Амблиопия: Има ли лечение за „мързеливото око”

„Мързеливо око“, известно в медицината като амблиопия, е състояние, което обикновено се развива в детството и засяга зрението на едното око.

Амблиопията обикновено се развива от раждането до 7-годишна възраст. Тя е водещата причина за намалено зрение при децата. Рядко мързеливото око засяга и двете очи.

Добрата новина е, че при ранна диагностика състоянието е напълно обратимо. В тази статия ще научите как да разпознаете мързеливото око, какви са причините за него и какви възможности за лечение съществуват днес.

Какво е амблиопия (мързеливо око)

Амблиопия е очно заболяване, при което детето не може да вижда ясно и с двете очи. Състоянието обикновено се развива, когато детето е бебе или много малко и може да се влоши с времето, ако не бъде лекувано.

При амблиопия едното око на детето вижда замъглено, докато другото има ясно зрение. Мозъкът започва да игнорира сигналите от замъгленото око и да разчита изцяло на по-силното. С времето, докато мозъкът използва все повече силното око, зрението на по-слабото око се влошава още повече.

Според проучвания амблиопията засяга около 5% от децата под 15-годишна възраст, което я прави водеща причина за намалено зрение в детска възраст.

Защо терминът „мързеливо око" е подвеждащ?

Въпреки че терминът „мързеливо око" или „мързеливо зрение" е широко разпространен, той не е съвсем точен. Децата с амблиопия не са мързеливи и очите им също не са. Те не избират да имат замъглено зрение и състоянието не е причинено от нещо, което са направили. Амблиопията е сериозен медицински проблем, който изисква лечение от специалист.

Как да разпознаете симптомите на амблиопия?

Не винаги е лесно да се установи дали детето ви има амблиопия. Повечето деца биват диагностицирани едва след преглед при лекар или очен специалист.

Снимка: iStock

Ако обаче забележите симптоми, те обикновено се проявяват в начина, по който детето взаимодейства с предметите и пространството около себе си.

Основни признаци, на които да обърнете внимание:

Блъскане в предмети , особено от едната страна на тялото

Детето предпочита едната страна на тялото при игра или други дейности

Затваряне на едното око или често примигване

Накланяне на главата често към едната страна

Кривогледство (очите не са насочени в една посока)

Провиснало клепаче , което може да блокира частично зрението

Как изглежда амблиопията?

Може да не сте в състояние да видите нищо физически различно в очите на детето си, ако то има амблиопия.

В някои случаи засегнатото око може да не е подравнено с по-силното око – може да изглежда изместено от центъра или да е в посока, която не съвпада с това, накъдето гледа детето.

Какви са причините за мързеливото око?

Амблиопията възниква, когато има разлика между двете очи на детето и начина, по който те фокусират върху предметите. Най-честите причини за развитие на очно заболяване включват:

1. Рефракционни грешки

Рефракционната грешка е нарушение на естествената форма на очите или способността им да фокусират, което прави зрението ви замъглено. Ако детето ви има рефракционна грешка, която не се лекува веднага, то може да развие амблиопия. Рефракционните грешки при деца, които водят до амблиопия, включват:

Късогледство (миопия) – затруднено виждане на далечни обекти

Далекогледство (хиперметропия) – затруднено виждане на обекти, които са наблизо

Астигматизъм – овална форма на роговицата

2. Кривогледство (страбизъм)

Страбизъм възниква, когато очите не са подравнени едно спрямо друго. Ако едното око на детето се движи без да съответства на другото, мозъкът може да започне да разчита на едното око за сметка на другото.

Снимка: iStock

3. Структурни очни състояния

Всяко състояние, което влияе върху функционирането на очите, може да причини замъглено зрение и да доведе до амблиопия:

Увиснали клепачи (птоза) – особено ако единият клепач е увиснал достатъчно, за да блокира частично окото

Катаракта – помътняване на лещата на окото

Проблеми с роговицата (прозрачната част в предната част на окото)

Кои деца са в риск?

