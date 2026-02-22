Знате ли, че костите ви стават по-крехки с всяка изминала година, без болка, без предупреждение, докато един ден обикновено падане не завърши с фрактура. Точно така действа остеопорозата.

Симптомите на остеопороза в ранния си стадий са толкова незабележими, че повечето хора разбират за болестта едва след счупена кост. Ето защо познаването на ранните признаци и рисковите фактори може да спаси живот или поне да го направи значително по-пълноценен.

Какво представлява остеопорозата?

Остеопорозата е заболяване, при което костите стават по-тънки, по-слаби и по-чупливи. Според данни на Международната фондация по остеопороза, болестта засяга 21,2% от жените над 50-годишна възраст и 6,3% от мъжете в същата възрастова група в световен мащаб.

Снимка: Canva

Костите не са инертна структурате, а се състоят от живa тъкан, която непрекъснато се разгражда и обновява. До ранна зряла възраст организмът изгражда нова костна тъкан по-бързо, отколкото я разрушава. С напредването на възрастта обаче този баланс се нарушава, загубата на костна плътност надделява и рискът от фрактури нараства значително.

Ранни признаци на остеопороза

Ранната диагностика е ключова за предотвратяване на сериозни усложнения. За съжаление, ранните признаци на остеопороза са рядкост и лесно се пропускат. Сред тях:

Отдръпване на венците: Ако челюстта губи костна маса, венците могат да се отдръпнат. Зъболекарят може да провери за признаци на загуба на костна тъкан в тази зона.

Намалена сила на захват: Според проучване, публикувано в научната база PubMed и проведено сред жени в постменопауза, ниската сила на ръкостискане е свързана с ниска костна минерална плътност. Освен това по-слабият захват увеличава риска от падания.

Чупливи нокти: Здравето на ноктите може да отразява здравето на костите. Важно е обаче да се вземат предвид и други фактори, като излагане на екстремни температури, честа употреба на лакочистители или продължителен контакт с вода.

Снимка: iStock

Ако имате фамилна история на остеопороза, не чакайте симптомите да се появят, а консултирайте се с лекар за профилактично изследване.

Симптоми в по-напреднал стадий

Когато загубата на костна плътност прогресира, се появяват по-очевидни оплаквания:

Намаляване на ръста , компресионни фрактури на прешлените могат буквално да "скъсят" гръбначния стълб.

Болки в гърба и врата , срутените прешлени притискат нервите, излизащи от гръбначния мозък, и причиняват болка от лека до нетърпима.

Прегърбена стойка (кифоза) , извиването на горния гръб може да затрудни дишането и да засегне качеството на живот.

Фрактури при минимална травма , фрактурите при възрастни понякога настъпват дори при кихане или стъпване от бордюр.

Рискови фактори за остеопороза

Специалистите от Healthline и водещи медицински организации посочват следните основни рискови фактори за остеопороза:

Жени над 65 и мъже над 70 години.

Менопауза и костна маса , ранна менопауза (преди 45-годишна възраст) или хирургично отстраняване на яйчниците.

Ниски нива на естроген при жените и тестостерон при мъжете.

Тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Фамилна история на остеопороза.

Недостатъчна физическа активност.

Прием на кортикостероиди, имуносупресори или противоепилептични медикаменти.

Придружаващи заболявания: бъбречна недостатъчност, диабет, ревматоиден артрит, хипертиреоидизъм.

Снимка: Canva

Изследванията показват, че остеопорозата е по-разпространена сред жени от бялата раса и жени от азиатски произход.

Как се диагностицира остеопорозата?

Основният метод за диагностика е изследването DXA (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия). То сканира бедрената кост и гръбначния стълб и измерва костната плътност. Процедурата отнема 10–15 минути и е безболезнена. При по-леко намалена плътност лекарят може да постави диагноза остеопения, предшественик на остеопорозата, при който костите са по-малко плътни от нормалното, но все още не е налице пълноценна болест.

Превенция на остеопорозата

Добрата новина е, че превенцията на остеопорозата е напълно постижима с промени в начина на живот:

Упражнения за костна плътност Натоварващите упражнения, като ходене, бягане, танци, изкачване на стълби, стимулират изграждането на костна тъкан. Препоръчително е да включите и упражнения за баланс, за да намалите риска от падания.

Калций и витамин D Според Националните здравни институти на САЩ, възрастните се нуждаят от около 1000 мг калций дневно. Богати източници са нискомасленото мляко, сардините, броколите и бобовите растения. Витамин D е от съществено значение за усвояването на калция, 10–15 минути слънце два-три пъти седмично е достатъчно, според Фондацията за борба с рака на кожата.

Снимка: Canva

Предотвратяване на падания В дома: нехлъзгащи се обувки, добро осветление, поставки в банята, премахване на препятствия. Навън: обувки с гумена подметка, използване на бастун или проходилка при нужда.

Избягване на вредни навици Тютюнопушенето и прекомерната употреба на алкохол са доказани фактори, ускоряващи загубата на костна маса.

Кога да се обърнем към лекар?

Потърсете медицинска помощ незабавно, ако след падане изпитвате силна болка в гърба, врата, бедрото или китката. Лекарят може да провери нивата на калций и витамин D и да назначи подходящо лечение, от хранителни добавки до специализирани медикаменти като бисфосфонати или хормонална терапия.

Симптомите на остеопороза са коварни, болестта дълго се развива безшумно, но ранните признаци като отдръпване на венците, чупливи нокти и намалена сила на захват могат да ни насочат към навременна диагностика. Редовната физическа активност, достатъчният прием на калций и витамин D и профилактичното изследване DXA са най-надеждните инструменти за опазване на здравето на костите. Не чакайте да счупите кост, действайте превантивно още днес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници