази връзка разглеждаме какво е състоянието на здравето на европейците според актуални данни на Eurostat и европейско изследване за здравните навици на българите.

Статистиката за здравето показва, че здравните показатели на населението значително зависят от възрастта и варират между отделните държави-членки.

Според данни на Eurostat от 2024 г., 68.5% от населението на ЕС възприемат здравето си като много добро или добро. 8.5% от хората определят здравето си като лошо или много лошо, а останалите 23% го оценяват като задоволително.

Възрастта променя здравното самочувствие

Здравното самочувствие според възрастта показва постепенно намаляване на положителните оценки:

91.3% от младите хора (16-24 години) оценяват здравето си като много добро или добро

При хората на 55-64 години този процент е 61.1%

При възрастните над 65 години 40% се определят като здрави

Здравно самочувствие след 65 години – различия между страните

Качеството на живота и достъпът до профилактика и превенция се отразяват различно на здравното самочувствие след 65 години в отделните европейски държави.

Снимка: Canva

Най-високи показатели при възрастното население:

Ирландия – 62% от хората над 65 г. се чувстват здрави

Белгия – 57.4%

Люксембург – 56.8%

Най-ниски показатели:

Литва – 12.5% от възрастните се определят като здрави

Латвия – 13.1%

Португалия – 19.1%

България: Добро физическо здраве, но ниска превенция

Европейско изследване за здравето, проведено през 2025 г., установява, че 65% от българите се определят с много добро физическо здраве, над средното за изследваните страни (56%). Същевременно страната изостава в превантивните здравни мерки.

Превантивни мерки и профилактика

Данните показват следната картина за България:

40% от българите водят здравословен начин на живот (спрямо 51% средно за Европа)

62% редовно предприемат превантивни здравни мерки (спрямо 72% в ЕС)

37% се доверяват на здравната система

Резултатите показват, че един от трима българи не ходи на профилактични прегледи.

Най-чести превантивни мерки

Превантивните здравни мерки, които българите най-често предприемат, включват:

Снимка: Canva

Добри хигиенни навици – 69%

Прием на витамини и хранителни добавки – 66%

Здравословно хранене – 52%

Физическа активност и спорт – 50%

Връзка между здравословния живот и здравето

Данните показват връзка между здравословния начин на живот и физическото и психичното здраве. От всички българи, които водят здравословен живот:

94% са в добро психично здраве (спрямо 79% средно за Европа)

88% са във физическо здраве (спрямо 77% в ЕС)

Влияние върху здравните решения

Най-голямо влияние при взимането на решения, свързани със здравето, оказват семейството (60%) и партньорът (56%). Следват личният лекар или ОПЛ (44%) и приятелите (44%), показва проучването.

По-малко влияние имат културните и религиозните вярвания (31%), фармацевтът (26%), колегите (23%) и онлайн общностите и форумите (22%).

Снимка: Canva

Данните сочат, че почти еднакво влияние имат правителството и институциите (11%) и инфлуенсърите (10%). Почти еднакво влияние имат правителството и институциите (11%) и инфлуенсърите (10%).

За качеството на живота в България данните обрисуват противоречива картина, високо физическо здраве, но ниско участие в профилактични прегледи и превантивни здравни мерки.

Здравословното хранене, редовният прием на витамини при необходимост, физическата активност и добрите хигиенни навици са фактори, които подобряват физическото и психичното здраве във всяка възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------

