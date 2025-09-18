Лазерната корекция на късогледство е безопасна и при тийнейджъри

Фоторефрактивната кератектомия (PRK) е лазерна процедура за корекция на зрението, която от години се използва успешно при възрастни.

Сега най-голямото до момента изследване, представено на 43-ия конгрес на Европейското дружество по катарактална и рефрактивна хирургия (ESCRS), показва, че процедурата е също толкова безопасна и ефективна и при тийнейджъри на 17-18 години, съобщава авторитетното медицинско издание medicalexpress.

Какво показва изследването?

Проучването е проведено върху 65 211 очи, оперирани по метода PRK в лазерни центрове в Тел Авив (Израел), в периода януари 2010 - юни 2024 г. Пациентите са разделени в две групи – младежи (17-18 години) и възрастни (от 19 до 40 години).

64% от очите на тийнейджърите постигат зрение 20/20, срещу 59% при възрастните.

Необходимостта от повторна интервенция е изключително ниска – 0,41 % и за двете групи.

Сериозни усложнения като помътняване на роговицата или постоперативна ектазия са крайно редки.

Мнението на експертите

„Някои лекари се безпокоят, че очите на тийнейджърите все още се развиват, което може да повиши риска от странични ефекти. Анализът ни показва, че при добре подбрани пациенти със стабилна миопия този вид процедура е отлична алтернатива“, обяснява д-р Авиноам Шае.

Според проф. Томас Кьонен, председател на комисия в Европейското дружество по катарактална и рефрактивна хирургия проучването е изключително значимо: „Глобално късогледството зачестява и може да прогресира до 30-годишна възраст. Това мащабно изследване показва, че PRK е реалистична опция за част от по-големите тийнейджъри, които желаят трайна корекция на зрението.“

Авторите ще продължат дългосрочното проследяване на оперираните младежи, за да изключат евентуални усложнения на по-късен етап. За момента се смята, че лазерната корекция под 19 годишна възраст е възможна.

Какво е фоторефрактивна кератектомия (PRK)?

Фоторефрактивната кератектомия (PRK) е лазерна хирургична процедура за коригиране на зрението. Лазерът прави малки промени във формата на роговицата – прозрачния, защитен слой в предната част на окото. Преоформянето на роговицата влияе върху начина, по който тя пречупва светлината, което променя начина, по който виждате, пише ClevelandClinic.

Снимка: iStock

Когато носите коригиращи лещи (очила или контактни лещи), те пречупват светлината повече, отколкото очите ви могат сами. Но понякога хората искат или се нуждаят от корекция на зрението, която е по-силна от това, което очилата или контактните лещи могат да осигурят, или не могат, или предпочитат да не носят коригиращи лещи.

Тук се намесват операциите за корекция на зрението като фоторефрактивната кератектомия (PRK). Те могат да намалят коригиращи лещи или да елиминират напълно нуждата ви от тях.

PRK има успешна история, която датира от десетилетия:

Безопасна е – Усложненията от PRK са много редки. Когато се случат, те често са незначителни, временни или и двете.

Ефективна е – Повечето хора в крайна сметка получават зрение, което е в рамките на 0,5 диоптъра от целта им, количество, за което повечето хора не биха носили очила.

Може да лекува няколко проблема – PRK може да лекува късогледство, далекогледство и астигматизъм.

Защо късогледството прогресира при децата

Миопията (наричана още късогледство) обикновено се развива между 6 и 12-годишна възраст и има тенденция да се влошава или прогресира на всеки няколко месеца до края на юношеските години, показват данните. Прогресията на миопията е най-бърза при деца на възраст 7-10 години и след това обикновено се забавя малко всяка година.

Снимка: iStock

Кога трябва да започне контролът на късогледството?

Възможно най-скоро. Изследователските данни показват, че колкото по-малко дете става миопично, толкова по-бързо ще се влошава замъгленото му зрение за надалече. Ранната възраст на начало на миопията означава повече години за развитие на състоянието, с по-голяма вероятност за завършване с висока степен на миопия.

Докога прогресира късогледството?

Изследванията показват, че миопията спира да прогресира или се стабилизира в края на юношеството и ранната зряла възраст. Половината от децата с миопия достигат стабилни нива до 16-годишна възраст, но това означава, че половината все още прогресират.

Около 75% от децата са стабилни до 18-годишна възраст.

Повечето са стабилни до средата на 20-те години.

Около една трета все още могат да показват по-бавна прогресия на миопията през десетилетието на 20-те си години и след това.

Това означава, че вие, вашето дете и очният лекар на детето ви вероятно ще бъдете заедно в процеса на управление на миопията, докато детето ви завърши училище, а вероятно и след това.

След като миопията се стабилизира, младият човек с миопия все още се нуждае от редовни очни прегледи, за да се следи здравето на очите му, тъй като по-високите нива на миопия носят със себе си по-висок риск от очни заболявания и дори увреждане на зрението в зряла възраст.