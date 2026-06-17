В продължение на години калций и витамин D се рекламираха като лесен начин възрастните хора да предпазят костите си и да избегнат падания.
Но едно от най-мащабните проучвания по темата стига до изненадващ извод: за повечето възрастни тези хранителни добавки за кости осигуряват малка до незначителна реална защита срещу фрактури и падания.
Научите какво точно установяват учените, защо изводите им са важни за здравето на възрастните хора и кои стратегии действително помагат за предотвратяване на фрактури.
Защо темата е толкова важна
Паданията са сериозен здравен проблем в напреднала възраст. Близо един на всеки трима души над 65 години пада поне веднъж годишно, а голяма част от тези инциденти завършват с фрактура. Подобни травми водят до болка, загуба на независимост, по-ниско качество на живот, а понякога и до нужда от продължителна болнична или резидентна грижа.
С застаряването на населението превенцията на падания и фрактури остава ключова цел на общественото здраве в световен мащаб. Точно затова въпросът дали добавките реално работят е толкова значим.
Какво установи проучването
Според проучване, публикувано в авторитетното научно списание The BMJ, рутинният прием на калций, витамин D или комбинация от двете носи малка до клинично незначима полза при превенцията на фрактури и падания за повечето възрастни.
Изследователи от Канада анализират данни от 69 рандомизирани контролирани проучвания с участието на 153 902 възрастни. Изследванията сравняват:
- прием на калций самостоятелно;
- прием на витамин D за кости самостоятелно;
- комбинирана добавка калций и витамин D;
спрямо плацебо или липса на лечение.
След като определят праг за това какво се счита за клинично значима полза, учените откриват малко до никакво намаление на общия риск от фрактури при:
- калция (умерена сигурност на доказателствата, 11 проучвания, 9 067 участници);
- витамин D (висока сигурност, 36 проучвания, 92 045 участници);
- комбинирания прием (висока сигурност, 15 проучвания, 51 126 участници).
Анализът показал слаб ефект и при специфични травми, включително фрактура на тазобедрената става, както и при намаляването на паданията.
Изводите се потвърждават при различни групи
Важно е да се отбележи, че някои части от анализа включват сравнително малко изследвания, затова резултатите трябва да се тълкуват внимателно. Учените уточняват, че изводите може да не важат за хора с определени костни увреждания или за пациенти, които приемат лекарства за остеопороза.
Въпреки това допълнителните анализи показват сходни резултати дори след отчитане на фактори като възраст, пол, предишни фрактури, предишни падания и среден прием на калций чрез храната. Тази последователност, според авторите, засилва увереността в общите заключения.
На база наличните доказателства екипът заключава, че резултатите „не подкрепят рутинния прием“ на калций или витамин D за превенция на фрактури и падания. Авторите дори препоръчват клиницистите, експертните панели и регулаторните органи да преразгледат общите си препоръки в светлината на новите данни.
Накъде да се насочи вниманието
В свързана редакционна статия учените подчертават, че са нужни по-строги и добре планирани клинични изследвания на добавки, за да се изготвят насоки за хората с по-висок риск.
Дотогава експертите смятат, че ресурсите може да се насочат към стратегии с доказана ефективност, сред които:
- упражнения за равновесие и трениране на баланса;
- силови (резистентни) упражнения за здравина на костите;
- персонализирани програми за превенция на падания, които съчетават движение, оценка на домашните рискове и обучение.
Новият мащабен анализ не означава, че калцият и витаминът D са безполезни за всеки, те остават важни при дефицит и при определени заболявания.
Посланието е по-различно: за здравата възрастна популация рутинният прием на витамини сам по себе си не е надеждна застраховка срещу фрактури. Балансираното хранене, редовната физическа активност и работата върху равновесието изглеждат много по-надеждна основа за крепка костна система.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Hsu S., и кол. Калций, витамин D или комбиниран прием за превенция на фрактури и падания: систематичен преглед и мета-анализ. The BMJ, 2025. https://doi.org/10.1136/bmj-2025-088050
- Милиони приемат калций и витамин D за по-здрави кости. Голям преглед открива малко полза. ScienceDaily, юни 2026. https://www.sciencedaily.com/releases/2026/06/260614011852.htm