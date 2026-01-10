8 доказани домашни средства при подпухнали от плач очи

Всички сме изпитвали това неприятно усещанеэ – след плач очите ни изглеждат подути, зачервени и уморени.

Добрата новина е, че подпухналите очи от сълзи са временно състояние, което може да бъде облекчено бързо с прости домашни средства.

Ето някои научно обосновани методи за намаляване на подуването на очите и защо плачът причинява тези симптоми.

Защо плачът причинява подпухнали очи?

Според медицинските изследвания, слъзните жлези над всяко око произвеждат сълзи, които се разпространяват по повърхността на окото и след това се стичат през малки отвори в ъглите на клепачите. При нормални условия сълзите се изпаряват или се реабсорбират в носа.

Когато плачем от емоции, обаче, произвеждаме повече сълзи, отколкото дренажната система може да обработи. Това води до няколко ефекта:

Повишената активност в слъзните жлези може да причини възпаление и подуване

Излишните сълзи се задържат в тъканите на долните клепачи

Ниското съдържание на сол в емоционалните сълзи кара околните тъкани да ги абсорбират, което води до оток

Експертите обясняват, че тази реакция е напълно нормална и безвредна, но може да бъде неприятна от козметична гледна точка.

8 ефективни домашни средства срещу подуването

1. Студен компрес

Всичко студено може да помогне при възпаление и подуване, тъй като намалява кръвния поток в зоната. Според проучванията, студените компреси са първата линия на защита срещу подпухнали очи.

Как да ги приложите:

Използвайте кубчета лед в кърпа, охладени прибори или дори пакет замразени зеленчуци или плодове

Поставете върху затворените очи за 5-10 минути

Повторете няколко пъти при нужда

Никога не прилагайте лед директно върху кожата

2. Резенчета краставица – хидратация и охлаждане

Прилагането на резенчетата краставици върху очите не е просто клише – то наистина работи. Високото съдържание на вода в краставиците хидратира кожата и намалява подуването по подобен начин на студения компрес.

Според изследванията, краставиците имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и съдържат витамин К, който може да помогне за намаляване на тъмните кръгове.

Начин на употреба: Нарежете охладени краставици на резени и ги поставете върху очите за 10-15 минути.

3. Торбички с чай – кофеин и танини в действие

Ключовите съставки в това естествено средство са кофеинът и естествените танини. Танините действат като свиващо средство, което означава, че могат да стеснят телесните тъкани. Кофеинът може да проникне през кожната бариера, има силни антиоксидантни свойства и увеличава кръвообращението.

Най-ефективни видове чай:

Зелен чай (високо съдържание на антиоксиданти)

Черен чай (богат на кофеин)

Лайка (силни противовъзпалителни свойства)

Приложение: Накиснете торбичките в топла вода, след това ги охладете в хладилника. Поставете по една торбичка на всяко око за няколко минути.

4. Хамамелис – естествен стягащ ефект

Като естествено свиващо средство и антиоксидант, хамамелисът (лечебна билка, съдържаща се в много мехлеми, лосиони, кремове) има стягащ ефект върху кожата. Проучванията показват неговата ефективност при намаляване на подувания.

Как да използвате: Накиснете памучни тампони в студен хамамелис, изстискайте излишната течност и приложете върху зоната за 5-10 минути няколко пъти дневно. Внимавайте да не попадне в очите.

5. Ролери за очи – масаж и охлаждане

На пазара има различни ролери за очи, които могат да помогнат за намаляване на подуването, тъмните кръгове и да предложат анти-ейдж ефекти. Обикновено са направени от камък и охлаждащите гелове могат да се прилагат чрез ролбол механизъм.

Устройството охлажда зоната и осигурява мини-масаж на областта под очите, което помага за стимулиране на кръвообращението.

6. Кремове за лице и очи

Много кремове за лице и очи могат да помогнат за борба с подуването, охлаждане на областта около очите и стесняване на кръвоносните съдове.

Ефективни съставки, които да търсите:

Ретинол – стимулира производството на колаген

Витамин C – изсветлява и укрепва кожата

Фенилефрин – стеснява кръвоносните съдове

Хиалуронова киселина – хидратира дълбоко

Кофеин – намалява подуването

Според проучване от 2023 г., крем за очи, съдържащ смес от витамин C, пребиотици, пептиди и кофеин, може значително да подобри подуването около очите.

7. Масаж – стимулиране на лимфния дренаж

Експертите предлагат самомасаж с пръсти за облекчаване на подуването. Тази техника помага за намаляване на задържането на течности и подпомага естествения дренажен процес на лимфната система.

Техника на масаж:

Измийте ръцете си и ги охладете под студена вода

Поставете показалците на моста на носа (под веждите)

Масажирайте нежно по областта под очите към външните ъгли

Леко потупвайте по кожата със средните пръсти

Използвайте студен ролер за допълнителен ефект

8. Промени в храненето – дългосрочна профилактика

Здравословното хранене и добрата хидратация могат да намалят появата на подпухнали очи в дългосрочен план.

Препоръки на експертите:

Хидратация: Пийте 8-10 чаши вода дневно

Богати на вода храни: Консумирайте краставици, плодове и зеленчуци

Умереност: Избягвайте прекомерно алкохол и кофеин – те действат като диуретици

Намаляване на солта: Ограничете солта в преработените храни, тъй като допълнителният натрий кара тялото да задържа вода

Билкови чайове: Пиенето на билкови чайове може да има ползи за кожата

Кога да потърсите медицинска помощ

Подпухналите очи обикновено са безвредни и изискват лечение само ако желаете да промените външния им вид. Ако обаче те са постоянни, може да са признак на медицински проблем като:

Алергии

Тироидно заболяване на очите (Гравесова офталмопатия)

Блефарит (блокирани слъзни канали)

Инфекция

Бъбречни проблеми

Консултирайте се с лекар или офталмолог, ако подуването на очите е постоянно и/или е придружено от симптоми като: болка, сърбеж, зачервяване, промени в зрението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

