Остеопорозата често е наричана „тихата болест“, тъй като прогресира незабележимо в продължение на години, докато не се стигне до първата костна фрактура. Промените в костната плътност и структура остават скрити, но последиците за качеството на живота могат да бъдат сериозни. Добрата новина е, че съвременната медицина предлага комплексен подход за противодействие на това състояние. Заедно с балансираната диета и медикаментозната терапия, прилагането на таргетирана физиотерапия при остеопороза се утвърждава като един от най-надеждните и ефективни методи за стимулиране на костното здраве, изграждане на мускулна сила и предотвратяване на опасни падания.

Снимка: iStock

Защо физиотерапията е жизненоважна при остеопороза?

Остеопорозата води до прогресивна загуба на костна маса и намаляване на минералната плътност на костите, което драстично увеличава риска от счупвания, особено в областта на тазобедрената става, китките и гръбначния стълб.

Костите, противно на схващането, че са статична структура, представляват жива тъкан, която реагира на механично натоварване. Когато се подложат на правилния натиск, те се стимулират да се самовъзстановяват и уплътняват.

Провеждането на специализирана физиотерапия при остеопороза под надзора на сертифициран специалист има няколко фундаментални цели:

Предотвратяване на по-нататъшна загуба на костно вещество чрез контролирано и прогресивно натоварване.

Укрепване на заобикалящата костите мускулатура , която действа като естествен "амортисьор" при удар или инцидент.

Значително подобряване на баланса и координацията , което директно намалява риска от битови падания.

Рехабилитация след вече настъпили фрактури и ефективно управление на хроничната болка.

Снимка: Canva

Кога и за кого е препоръчително започването на терапия?

Медицинските експерти от водещи световни организации обясняват, че рискът от развитие на остеопороза нараства с възрастта, като заболяването е особено разпространено сред жените в постменопауза. Според официалните препоръки на Специализираната комисия по превантивни услуги на САЩ (USPSTF), редовният скрининг за остеопороза е силно препоръчителен за всички жени на възраст над 65 години, както и за по-млади жени в менопауза, които имат специфични рискови фактори (като фамилна анамнеза или ниско телесно тегло).

Всеки екуващ лекар може официално да препоръча насочване към физиотерапевт в следните ключови случаи:

Потвърдена е медицинска диагноза за остеопороза или остеопения.

Наскоро е претърпяна костна фрактура, причинена от крехкост на скелета.

Пациентът е в напреднала възраст и има фамилна обремененост с тежки форми на заболяването.

Налични са придружаващи хронични състояния, които сериозно влияят на метаболизма и здравината на костите.

Какво показва науката?

Мащабен научен преглед от 2019 г. категорично доказва, че пациентите с умерен до висок риск от фрактури или функционални ограничения извличат огромни дългосрочни ползи от работата с физиотерапевт. Индивидуално съобразената програма минимизира шансовете за бъдещи травми и драстично подобрява ежедневната мобилност.

Снимка: Canva

Какво включва една специализирана физиотерапевтична програма?

По време на първата консултация физиотерапевтът прави детайлна оценка на състоянието, като изследва интензитета на болката, измерва обема на движение, тества баланса и анализира стойката. Упражненията, които ще бъдат назначени, са съобразени изцяло с индивидуалното ниво на активност, възраст и медицинска история. Често те не изискват скъпо оборудване и след първоначално усвояване могат безопасно да се изпълняват и у дома.

Експертите от научното издание Healthline посочват, че успешният план за физиотерапия при остеопороза комбинира няколко основни вида физическа активност:

1. Упражнения срещу съпротивление (силови тренировки)

Силните мускули буквално теглят костите по време на съкращение, което сигнализира на организма да отлага повече калций в натоварените зони. Тези упражнения включват контролирано вдигане на леки тежести с правилно подравняване на тялото, работа с ластици за съпротивление или изпълнение на движения със собствено тегло (като модифицирани лицеви опори, клякания или специфични йога пози).

Снимка: Canva

2. Упражнения със собствено тегло

Това са дейности, при които тялото работи срещу силата на гравитацията, оставайки на крака. Според Шотландските клинични насоки за физиотерапия от 2022 г., програмата трябва да съчетава различни подходи въз основа на възрастта и статуса на менопаузата:

Статични носещи теглото упражнения: например балансиране и стоене на един крак.

Динамични носещи теглото упражнения: умерено ходене, танци, изкачване на стълби или Тай Чи.

Снимка: Canva

3. Упражнения за стойка, подравняване и баланс

С напредването на остеопорозата много пациенти развиват наведена напред стойка. Специалните упражнения за гръбната мускулатура помагат за коригиране на изгърбването. Тренировките за баланс пък са директната превенция срещу подхлъзвания в ежедневието, като същевременно намаляват психологическия страх от падане.

Снимка: Canva

Допълнителни терапевтични методи за управление на болката

Освен чрез двигателни комплекси, физиотерапевтите разполагат с инструментариум за облекчаване на хроничната болка и скованост. В практиката често се използват пасивни техники, сред които терапевтичен масаж, термотерапия (лечение с топлина или студ), високочестотен ултразвук и електростимулация. Тези методи работят в отличен синергизъм с предписаните от вашия лекар медикаменти за остеопороза.

Снимка: Canva

Официални препоръки за физическа активност

Световната здравна организация (СЗО) подчертава, че физическата активност е незаменим стълб на здравето. За поддържане на скелетната и мускулната система се препоръчват следните норми:

Възрастни от 18 до 64 години: Минимум 150 до 300 минути умерена аеробна активност или 75 до 150 минути интензивно натоварване седмично. Тези указания важат в пълна сила и за хората с контролирани хронични заболявания.

Възрастни над 65 години: Трябва да спазват същите времеви рамки, като задължително добавят към режима си функционален баланс и силови тренировки поне 3 дни в седмицата .

Остеопорозата е сериозно предизвикателство, но тя не означава край на активния и независим живот. Навременната и научно съобразена физиотерапия при остеопороза е ключов инструмент, който може да спре прогресията на костната загуба, да върне сигурността в движенията и да подобри цялостното благосъстояние. Направете първата крачка към по-здраво бъдеще, обсъдете с личния си лекар състоянието си и поискайте професионална консултация с физиотерапевт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------------------------

Източници