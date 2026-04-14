Здравноосигурителната система в България е на ръба на финансовия колапс. Докато всяка година все повече пари отиват за болнично лечение и медикаменти, превенцията и ранното откриване на заболявания остават силно подфинансирани. Резултатът? Българите доплащат все повече от собствения си джоб, а предотвратимата смъртност у нас е двойно по-висока от средната за Европа.

Анализ на консултантската компания Health Metrics, представен днес на специализирана пресконференция, разкрива тревожна картина за състоянието на българското здравеопазване.

Докато разходите за лечение нарастват експоненциално, инвестициите в превенция и скрининг програми остават незначителни, което води до драстично влошаване на здравните показатели на нацията.

Превенцията на заболявания е забравеният приоритет на системата

България има един от най-високите показатели за предотвратима смъртност в Европейския съюз. Над 277 души на всеки 100 000 от населението у нас умират от заболявания, които биха могли да бъдат предотвратени чрез качествено лечение и превенция, това е повече от два пъти по-високо от средната стойност за ЕС.

Причината е, че здравната система е изградена да реагира на болестта, а не да я предотвратява. Вместо страната да инвестира в редовни прегледи, скрининг програми и ранна диагностика, се изчаква хората да се разболеят сериозно и тогава започват да се хвърлят огромни суми за скъпо болнично лечение и медикаменти.

„Финансираме последствията, вместо да инвестираме в превенция и скрининг", категоричен е изводът на експертите от Health Metrics.

Колко всъщност доплащаме за здраве?

Докато средностатистическият европеец доплаща около 15-20% от здравните си разходи, в България този процент достига 35,5%, почти двойно повече. За последните 5 години доплащанията на българските домакинства за здравеопазване са нараснали с 60%.

Нека да разгледаме къде точно отиват парите на българите:

67% от доплащанията са за лекарства

11% – за извънболнична медицинска помощ

8% – за болнично лечение

7% – за дентални услуги

За сравнение, в Европейския съюз средно 26% от доплащанията са за медикаменти, а 17% за извънболнична помощ. Тази огромна разлика показва колко тежко е финансовото бремо върху българските семейства.

Защо лекарствата са толкова скъпи за пациентите?

Парадоксът е, че България има най-ниски цени на лекарства в Европа на производствено ниво. По закон ценообразуването се определя от специален съвет и трябва да бъде най-изгодното на континента.

Въпреки това обаче, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изземва от фармацевтичните компании над 30% от реимбурсната стойност на отпуснатите лекарства под формата на отстъпки и възстановяване на суми. От 2022 до 2025 година тези отстъпки са нараснали с 115%, от 314 млн. евро до 454 млн. евро годишно.

За 2026 година се очаква този "скрит дефицит" да достигне 515 млн. евро. Това означава, че системата разчита на изземване на приходи от индустрията, за да покрие недостига на средства, вместо да осигури адекватно финансиране.

Резултатът? Докато НЗОК не покрива изцяло разходите си, пациентите са принудени да доплащат значителни суми за жизненоважни медикаменти.

Демографската криза задълбочава проблема

България е сред най-бързо застаряващите държави в ЕС. Делът на хората на 65 и повече години може да достигне около 31% до 2050 година. Публичните плащания за здравеопазване на човек от населението се утрояват след 55-годишна възраст.

Още по-тревожни са данните за работната сила, близо 50% от работещите в България са на възраст над 45 години. На всеки човек на 65 и повече години се падат по-малко от трима души в трудоспособна възраст.

Тази демографска реалност създава огромен натиск върху здравноосигурителната система. С намаляващия брой работещи и нарастващ брой пенсионери, приходите в НЗОК не могат да покрият нарастващите разходи за лечение на застаряващото население.

Инфлацията в здравеопазването – скритата истина

Докато официалната инфлация в България за февруари 2026 спрямо февруари 2025 е 2,1%, реалната инфлация в здравеопазването е 4,5% – двойно по-висока. Разликата от 11,7% е скрита чрез статистически манипулации с данните за такса "леглоден".

