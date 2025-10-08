Астигматизмът засяга над 40% от хората: Какво е лечението?

Зрението ви става все по-замъглено или трудно се фокусирате. Може би сте сред 40% от хората по света, които живеят с астигматизъм.

Астигматизмът е медицински термин, който означава, че формата на окото е по-извита, отколкото би трябвало да бъде. Това е вид рефракционна грешка - изключително често срещано очно състояние, което причинява замъглено зрение.

Обикновено очите са кръгли. При астигматизъм окото е оформено като гърба на лъжица. Това кара светлината, която влиза в очите, да се пречупва неравномерно и влияе на зрението.

Светлината не може да се фокусира правилно върху ретината. Това означава, че само части от обекта, който гледате, са на фокус. Този неравномерен фокус прави обектите да изглеждат размазани или вълнообразни.

Снимка: iStock

Астигматизмът може да повлияе на зрението на всяко разстояние – както отблизо, така и отдалеч. Може да изпитате напрежение в очите - сякаш очите ви постоянно работят твърде усилено, за да виждат, пише Кливланд Клиник.

Какви са симптомите на астигматизма?

Замъгленото зрение е най-често срещаният симптом на астигматизъм. То също така затруднява виждането на детайли върху обекти, като думите, отпечатани в меню пред вас, или буквите на пътен знак в далечината. Други симптоми на астигматизъм включват:

Виждане на отблясъци или ореоли около светлините.

Присвиване на очи, за да се вижда ясно.

Главоболие.

Умора.

Напрежение в очите.

Някои малки деца не знаят, че има нещо нередно със зрението им, дори и да изпитват симптоми. Посетете очен лекар, ако забележите, че детето ви присвива очи, търка очи или има чести главоболия.

Какво причинява астигматизма?

Астигматизмът обикновено е наследствен, което означава, че е състояние, което родителите предават на децата си. Може да бъде причинен и от твърде голям натиск върху роговицата от страна на клепачите.

Астигматизмът обикновено не се причинява от здравословни проблеми. Някои състояния и проблеми, които могат да причинят астигматизъм, включват:

Наранявания на очите.

Кератоконус.

У сложнения след очна операция.

Как се диагностицира астигматизмът?

Офталмолог диагностицира астигматизма с очен преглед. Има няколко теста за диагностициране на астигматизъм, включително:

Тест за зрителна острота: Това е тест, който проверява зрението. Правен ви е тест за зрителна острота, ако някога сте гледали стенна таблица с букви или символи по време на очен преглед.

Снимка: iStock

Тест за рефракция: Офталмологът измерва колко светлина се фокусира и се пречупва, когато навлиза в окото.

Кератометрия: Кератометрията измерва извивката на роговицата.

Преглед с прорезна лампа: Това е специален микроскоп с ярка светлина, която лекар насочва в окото. Той регулира яркостта и дебелината на светлинния лъч, за да види различните слоеве и части на окото.

Как се лекува астигматизмът?

Повечето хора с астигматизъм се нуждаят от коригиращи лещи - очила или контактни лещи. Ако астигматизмът е много лек (и не засяга зрението), може да не се нуждаете корекция. Астигматизмът може да се променя с времето и да се влошават.

Носенето на очила или контактни лещи коригира зрението, но не променя формата на окото. Хирургията за корекция на зрението използва лазери за отстраняване на проблеми със зрението. Катаракта (перде) и астигматизъм, могат да бъдат оперирани едновременно.

Практични съвети как да носите очила за астигматизъм?

Очила за астигматизъм се предписват при над 0.5 диоптъра. Те са по-скъпи от обикновените очила, особено ако астигматизмът и е висок.

Снимка: iStock

Новите очила за астигматизъм може да ви се струват странни или да ви замаят, тъй като приспособяването отнема време. Обикновено се препоръчва в продължение на две седмици постепенно да увеличавате времето, прекарано с новите очила, докато свикнете с тях.

Често задавани въпроси

Какво мога да очаквам, ако имам астигматизъм? Ако имате малка степен на астигматизъм, която не засяга зрението, може да не се нуждаете от корекция или лечение. Ако имате значителен астигматизъм се нуждаете от очила или контактни лещи. Повечето хора, които са се подложили на операция за корекция на зрението, имат трайно подобрено зрение. Някои хора се нуждаят от процедура за подобряване на зрението с напредване на възрастта. Как мога да предотвратя астигматизма? Не можете да предотвратите астигматизма. Повечето хора, които имат астигматизъм, се раждат с него. Други го развиват, докато очите им растат и се променят през целия им живот. Ако имате астигматизъм или друг вид рефракционна грешка, има вероятност и вашите деца да имат такъв. Могат ли децата да израснат астигматизма? Много бебета се раждат с астигматизъм и в много случаи той обикновено изчезва, когато детето навърши 5 години. Ако обаче астигматизмът все още не е изчезнал, когато детето достигне училищна възраст, в повечето случаи остава постоянен. Нивата на астигматизъм обикновено се увеличават с растежа на детето, като обикновено се стабилизират едва около 25-годишна възраст. Влошава ли времето пред екрана астигматизма? Установена е значителна положителна връзка между времето, прекарано пред екрана в часове, и тежестта на астигматизма. С какво трябва да внимавам при астигматизъм? Основното нещо, което искате да избягвате при астигматизъм, е напрежението в очите. Продължителното или интензивно използване на очите може лесно да влоши замъгленото зрение и други симптоми, свързани с астигматизъм. Можете да намалите напрежението в очите, като винаги четете или работите на добре осветено място и си вземате почивка от екраните.