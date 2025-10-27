Лутеинът: Мощният антиоксидант за добро зрение

Точно както получаването на дневната доза калций е ключът за по-здрави кости, така и очите също имат специфични нужди, за да поддържат здравето си. Особено макулата – специализирана част от ретината, отговаряща за ясното централно зрение.

Именно тук на помощ идва лутеинът. Не случайно е наричан „витаминът на очите”. Изследванията показват, че този мощен антиоксидант играе важна роля за поддържането на доброто зрение и здравите очи.

Лутеинът има доказани ползи при диабетна ретинопатия, катаракта (перде), синдром на сухото око и други, пише изданието healthcentral.

Защо лутеинът е полезен за очите

Лутеинът принадлежи към семейството на каротеноиди – важни хранителни вещества, които придават пигмент на различни плодове и зеленчуци.

Намира се в изобилие в листни зеленчуци като зеле, кейл и спанак, както и в оранжеви чушки и яйчни жълтъци. Каротеноиди имат антиоксидантни свойства, които се борят с нестабилните молекули, известни като свободни радикали.

Именно когато има излишък от свободни радикали в кръвния поток, здравите клетки, включително тези в очите, могат да се увредят поради оксидативен стрес.

Снимка: Canva

Оксидативният стрес уврежда нормалните очни клетки и изследователите смятат, че той играе решаваща роля в развитието на свързани с възрастта очни заболявания като макулна дегенерация, глаукома и катаракта.

Как лутеинът е полезен за очите

Изследванията показват, че лутеинът, заедно с каротеноида зеаксантин, е свързан със защитата на макулата и по-специално помага за предотвратяване на свързана с възрастта макулна дегенерация.

Лутеинът предпазва макулата от увреждане, не само като неутрализира свободните радикали в кръвния поток, но и като филтрира вредната синя светлина, преди тя да може да навреди на крехката очна тъкан.

Тъй като телата ни не могат сами да произвеждат лутеин, трябва да го набавяме от храна или добавки. След като го консумираме и абсорбираме, лутеинът се натрупва в макулата и започва да действа.

При кои състояния помага лутеинът

Изследванията показват, че лутеинът е особено полезен за предпазване от определени състояния, които влияят на зрението. Според Cleveland Clinic, те включват:

Свързана с възрастта макулна дегенерация

Водещата причина за загуба на зрение при възрастни хора, свързаната с възрастта макулна дегенерация (СВМД) е най-честата причина за невъзвратима загуба на зрение сред хората над 60 години.

Снимка: Canva

Десетилетия проучвания показват, че хората с по-високи нива на лутеин в кръвта имат значително по-малък шанс да развият СВМД.

В основополагащо проучване от 1994 г. учени от Харвард установяват, че 6 милиграма (мг) на ден както лутеин, така и зеаксантин водят до 66% по-нисък риск от макулна дегенерация. Само една чаша суров спанак е достатъчна.

Диабетна ретинопатия

При диабет повишената глюкоза води до оксидативен стрес в капилярите на ретината, увреждайки клетките. Така се задейства цикъла на възпаление и допринася за прогресията на диабетната ретинопатия.

Лутеинът улавя тези свободни радикали, като помага за запазването на капилярите и намалява изтичането на течности в тъканта на ретината. Лутеинът също „понижава“ или успокоява провъзпалителните цитокини в ретината, забавяйки каскадата, която води до неща като микроаневризми и кръвоизливи.

Диабетен макулен едем (оток)

Диабетният макулен едем (ДМЕ) може да се появи на всеки етап от диабетната ретинопатия и се развива при по-малко от 10% от пациентите с ретинопатия. ДМЕ възниква, когато високата кръвна захар уврежда малките кръвоносни съдове в ретината, което води до изтичане на течност в макулата и замъгляване на централното зрение.

Наред с медицинските лечения, диета, богата на хранителни вещества, защитаващи очите, може да помогне за забавяне на този процес. Най-добрите препоръки на експертите за храни за ДМЕ включват отлични източници на лутеин като оранжеви плодове и зеленчуци и листни зеленчуци (за витамин А), цитрусови плодове (за витамин С) и риба (за омега-3 мастни киселини).

Катаракта (перде)

Когато протеините в лещата на окото се слепват, причиняват образуването на облачни области в средата на естествената леща, известни като катаракта или перде. Хроничната ултравиолетова (UV) светлина, диабетът, тютюнопушенето и замърсяването могат да ускорят това натрупване на протеини.





Проучване установява 19% по-нисък риск от операция на катаракта сред мъжете, които приемат по-високи количества лутеин и зеаксантин. Хранителното вещество може да засили антиоксидантната защита на лещата и да филтрира вредната светлина, за да забави прогресията на катарактата.

Синдром на сухото око

Със симптоми като парене, парене, зачервяване и усещане за пясък в очите, синдромът на сухото око може да окаже драматично влияние върху ежедневието.

Времето пред екрана, стареенето и дразнителите от околната среда са добре познати виновници, но нови изследвания показват, че антиоксидантните и противовъзпалителните свойства на лутеина могат да бъдат полезни и за предната част на окото. Той поддържа здравословен слъзен филм, деликатния слой от масло-вода-слуз, който поддържа очите в комфорт.

Как да си набавим повече лутеин

Въпреки че няма установен препоръчителен дневен прием за лутеин, както може да се види при витамините и минералите, експертите смятат, че 6 мг лутеин дневно е достатъчна цел за поддържане на здравето на очите.

Снимка: iStock

Повечето хора могат да задоволят нуждите си от лутеин чрез балансирано хранене.

Десетте най-добри плодовете и зеленчуците с най-висока концентрация на лутеин, така и на зеаксантин, по ред на концентрация, са:

Кейл

Спанак

Зелени листа от ряпа

Зеле

Маруля (кос или ромен)

Броколи

Царевица

Грах

Брюкселско зеле

Боб (зелен боб)

Ако ви е трудно да консумирате достатъчно зелени зеленчуци, лутеин може да бъде намерен и в хранителни добавки. Той е мастноразтворим и се абсорбира лесно с хранителните мазнини.