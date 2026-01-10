Начало / Алтернативна медицина

8 доказани домашни средства при подпухнали от плач очи

Подпухналите очи от плач са временен проблем, oткрийте как студените компреси, кофеинът и дори краставиците могат да намалят отокa и зачервяването за минути
Стефан Ралчев
Всички сме изпитвали това неприятно усещанеэ – след плач очите ни изглеждат подути, зачервени и уморени.

Добрата новина е, че подпухналите очи от сълзи са временно състояние, което може да бъде облекчено бързо с прости домашни средства. 

Ето някои научно обосновани методи за намаляване на подуването на очите и защо плачът причинява тези симптоми.

Защо плачът причинява подпухнали очи?

Според медицинските изследвания, слъзните жлези над всяко око произвеждат сълзи, които се разпространяват по повърхността на окото и след това се стичат през малки отвори в ъглите на клепачите. При нормални условия сълзите се изпаряват или се реабсорбират в носа.

Когато плачем от емоции, обаче, произвеждаме повече сълзи, отколкото дренажната система може да обработи. Това води до няколко ефекта:

  • Повишената активност в слъзните жлези може да причини възпаление и подуване
  • Излишните сълзи се задържат в тъканите на долните клепачи
  • Ниското съдържание на сол в емоционалните сълзи кара околните тъкани да ги абсорбират, което води до оток
Експертите обясняват, че тази реакция е напълно нормална и безвредна, но може да бъде неприятна от козметична гледна точка.

8 ефективни домашни средства срещу подуването

1. Студен компрес

Всичко студено може да помогне при възпаление и подуване, тъй като намалява кръвния поток в зоната. Според проучванията, студените компреси са първата линия на защита срещу подпухнали очи.

Как да ги приложите:

  • Използвайте кубчета лед в кърпа, охладени прибори или дори пакет замразени зеленчуци или плодове
  • Поставете върху затворените очи за 5-10 минути
  • Повторете няколко пъти при нужда
  • Никога не прилагайте лед директно върху кожата

2. Резенчета краставица – хидратация и охлаждане

Прилагането на резенчетата краставици върху очите не е просто клише – то наистина работи. Високото съдържание на вода в краставиците хидратира кожата и намалява подуването по подобен начин на студения компрес.

Според изследванията, краставиците имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и съдържат витамин К, който може да помогне за намаляване на тъмните кръгове.

Начин на употреба: Нарежете охладени краставици на резени и ги поставете върху очите за 10-15 минути.

3. Торбички с чай – кофеин и танини в действие

Ключовите съставки в това естествено средство са кофеинът и естествените танини. Танините действат като свиващо средство, което означава, че могат да стеснят телесните тъкани. Кофеинът може да проникне през кожната бариера, има силни антиоксидантни свойства и увеличава кръвообращението.

Най-ефективни видове чай:

  • Зелен чай (високо съдържание на антиоксиданти)
  • Черен чай (богат на кофеин)
  • Лайка (силни противовъзпалителни свойства)

Приложение: Накиснете торбичките в топла вода, след това ги охладете в хладилника. Поставете по една торбичка на всяко око за няколко минути.

4. Хамамелис – естествен стягащ ефект

Като естествено свиващо средство и антиоксидант, хамамелисът (лечебна билка, съдържаща се в много мехлеми, лосиони, кремове) има стягащ ефект върху кожата. Проучванията показват неговата ефективност при намаляване на подувания.

Как да използвате: Накиснете памучни тампони в студен хамамелис, изстискайте излишната течност и приложете върху зоната за 5-10 минути няколко пъти дневно. Внимавайте да не попадне в очите.

5. Ролери за очи – масаж и охлаждане

На пазара има различни ролери за очи, които могат да помогнат за намаляване на подуването, тъмните кръгове и да предложат анти-ейдж ефекти. Обикновено са направени от камък и охлаждащите гелове могат да се прилагат чрез ролбол механизъм.

Устройството охлажда зоната и осигурява мини-масаж на областта под очите, което помага за стимулиране на кръвообращението.

6. Кремове за лице и очи

Много кремове за лице и очи могат да помогнат за борба с подуването, охлаждане на областта около очите и стесняване на кръвоносните съдове.

Ефективни съставки, които да търсите:

  • Ретинол – стимулира производството на колаген
  • Витамин C – изсветлява и укрепва кожата
  • Фенилефрин – стеснява кръвоносните съдове
  • Хиалуронова киселина – хидратира дълбоко
  • Кофеин – намалява подуването

Според проучване от 2023 г., крем за очи, съдържащ смес от витамин C, пребиотици, пептиди и кофеин, може значително да подобри подуването около очите.

7. Масаж – стимулиране на лимфния дренаж

Експертите предлагат самомасаж с пръсти за облекчаване на подуването. Тази техника помага за намаляване на задържането на течности и подпомага естествения дренажен процес на лимфната система.

Техника на масаж:

  • Измийте ръцете си и ги охладете под студена вода
  • Поставете показалците на моста на носа (под веждите)
  • Масажирайте нежно по областта под очите към външните ъгли
  • Леко потупвайте по кожата със средните пръсти
  • Използвайте студен ролер за допълнителен ефект

8. Промени в храненето – дългосрочна профилактика

Здравословното хранене и добрата хидратация могат да намалят появата на подпухнали очи в дългосрочен план.

Препоръки на експертите:

  • Хидратация: Пийте 8-10 чаши вода дневно
  • Богати на вода храни: Консумирайте краставици, плодове и зеленчуци
  • Умереност: Избягвайте прекомерно алкохол и кофеин – те действат като диуретици
  • Намаляване на солта: Ограничете солта в преработените храни, тъй като допълнителният натрий кара тялото да задържа вода
  • Билкови чайове: Пиенето на билкови чайове може да има ползи за кожата

Кога да потърсите медицинска помощ

Подпухналите очи обикновено са безвредни и изискват лечение само ако желаете да промените външния им вид. Ако обаче те са постоянни, може да са признак на медицински проблем като:

  • Алергии
  • Тироидно заболяване на очите (Гравесова офталмопатия)
  • Блефарит (блокирани слъзни канали)
  • Инфекция
  • Бъбречни проблеми

Консултирайте се с лекар или офталмолог, ако подуването на очите е постоянно и/или е придружено от симптоми като: болка, сърбеж, зачервяване, промени в зрението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Medical News Today (2024): 8 домашни средства за намаляване на подпухналите очи от плач
  2. Verywell Health (2025): Домашни средства за премахване на подпухнали очи след плач
  3. Health.com (2025): Подпухнали очи? Причини и как да се отървем от тях
  4. L'Oréal Paris: Най-добрите природни средства при подпухнали очи
