Чип възстановява зрението на хора с нелечимо заболяване

Малък чип, имплантиран в очите на хора, страдащи от загуба на зрение в резултат на необратима възрастова макулна дегенерация (ВМД), възстановява централното зрение.

Системата се нарича PRIMA, тествана е в 17 европейски болници и вече възстанови централното зрение – (то е отговорно за възприемането на фините детайли на наблюдаваните обекти) на 26 от 32 пациенти, които я използват в продължение на 12 месеца, информира ScienceAlert. Огромният успех е, че много от пациентите успяват да четат отново.

Резултатът, вследствие на дейността на голям международен екип от лекари и учени в продължение на много години, представлява огромен пробив в лечението на загубата на зрението.

Географска атрофия и липсата на лечение към момента

Географската атрофия в резултат на възрастова макулна дегенерация е прогресивно и необратимо състояние, което засяга милиони хора по целия свят. Макулата, която отговаря за централното зрение с висока разделителна способност, се намира в ретината в задната част на окото. Когато тази част от ретината атрофира, в централното зрение на човека се появяват слепи петна.

В здравата ретина фоторецепторните клетки преобразуват светлината в електрически сигнали, които се обработват във вътрешната ретина и се изпращат към мозъка.

При хората с географска атрофия тези фоторецепторни клетки умират, което означава, че част от окото не получава светлинни сигнали, създавайки сляпо петно в центъра на зрението им, докато периферното зрение е по-малко засегнато.

Макар че не всички хора с възрастова макулна дегенерация страдат от географска атрофия, за милионите, които страдат от нея, тя може да бъде опустошителна.

Системата PRIMA, дело на офталмолога Даниел Паланкер от Станфордския университет, може да промени това.

Какво представлява новият чип

Системата се състои от две части. Имплантът е миниатюрен безжичен силициев сензор с размери само 2 на 2 милиметра и дебелина по-малка от ширината на косъм, съдържащ 378 фотоволтаични пиксела. Той се поставя зад ретината, където клетъчната атрофия е най-голяма.

Другата част от системата PRIMA е чифт очила, свързани с джобен процесор. Очилата улавят изображения и ги преобразуват в близка инфрачервена светлина с дължина на вълната около 880 нанометра, преди да ги изпратят към импланта. Дължината на вълната е важна – близката инфрачервена светлина е невидима за човешкото око, така че няма да бъде възприемана от здравите фоторецептори на ретината и няма да пречи на останалото периферно зрение на пациента.

Имплантът, от своя страна, преобразува инфрачервените сигнали в електрически сигнали и ги изпраща към мозъка, за да бъдат възприети, подобно на начина, по който естественото око преобразува и предава данни. И тъй като имплантът се захранва от светлина, той не се нуждае от външен източник на енергия.

Огромен успех след имплантиране на чипа

Първоначалните действия на експертите стартират с петима участници, но след това набират 32 пациенти в 17 болници в пет европейски държави, за да тестват системата в продължение на 12 месеца.

Средната възраст на пациентите е 79 години и всички страдат от загуба на зрението в резултат на географска атрофия. Зрението им е тествано преди да се включат в проучването и отново на няколко етапа по време на самото проучването.

Снимка: Canva

Повечето от пациентите – 26, или 81%, отбелязват значимо подобрение на зрението си, като някои от тях дори достигат зрение, близко до 20/420, което е границата на разделителна способност на системата PRIMA.

„Това е първият път, когато опит за възстановяване на зрението постига такива резултати при голям брой пациенти“, казва офталмологът Хосе-Ален Сахел от Медицинския факултет на Университета в Питсбърг.

„Повече от 80% от пациентите успяха да четат букви и думи, а някои от тях четат страници в книга. Това е нещо, за което не можехме да мечтаем, когато започнахме това пътешествие, заедно с Даниел Паланкер, преди 15 години.“

„Преди да ми поставят импланта, беше като да имам два черни диска в очите, с изкривено външно виждане“, казва пациентката Шийла Ирвин в болница „Мурфийлдс“ в Обединеното кралство.

„Бях запалена читателка и исках да си върна това. По време на операцията не изпитвах болка, но все пак осъзнавах какво се случва. Това е нов начин да виждаш през очите си и беше изключително вълнуващо, когато започнах да виждам букви. Не е лесно да се научиш да четеш отново, но колкото повече часове посвещавам на това, толкова повече напредвам.“

Важно е да се отбележи, че 19 от участниците са изпитали нежелани ефекти, всички от които са известни усложнения от очни операции и повечето от които са отшумели бързо. Важно е, че периферното зрение е останало незасегнато при абсолютно всички пациенти.

Понастоящем PRIMA работи само в черно-бяло. Изследователите работят върху разработването на версия в сиво и увеличаването на резолюцията на системата.

Снимка: iStock

„На първо място в списъка с желания на пациентите е четенето, но на второ място, много близо зад него, е разпознаването на лица. А разпознаването на лица изисква сиво“, казва Паланкер.

„Това е първата версия на чипа и резолюцията е относително ниска. Следващото поколение чипове, с по-малки пиксели, ще има по-добра резолюция и ще се комбинира с по-елегантни очила“, добавят специалистите.