Всяко дете може да развие амблиопия, но някои фактори увеличават риска:

Наличие на очни и зрителни проблеми в семейството

Проблеми в развитието

Преждевременно раждане (преди 37-та седмица на бременността)

Ниско тегло при раждане (под 2500 грама)

Как да предотвратим мързеливо око?

Въпреки че някои рискови фактори за мързеливо око при деца, като например генетична предразположеност, не могат да бъдат предотвратени, има стъпки, които можете да предприемете, за да насърчите здравословно зрение и да намалите риска от амблиопия. Те включват:

Планирайте рутинни очни прегледи за вашето дете, особено в ранна детска възраст, за да откриете и решите проблеми със зрението в ранен етап

Осигуряване на бързо лечение на очни състояния или рефракционни грешки, които могат да допринесат за мързеливо око

Насърчаване на редовни почивки от екрани и дейности на открито за подпомагане на здравословното зрително развитие.

Насърчаване на балансирана диета, състояща се от хранителни вещества за по-добро здраве на очите.

Лечение на „мързеливо око”

Важно е лечението на синдрома на мързеливото око да започне възможно най-рано в детството, когато се формират сложните връзки между окото и мозъка.

Най-добри резултати се постигат, когато лечението започне преди 7-годишна възраст, въпреки че половината от децата на възраст между 7 и 17 години реагират на лечението.

Възможностите за лечение зависят от причината за мързеливото око и от това доколко състоянието засяга зрението на вашето дете. Вашият лекар може да препоръча:

Коригиращи очила. Очилата или контактните лещи могат да коригират проблеми като късогледство, далекогледство или астигматизъм, които водят до мързеливо око.

Превръзки за очи. За да стимулира по-слабото око, детето ви носи превръзка за очи върху окото с по-добро зрение в продължение на два до шест или повече часа на ден. В редки случаи, твърде дългото носене на превръзка за очи може да доведе до развитие на амблиопия в окото с превръзката. Това обаче обикновено е обратимо.

Филтър (фолио) Бангертер. Този специален филтър се поставя върху лещата на очилата на по-силното око. Филтърът замъглява по-силното око и, подобно на превръзка за око, действа като стимулиращ фактор за по-слабото око.

Капки за очи. Очен лекар може да постави медикаментозни капки за очи (обикновено атропин) в силното око на вашето дете. Лекарството временно прави окото замъглено, което кара мозъка да използва по-слабото око, за да вижда. Капките за очи са безопасни и няма да повлияят трайно на зрението в силното око на вашето дете. Евентуални странични ефекти включват чувствителност към светлина и дразнене на очите.

Снимка: iStock

Хирургия. Рядко се налага операция за коригиране на амблиопията. Вашето дете може да се нуждае от операция, ако има катаракта или друг структурен проблем с очите, който нехирургичното лечение не може да отстрани.

Предлагат се терапии, базирани на активност – като рисуване, решаване на пъзели или играене на компютърни игри. Ефективността на добавянето на тези дейности към други терапии обаче не е доказана.

При повечето деца с мързеливо око, правилното лечение подобрява зрението в рамките на седмици до месеци. Лечението може да продължи от шест месеца до две години.

За децата може да е трудно да свикнат с промените в очите и зрението си, особено когато се нуждаят от лечение на амблиопия. Напомнете на детето си защо е важно да носи превръзка за очи, очила или да използва капки за очи.

Награждавайте го за това, че се придържа към лечението си, и го насърчавайте да използва по-слабото си око толкова често, колкото е необходимо.

Снимка: iStock

Важно е детето ви да бъде наблюдавано за рецидив на мързеливо око, което може да се случи при до 25% от децата със състоянието. Ако мързеливото око се появи отново, лечението ще трябва да започне отново.

Амблиопията е сериозно, но лечимо очно заболяване, което засяга хиляди деца в България и по света. Ключът към успешното възстановяване на зрението е ранната диагностика и своевременно лечение.

Ако забележите някой от описаните симптоми при вашето дете, не отлагайте преглед при очен специалист. Консултирайте се с педиатър или офталмолог за редовни прегледи на зрението на вашето дете, особено ако има рискови фактори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------

Източници