В ерата на технологиите, синдромът на сухите очи става все по-често срещан проблем в ежедневието, доминирано от компютри и смартфони.

Състоянието се познава по симптоми, като парене, зачервяване, усещане за „пясък“ в очите и дори замъглено зрение. Най-честата причина е, че очите не произвеждат достатъчно сълзи или те се изпаряват твърде бързо.

Макар хроничните случаи да изискват лекарска намеса, има няколко лесно приложими домашни метода, които могат да донесат бързо облекчение, пише онлайн изданието TOI.

Причини за появата на синдрома на сухото око

Състоянието често е резултат от комбинация от фактори. Сред най-разпространените са:

Продължително взиране в екрани: При работа с компютър или телефон честотата на мигане намалява, което оставя повърхността на окото по-слабо овлажнена и ускорява изпаряването на сълзите.

Сух въздух от климатици или отоплителни системи: Климатизираните или отоплените помещения понижават влажността на въздуха, което води до по-бързо изсушаване на очната повърхност.

Тютюнопушене: Димът съдържа вещества, които дразнят очите и нарушават стабилността на слъзния филм, като същевременно засилват възпалителните процеси.

Напредване на възрастта: С възрастта производството на сълзи намалява, а съставът им се променя, което увеличава риска от хронична сухота.

Хормонални промени: Спадът в нивата на естроген и други хормони, особено при жените след менопауза, влияе върху работата на жлезите, произвеждащи сълзи.

Снимка: iStock

Пет доказани домашни средства срещу сухи очи

Топъл компрес

Топлият компрес е сред най-често препоръчваните средства срещу сухите очи. При поставяне върху затворени клепачи топлината разширява каналите на мейбомиевите жлези (малки мастни жлези, намиращи се по ръба на клепачите). Те отделят мазен слой, който покрива сълзите, забавя изпаряването им и поддържа окото овлажнено.

Обикновено офталмолозите препоръчват топъл компрес за около 5–10 минути, като честотата зависи от тежестта на симптомите. В повечето случаи е достатъчно 1–2 пъти дневно, например сутрин и вечер.

Омега-3 мастни киселини

Хранителните навици оказват съществено влияние върху състоянието на очите. Омега-3 мастните киселини, които се съдържат във високи количества в сьомга, риба тон, ленено семе и орехи, действат противовъзпалително и подобряват състава на сълзите. Приемът им повишава съдържанието на полезни липиди в слъзния филм (тънък слой сълзи, който покрива и защитава повърхността на окото). В резултат това забавя изпаряването на сълзите.

За облекчаване на симптомите на сухо око, обикновено се препоръчва дневен прием на омега-3 мастни киселини около 500–1000 мг.

Алое вера

Алое вера е известно със своите противовъзпалителни и успокояващи свойства. При външно прилагане върху клепачите гелът създава защитен слой, който намалява дразненето и хидратира кожата около очите.

Освен това съдържащите се в растението биоактивни вещества имат потенциал да редуцират възпалението и да стимулират естественото отделяне на сълзи, обясняват експертите.

Директният контакт със самото око не е препоръчителен, но външната апликация подпомага облекчаването на сухотата.

Снимка: Canva

Мигане и правилна почивка на очите

Намалената честота на мигане при продължителна работа пред екран е един от основните фактори за появата на сухи очи.

Всяко мигане разпределя сълзите равномерно върху роговицата, а при намаляване на този процес повърхността на окото остава незащитена.

Проучване от 2021 г. показва, че повишаването на честотата на мигане в комбинация с визуални паузи води до отчетливо намаляване на симптомите на дигитално зрително натоварване и сухота.

В резултат, учените препоръчват следната техника:

Методът „20-20-20“ включва кратка почивка на всеки 20 минути с фокусиране на погледа върху обект на около 6 метра за 20 секунди.

Краставици

Поставянето на охладени резени краставица върху клепачите е познато средство от традиционните практики за грижа за очите и околоочната зона.

Зеленчукът съдържа голямо количество вода и антиоксиданти, които освежават и овлажняват кожата около очите. Охлаждащият ефект допринася за временно облекчение при усещане за сухота или парене.

Научните данни по темата са ограничени, но популярността на метода се обяснява именно с неговото бързо и лесно приложение. Макар ефектът да е по-скоро краткотраен, той се вписва като част от рутинната домашна грижа.

Снимка: iStock

Сухите очи се свързват с редица фактори на съвременния начин на живот, но наличието на достъпни домашни средства показва, че облекчаването на симптомите често е възможно и извън лекарския кабинет. Редовното прилагане на тези практики подпомага слъзния филм и намалява усещането за дискомфорт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

