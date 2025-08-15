Революция в диагностиката на ретината: Изобретиха безжична контактна леща

Електроретинографията (ЕРГ) е офталмологичен диагностичен метод, използван за определяне дали ретината функционира нормално. Той се използва широко за диагностициране на наследствени заболявания на ретината или за оценка на влошаването функцията на ретината.

Досега изследването изискваше пациентът да стои неподвижно пред стационарен апарат в тъмна стая – процес, който често води до умора и затруднява хора с ограничена подвижност.

Преди това зениците на пациента се разширяват с помощта на капки, като се добавят и обезболяващи капки. След това се поставят електроди във всяко око, подобни на контактни лещи. Допълнителен електрод се поставя върху кожата. След прикрепяне на електродите се включва светлина и резултатът от реакцията се изобразява във вид на графика.

Сега екип от корейски изследователи разработи безжична офталмологична диагностична технология чрез вграждане на ултратънка OLED в контактна леща, съобщава MedicalXpress.

Какво представлява новата леща

Съвместен екип от KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Сеулската национална университетска болница и други, разработи първата в света безжична контактна леща с органичен светодиод (OLED), способна да провежда електроретинография само с едно поставяне в окото. Резултатите са публикувани в списание ACS Nano.

Ултратънката OLED, с дебелина едва 12,5 µm – около шест до осем пъти по-тънка от човешки косъм – е интегрирана в електрода на лещата. В комбинация с безжична антена за прием на енергия и миниатюрен контролен чип системата работи самостоятелно, без необходимост от външни светлинни източници.

Традиционната електроретинография изисква използването на стационарно устройство в тъмна стая, където пациентите трябва да държат очите си отворени и да останат неподвижни по време на теста. Този вид подготовка може да доведе до умора на пациента, а от там и до промени при направените резултати от теста.

Как работи новата контактна леща

За предаване на енергия е избрана резонансна честота 433 MHz, което осигурява стабилна комуникация и ниски загуби. Това е демонстрирано и под формата на безжичен контролер, вграден в маска за сън, който може да бъде свързан със смартфон – допълнително подобрявайки практическата използваемост.

Докато повечето интелигентни източници на светлина от типа контактни лещи, разработени за очно осветление, използват неорганични светодиоди, тези твърди устройства излъчват светлина почти от една точка, което може да доведе до прекомерно натрупване на топлина и по този начин до използваем интензитет на светлината

В това проучване, при относително ниска яркост от 126 нита, OLED контактната леща успешно индуцира стабилни ЕРГ сигнали, произвеждайки диагностични резултати, еквивалентни на тези, получени със съществуващи търговски източници на светлина.

Тестове върху животни доказват, че температурата на повърхността на окото остава под 27 °C, което изключва риск от термично увреждане на роговицата и че светоизлъчващата способност се поддържа дори във влажна среда – демонстрирайки нейната ефективност и безопасност.

Стъпка към бъдещо лечение на още очни заболявания

Новата технология не само опростява диагностиката на ретинната, но и може да послужи за лечение на късогледство, анализ на очни биосигнали, доставяне на визуална информация за AR системи и светлинно базирана невростимулация.

„Интегрирането на гъвкави, дифузни OLED-и в контактна леща е световен прецедент“, коментира проф. Сънгхюп Ю от южнокорейския изследователски институт.

„Това изследване може да помогне за разширяване на технологията за интелигентни контактни лещи в оптични диагностични и фототерапевтични платформи, допринасяйки за развитието на цифровите технологии за здравеопазване“, добавя експертът.

Следващите стъпки включват клинични изпитвания при хора и оптимизиране на масовото производство.