Най-драстично са нараснали цените на:

Услуги за извънболнична помощ: +16,3%

Предпазни и защитни изделия: +4,8%

Медицински изделия: +2,5%

Това означава, че усещането за инфлация сред пациентите е много по-силно от официално обявените цифри.

Какво се случва с бюджета на НЗОК?

Проектът за бюджета на НЗОК за 2026 година разкрива сериозни проблеми:

Бюджетът за здравноосигурителни плащания е увеличен с малко над 8% , което е недостатъчно да покрие реалния ръст на разходите

Бюджетът за лекарства е увеличен с малко над 10% , но това само задълбочава структурния дефицит

Експертите предупреждават, че без структурни промени системата ще продължи да генерира дефицити и да прехвърля финансовия риск върху гражданите.

Социалното измерение на здравната криза

Социологическо проучване на “Тренд” от 2026 г. сред 506 респонденти, които са доплащали през последната година, показва за какво най-често българите изкарват пари от собствения си джоб:

67% – за лекарства

57% – за преглед при личен лекар или специалист

28% – за медицински консумативи

20% – за болнично лечение

Особено тревожно е, че само 9% доплащат за рехабилитация или санаториум, и едва 4% – за дентални услуги. Това показва, че хората ограничават превантивната и поддържаща грижа заради финансови причини.

Предложените решения за излизане от кризата

Health Metrics предлага пет ключови мерки за повишаване на приходите на НЗОК за периода 2026-2027 година:

Актуализиране на здравноосигурителната вноска от 8% към 10%, което ще донесе допълнителни приходи без да натовари прекомерно работещите. Намаляване броя на неосигурените лица чрез по-строг контрол и стимули за осигуряване, което ще разшири приходната база. Целеви трансфери от акцизи върху вредни за здравето стоки като цигари, алкохол и захарни напитки – принцип "замърсителят плаща". Гарантиран минимален ръст на средствата за здравноосигурителни плащания от поне 10% годишно, за да се осигури предвидимост. Защита и пропорционален ръст на лекарствените бюджети , за да се намали изземването на приходи от фармацевтичната индустрия и да се подобри достъпът до медикаменти.

Защо превенцията е по-изгодна?

Множество международни проучвания показват, че всяко евро, инвестирано в превенция, икономисва между 3 и 10 евро в бъдещи разходи за лечение.

Нека да разгледаме конкретни примери:

Сърдечно-съдови заболявания: Редовните прегледи, контрол на кръвното налягане и холестерола могат да предотвратят инфаркти и инсулти. Лечението на инфаркт струва десетки хиляди лева и често води до трайни увреждания. Превенцията струва стотици лева годишно.

Онкологични заболявания: Ранното откриване на рак чрез скрининг програми увеличава оцеляването с над 90% при някои видове рак. Лечението на напреднал рак струва огромни суми и има много по-лош изход за пациента.

Диабет тип 2: Превантивните мерки – здравословно хранене, физическа активност, контрол на теглото – могат да предотвратят развитието на заболяването при рискови групи. Лечението на диабет и неговите усложнения (бъбречна недостатъчност, ампутации, слепота) струва хиляди лева годишно за цял живот.

Какво можем да направим като пациенти?

Докато чакаме системни промени, всеки от нас може да поеме отговорност за собственото си здраве:

Инвестирайте в превантивни прегледи: Редовните медицински прегледи струват много по-малко от лечението на напреднали заболявания. Не пренебрегвайте годишните си изследвания.

Участвайте в национални скрининг програми: Безплатните скрининг програми за рак на маточната шийка, гърдата и дебелото черво могат да спасят живота ви.

Поддържайте здравословен начин на живот: Правилното хранене, редовната физическа активност, отказът от тютюнопушене и умереното консумиране на алкохол са най-ефективната превенция.

Не отлагайте прегледите при симптоми: Ранното търсене на медицинска помощ при тревожни симптоми може да предотврати усложнения.

Информирайте се за здравословни рискове: Познаването на семейната си медицинска история и рисковите фактори ви помага да предприемете превантивни мерки.

"Без структурни промени системата ще продължи да генерира дефицити. С навременни мерки България може да премине към по-устойчив, предвидим и социално справедлив модел на здравно финансиране", заключават експертите от Health Metrics.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

