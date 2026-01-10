8 доказани домашни средства при подпухнали от плач очи

Всички сме изпитвали това неприятно усещанеэ – след плач очите ни изглеждат подути, зачервени и уморени.
Добрата новина е, че подпухналите очи от сълзи са временно състояние, което може да бъде облекчено бързо с прости домашни средства.
Ето някои научно обосновани методи за намаляване на подуването на очите и защо плачът причинява тези симптоми.
Защо плачът причинява подпухнали очи?
Според медицинските изследвания, слъзните жлези над всяко око произвеждат сълзи, които се разпространяват по повърхността на окото и след това се стичат през малки отвори в ъглите на клепачите. При нормални условия сълзите се изпаряват или се реабсорбират в носа.
Когато плачем от емоции, обаче, произвеждаме повече сълзи, отколкото дренажната система може да обработи. Това води до няколко ефекта:
- Повишената активност в слъзните жлези може да причини възпаление и подуване
- Излишните сълзи се задържат в тъканите на долните клепачи
- Ниското съдържание на сол в емоционалните сълзи кара околните тъкани да ги абсорбират, което води до оток
Експертите обясняват, че тази реакция е напълно нормална и безвредна, но може да бъде неприятна от козметична гледна точка.
8 ефективни домашни средства срещу подуването
1. Студен компрес
Всичко студено може да помогне при възпаление и подуване, тъй като намалява кръвния поток в зоната. Според проучванията, студените компреси са първата линия на защита срещу подпухнали очи.
Как да ги приложите:
- Използвайте кубчета лед в кърпа, охладени прибори или дори пакет замразени зеленчуци или плодове
- Поставете върху затворените очи за 5-10 минути
- Повторете няколко пъти при нужда
- Никога не прилагайте лед директно върху кожата
2. Резенчета краставица – хидратация и охлаждане
Прилагането на резенчетата краставици върху очите не е просто клише – то наистина работи. Високото съдържание на вода в краставиците хидратира кожата и намалява подуването по подобен начин на студения компрес.
Според изследванията, краставиците имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и съдържат витамин К, който може да помогне за намаляване на тъмните кръгове.
Начин на употреба: Нарежете охладени краставици на резени и ги поставете върху очите за 10-15 минути.
3. Торбички с чай – кофеин и танини в действие
Ключовите съставки в това естествено средство са кофеинът и естествените танини. Танините действат като свиващо средство, което означава, че могат да стеснят телесните тъкани. Кофеинът може да проникне през кожната бариера, има силни антиоксидантни свойства и увеличава кръвообращението.
Най-ефективни видове чай:
- Зелен чай (високо съдържание на антиоксиданти)
- Черен чай (богат на кофеин)
- Лайка (силни противовъзпалителни свойства)
Приложение: Накиснете торбичките в топла вода, след това ги охладете в хладилника. Поставете по една торбичка на всяко око за няколко минути.
4. Хамамелис – естествен стягащ ефект
Като естествено свиващо средство и антиоксидант, хамамелисът (лечебна билка, съдържаща се в много мехлеми, лосиони, кремове) има стягащ ефект върху кожата. Проучванията показват неговата ефективност при намаляване на подувания.
Как да използвате: Накиснете памучни тампони в студен хамамелис, изстискайте излишната течност и приложете върху зоната за 5-10 минути няколко пъти дневно. Внимавайте да не попадне в очите.
5. Ролери за очи – масаж и охлаждане
На пазара има различни ролери за очи, които могат да помогнат за намаляване на подуването, тъмните кръгове и да предложат анти-ейдж ефекти. Обикновено са направени от камък и охлаждащите гелове могат да се прилагат чрез ролбол механизъм.
Устройството охлажда зоната и осигурява мини-масаж на областта под очите, което помага за стимулиране на кръвообращението.
6. Кремове за лице и очи
Много кремове за лице и очи могат да помогнат за борба с подуването, охлаждане на областта около очите и стесняване на кръвоносните съдове.
Ефективни съставки, които да търсите:
- Ретинол – стимулира производството на колаген
- Витамин C – изсветлява и укрепва кожата
- Фенилефрин – стеснява кръвоносните съдове
- Хиалуронова киселина – хидратира дълбоко
- Кофеин – намалява подуването
Според проучване от 2023 г., крем за очи, съдържащ смес от витамин C, пребиотици, пептиди и кофеин, може значително да подобри подуването около очите.
7. Масаж – стимулиране на лимфния дренаж
Експертите предлагат самомасаж с пръсти за облекчаване на подуването. Тази техника помага за намаляване на задържането на течности и подпомага естествения дренажен процес на лимфната система.
Техника на масаж:
- Измийте ръцете си и ги охладете под студена вода
- Поставете показалците на моста на носа (под веждите)
- Масажирайте нежно по областта под очите към външните ъгли
- Леко потупвайте по кожата със средните пръсти
- Използвайте студен ролер за допълнителен ефект
8. Промени в храненето – дългосрочна профилактика
Здравословното хранене и добрата хидратация могат да намалят появата на подпухнали очи в дългосрочен план.
Препоръки на експертите:
- Хидратация: Пийте 8-10 чаши вода дневно
- Богати на вода храни: Консумирайте краставици, плодове и зеленчуци
- Умереност: Избягвайте прекомерно алкохол и кофеин – те действат като диуретици
- Намаляване на солта: Ограничете солта в преработените храни, тъй като допълнителният натрий кара тялото да задържа вода
- Билкови чайове: Пиенето на билкови чайове може да има ползи за кожата
Кога да потърсите медицинска помощ
Подпухналите очи обикновено са безвредни и изискват лечение само ако желаете да промените външния им вид. Ако обаче те са постоянни, може да са признак на медицински проблем като:
- Алергии
- Тироидно заболяване на очите (Гравесова офталмопатия)
- Блефарит (блокирани слъзни канали)
- Инфекция
- Бъбречни проблеми
Консултирайте се с лекар или офталмолог, ако подуването на очите е постоянно и/или е придружено от симптоми като: болка, сърбеж, зачервяване, промени в зрението.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—--------------------------------------------------------
Източници
- Medical News Today (2024): 8 домашни средства за намаляване на подпухналите очи от плач
- Verywell Health (2025): Домашни средства за премахване на подпухнали очи след плач
- Health.com (2025): Подпухнали очи? Причини и как да се отървем от тях
- L'Oréal Paris: Най-добрите природни средства при подпухнали очи