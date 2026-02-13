Здравето на очите често приемаме за даденост, докато не възникнат проблеми. Офталмолози от водещи британски болници споделят как да опазим зрението си, от редовен преглед на зрението до носенето на слънчеви очила дори през зимата.

Животът ни е изпълнен с екранно време, стрес и фактори, които влияят негативно върху зрението. Според експерти, превантивната грижа за очите е от решаващо значение за опазване на доброто зрение през целия живот.

Ето 13 практични съвета, подкрепени от водещи офталмолози.

1. Потърсете помощ навреме

Според д-р Дилани Сириуордена, консултант офталмолог в болница Moorfields в Лондон, роговицата има повече нервни окончания на квадратен милиметър от всяка друга част на тялото. "Дори най-малката драскотина може да се усеща като тухла в окото", обяснява тя.

Кога да отидете при офталмолог :

При внезапна загуба на зрение

При сериозна травма или химическо изгаряне

При промени в зрението, светкавици или "мушици" пред очите

Кога е достатъчна аптека или оптик:

При конюнктивит

При симптоми на конюнктивит като зачервяване и сълзене

При ечемик или сухота в очите

Д-р Меера Радия от Imperial College Healthcare NHS Trust съветва: "Мислете за оптиците като за общопрактикуващ лекар за вашите очи."

2. Редовен преглед на зрението на всеки две години

Дори да имате перфектно зрение, най-важното нещо за здравето на очите е преглед на зрението на всеки две години, подчертава д-р Сириуордена.

Глаукомата е водеща причина за необратима слепота, но може да бъде открита рано при рутинен преглед. Очният натиск, промените в рецептата и потенциални катаракти също се засичат своевременно.

Важно за шофьори: Много хора не подозират, че зрението им не отговаря на изискванията за шофиране. Минималният стандарт е зрителна острота 6/12.

За родители: Децата се преглеждат на 4-5 години. Ако проблемите не се открият до 7-8-годишна възраст, когато зрението спира да се развива, детето може да остане с трайно увредено зрение в засегнатото око.

3. Използвайте предпазни очила при работа

В спешните очни отделения всеки ден се явяват 100 пациенти, като 3 до 5 от тях са работници със застрашена безопасност при работа, споделя д-р Радия.

Метални частици, дървени стърготини и дори градински тръни могат да причинят сериозни увреждания. Индустриални предпазни очила са задължителни при:

“Направи си сам” проекти

Строителна работа

Заваряване

Градинарство

4. Носете слънчеви очила и през зимата

UV лъчите увреждат очите през цялата година, не само през лятото. Експозицията води до макулна дегенерация и ранно развитие на катаракта.

Д-р Радия съветва: "Както нанасяме слънцезащитен крем на кожата, така се нуждаем и от UV защита за очите." Търсете етикети като UV400, който блокира както UVA, така и UVB лъчи.

5. Прилагайте правилото 20-20-20

Дигиталната умора е все по-често срещан проблем. Когато гледате в екран, мигате 50-60% по-рядко, което води до изсушаване на очите.

Правилото 20-20-20:

На всеки 20 минути

Направете 20-секундна пауза

Гледайте предмет на 20 фута (около 6 метра) разстояние

Допълнителни съвети:

Регулирайте яркостта на екрана

Избягвайте блясъка

Увеличете шрифта, ако е необходимо

Поставете капки за очи до компютъра

6. Изкарайте децата навън

Късогледството (миопията) нараства експлозивно сред децата заради смартфони, таблети и прекомерното екранно време.

Според изследвания, два часа игра на открито дневно намаляват риска от развитие на миопия при деца. Естествената светлина и гледането на далечни обекти подпомагат правилното развитие на зрението.

7. Не търкайте очите си

Особено важно за деца и младежи: постоянното търкане на очите може да доведе до кератоконус - състояние, при което роговицата придобива конична форма.

При алергичен сърбеж от сенна хрема, астма или екзема използвайте антиалергични капки за очи или капки за сухота, вместо да търкате.

8. Топъл компрес за здрави клепачи

При блефарит (възпаление на клепачите) или лумпове по тях, топлият компрес е отлично домашно средство.

Как да го направите:

Навлажнете чиста кърпа с топла (не гореща) вода Поставете я върху затворените очи за 2-3 минути Нежно масажирайте от вътрешната към външната част на клепача Това помага да се отпушат мастните жлези и предотвратява сухотата в очите

9. Не пушете

Пушенето е един от най-големите рискови фактори за възрастова макулна дегенерация - водеща причина за загуба на зрение.

Отказването от тютюнопушенето драстично намалява риска от очни заболявания.

10. Хранете се здравословно

Диетата, богата на зелени листни зеленчуци и полифеноли, е полезна за очите, особено при хора с макулна дегенерация.

Витамин А за зрението наистина работи - моркови и други богати на витамин А храни подпомагат очното здраве, макар и да не ви помагат да виждате в тъмното.

При диабет тип 2: Необходими са по-чести прегледи, тъй като заболяването влияе на зрението.

Хидратация: Пийте достатъчно вода - недостигът на течности влияе на производството на сълзи и води до сухота.

11. Не пренасяйте контактни лещи

Контактните лещи са основна причина за спешни очни посещения.

Златни правила:

Не ги носете повече от 10 часа

Не плувайте, не се къпайте и не спете с контактни лещи

Подменяйте ги редовно

Почиствайте ги правилно

При любов към плуването инвестирайте в очила за плуване с диоптър.

12. Внимавайте с грима за очи

Очният грим може да причини проблеми, ако не се използва правилно:

Изхвърляйте спирала и сенки след 6-12 месеца

Винаги махайте грима преди лягане

Фалшивите мигли и удължаванията увеличават риска от блефарит

При оток или алергична реакция спрете употребата и направете алергичен тест.

13. Спете достатъчно

Умората кара очите да се чувстват сухи и раздразнени. Недостигът на сън влошава качеството на сълзния филм.

Д-р Сириуордена съветва: "Понякога очите потрепват от умора, прекалено много кафе или алкохол. Сънят помага, а дори и просто затварянето на очите и почивката без сън ги освежава."

Грижата за очите не е сложна, но изисква внимание и редовност. Рутинен преглед на зрението на всеки две години, UV защита през цялата година, правилото 20-20-20 при екранна работа и здравословен начин на живот са основата на доброто зрение.

При първи симптоми на проблем не се колебайте да потърсите съвет от офталмолог или оптик. Превенцията винаги е по-ефективна от лечението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

