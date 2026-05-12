Остеопорозата засяга над 200 милиона души по света и е водеща причина за костни фрактури при възрастни хора.
Докато традиционното лечение разчита на медикаменти и промени в начина на живот, все повече изследвания насочват вниманието към допълнителна подкрепа.
В тази статия ще разберете какво казва науката, как действа колагенът в костите и дали добавките могат да бъдат безопасна част от лечебния план.
Какво е остеопорозата и защо костната маса е толкова важна?
Остеопорозата е заболяване, при което костната структура се нарушава и костната минерална плътност намалява. В резултат костите отслабват и рискът от фрактури, дори при лек удар или падане, нараства значително.
Колагенът е естествен протеин, произвеждан от тялото, и изпълнява ключова роля в изграждането и поддръжката на костите. С напредването на възрастта производството му спада с около 1-1,5% годишно, което допринася за отслабването на костната тъкан.
Може ли колагенът да помогне при остеопороза? Какво показват проучванията
Проучване от 2018 г.: обещаващи резултати за костната плътност
Проучване, публикувано през 2018 г., изследва ефектите на специфични колагенови пептиди при 131 жени след менопауза с намалена костна минерална плътност. Участничките приемали 5 грама колагенови пептиди дневно в продължение на 12 месеца.
Резултатите показали, че колагеновите пептиди:
- Увеличават костната минерална плътност в областта на бедрената шийка и гръбначния стълб
- Подобряват костните маркери, указвайки намалена загуба и усилено костно формиране
Проследяващо проучване от 2021 г.: ефектът се запазва дългосрочно
По-малко мащабно проследяващо проучване от 2021 г. с 31 участнички от оригиналното изследване установило, че дневен прием от 5 г колагенови пептиди в продължение на 4 години значително повишава костната минерална плътност. Нито една от участничките не е получила фрактура през целия четиригодишен период.
Как действа колагенът в костите?
Колагенът е структурен протеин, без който костното развитие е невъзможно. Ето как работи:
- Подпомага костната минерализация: процесът, при който костите се укрепват и втвърдяват
- Стимулира остеобластите: клетките, отговорни за изграждането на нова костна тъкан
- Подобрява здравето на хрущяла, сухожилията и връзките, стимулирайки производството на еластин и специфични видове колаген
- Колаген тип 1 е най-изобилният протеин в човешкото тяло (над 90% от колагена), отговорен за структурата, стегнатостта и еластичността на кожата, косата, ноктите, сухожилията и костите
- Колаген тип 2 е основен структурен протеин (85-90% от колагена) в ставния хрущял, отговорен за неговата здравина, еластичност и хидратация.
Как се приема колагенът като добавка?
Колагеновите пептиди (по-малки молекули от колагена, което позволява по-лесно абсорбиране от организма) са най-разпространени под формата на прах, който се разтваря в течност, но се предлагат и като капсули и таблети. Пептидите се извличат от животински източници крави, прасета и риби.
Според преглед от 2019 г., безопасното и ефективно ниво на прием е между 2,5 г и 15 г колаген дневно. Изследванията потвърждават, че колагеновите пептиди са добре поносима и безопасна добавка при повечето хора.
Важно: Понастоящем липсват достатъчно доказателства кой тип колагенови пептиди е най-подходящ при остеопороза, тъй като ефектът може да варира в зависимост от вида и производствения процес.
Лечение на остеопорозата: Какво включва пълният план
Лечението на остеопороза никога не трябва да се ограничава само до добавки. Медицински одобреният подход включва:
Промени в начина на живот
- Консумация на достатъчно плодове и зеленчуци
- Прием на достатъчно калории, калций, витамин D и протеини
- Редовна физическа активност, особено силова и съпротивителна тренировка
- Избягване на тютюнопушене и ограничаване на алкохола
- Редовни медицински прегледи
Медикаментозно лечение
Лекар може да предпише различни медикаменти, сред които:
- бифосфонати – най-разпространеният клас лекарства за остеопороза
- калцитонин
- естрогенни агонисти или антагонисти
- естрогенна и хормонална терапия
- аналози на паратиреоидния хормон
- RANK лиганд инхибитори и склеростин инхибитори
Навици за здрави кости: Превенция за всяка възраст
Независимо от възрастта, определени навици могат да помогнат за запазване на костната плътност:
- Ежедневна физическа активност – особено силови упражнения, подобряващи баланса и намаляващи риска от падания при възрастни
- Балансирано хранене с достатъчно калций и витамин D
- Отказ от тютюнопушене и ограничаване на алкохола
- Редовни профилактични прегледи при личния лекар
Колагенът при остеопороза показва обещаващи резултати в научните изследвания, но трябва да се разглежда единствено като допълнение към медицински одобрен лечебен план — не като негов заместител. Лечението на остеопорозата включва медикаменти, диета и физическа активност и трябва да се случва под лекарски контрол.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
