В продължение на години калций и витамин D се рекламираха като лесен начин възрастните хора да предпазят костите си и да избегнат падания.

Но едно от най-мащабните проучвания по темата стига до изненадващ извод: за повечето възрастни тези хранителни добавки за кости осигуряват малка до незначителна реална защита срещу фрактури и падания.

Научите какво точно установяват учените, защо изводите им са важни за здравето на възрастните хора и кои стратегии действително помагат за предотвратяване на фрактури.

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Защо темата е толкова важна

Паданията са сериозен здравен проблем в напреднала възраст. Близо един на всеки трима души над 65 години пада поне веднъж годишно, а голяма част от тези инциденти завършват с фрактура. Подобни травми водят до болка, загуба на независимост, по-ниско качество на живот, а понякога и до нужда от продължителна болнична или резидентна грижа.

С застаряването на населението превенцията на падания и фрактури остава ключова цел на общественото здраве в световен мащаб. Точно затова въпросът дали добавките реално работят е толкова значим.

Какво установи проучването

Според проучване, публикувано в авторитетното научно списание The BMJ, рутинният прием на калций, витамин D или комбинация от двете носи малка до клинично незначима полза при превенцията на фрактури и падания за повечето възрастни.

Изследователи от Канада анализират данни от 69 рандомизирани контролирани проучвания с участието на 153 902 възрастни. Изследванията сравняват:

прием на калций самостоятелно;

прием на витамин D за кости самостоятелно;

комбинирана добавка калций и витамин D;

спрямо плацебо или липса на лечение.

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След като определят праг за това какво се счита за клинично значима полза, учените откриват малко до никакво намаление на общия риск от фрактури при:

калция (умерена сигурност на доказателствата, 11 проучвания, 9 067 участници);

витамин D (висока сигурност, 36 проучвания, 92 045 участници);

комбинирания прием (висока сигурност, 15 проучвания, 51 126 участници).

Анализът показал слаб ефект и при специфични травми, включително фрактура на тазобедрената става, както и при намаляването на паданията.

Изводите се потвърждават при различни групи

Важно е да се отбележи, че някои части от анализа включват сравнително малко изследвания, затова резултатите трябва да се тълкуват внимателно. Учените уточняват, че изводите може да не важат за хора с определени костни увреждания или за пациенти, които приемат лекарства за остеопороза.

Въпреки това допълнителните анализи показват сходни резултати дори след отчитане на фактори като възраст, пол, предишни фрактури, предишни падания и среден прием на калций чрез храната. Тази последователност, според авторите, засилва увереността в общите заключения.

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На база наличните доказателства екипът заключава, че резултатите „не подкрепят рутинния прием“ на калций или витамин D за превенция на фрактури и падания. Авторите дори препоръчват клиницистите, експертните панели и регулаторните органи да преразгледат общите си препоръки в светлината на новите данни.

Накъде да се насочи вниманието

В свързана редакционна статия учените подчертават, че са нужни по-строги и добре планирани клинични изследвания на добавки, за да се изготвят насоки за хората с по-висок риск.

Дотогава експертите смятат, че ресурсите може да се насочат към стратегии с доказана ефективност, сред които:

упражнения за равновесие и трениране на баланса;

силови (резистентни) упражнения за здравина на костите ;

персонализирани програми за превенция на падания , които съчетават движение, оценка на домашните рискове и обучение.

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Новият мащабен анализ не означава, че калцият и витаминът D са безполезни за всеки, те остават важни при дефицит и при определени заболявания.

Посланието е по-различно: за здравата възрастна популация рутинният прием на витамини сам по себе си не е надеждна застраховка срещу фрактури. Балансираното хранене, редовната физическа активност и работата върху равновесието изглеждат много по-надеждна основа за крепка костна система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници