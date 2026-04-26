Остеопорозата често остава безсимптомна, докато не настъпи първата фрактура. Според данни на Международната фондация по остеопороза, около 32 млн. души в Европейския съюз над 50-годишна възраст живеят с това заболяване, а броят им се очаква да расте успоредно със застаряването на населението.

Добрата новина е, че правилно подбраните храни при остеопороза могат значително да забавят разрушаването на костната тъкан и да подпомогнат укрепването на скелетната система.

Защо костите и зъбите се нуждаят от едни и същи грижи

Връзката между скелетното и оралното здраве често остава подценена. Д-р Андрей Божич, орален хирург, подчертава, че здравето на челюстната кост зависи пряко от общото състояние на скелета.

„Зъбите и челюстната ви кост разчитат на същите минерали като останалата част от скелета. Ако костното здраве се влоши, това може да повлияе на всичко от стабилността на зъбите до дългосрочното орално здраве,“ обяснява д-р Божич.

Затова превенцията на остеопороза не се ограничава само до приема на калциеви добавки. Все повече изследвания посочват, че определени храни предлагат неочаквани предимства за поддържането на силни кости и зъби.

1. Сардини, малката риба с голяма полза за костите

Често пренебрегвани в супермаркета, сардините са сред най-богатите натурални източници на калций, особено когато се консумират с меките си, ядливи кости.

Освен това малката риба доставя витамин D, който подобрява усвояването на калция от организма. Ползите от сардините за костите не свършват дотук:

Калций – основен минерал за костна плътност

Витамин D – ключов за усвояването на калция

Омега-3 мастни киселини – подпомагат костната плътност и намаляват възпалението

„Те осигуряват калций, витамин D и омега-3 мастни киселини, всички те подпомагат костната плътност. Тези хранителни вещества също така помагат за намаляване на възпалението, което може да повлияе както на костите, така и на здравето на венците,“ посочва д-р Божич.

Връзката между омега-3 и костната плътност прави скромната сардина ценно седмично попълнение в менюто.

2. Сушени сини сливи, неочакваният съюзник срещу костната загуба

Сушените сини сливи се очертават като сериозен помощник в борбата с костната деградация. Според проучвания, публикувани в специализирани издания за хранене, тези сушени плодове могат да помогнат за запазване на костната плътност, като ефектът е особено изразен при жени след менопауза.

Редовната консумация се свързва с намалени темпове на загуба на костна маса – важен фактор при менопаузата и здравето на костите.

„Сушените сини сливи съдържат съединения, които изглежда подпомагат метаболизма на костите. Това е лесно допълнение към менюто, за което много хора не се сещат веднага,“ коментира д-р Божич.

Предимството им е, че не изискват специални познания или подготовка, няколко плода дневно са достатъчни за подкрепа на костното здраве.

3. Тофу, растителна алтернатива с двойно действие

За хората, които избягват млечни продукти, тофуто и растителният калций представляват ценна алтернатива. Соевият продукт доставя както калций, така и протеин – два ключови елемента за здрави кости и зъби.

„Това е отлична опция за тези, които не консумират млечни продукти. Тофуто доставя калций заедно с протеин и двете са важни за силни кости и зъби,“ обяснява д-р Божич.

Допълнителен бонус е , че тофуто често се обогатява с витамин D и калций, което допълнително засилва ползите му за скелетното здраве.

Калций и витамин D са в основата на костното здраве

Експертите от Bone Health and Osteoporosis Foundation препоръчват ежедневен прием на храни, богати на калций и витамин D. Ако консумирате 3-4 порции мляко, кашкавал, кисело мляко или обогатени растителни напитки и портокалов сок, вероятно покривате дневните си нужди от калций.

При недостиг хранителните добавки могат да бъдат опция, но винаги след консултация със специалист.

Малки промени, големи резултати

Диетичните промени сами по себе си не могат напълно да премахнат риска от остеопороза, но в комбинация с редовна физическа активност и здравословен начин на живот те имат значителен принос. Ключовите изводи са:

Сардините доставят калций, витамин D и омега-3 в едно

Сушените сини сливи подпомагат метаболизма на костите, особено след менопауза

Тофуто е достъпна растителна алтернатива за калций и протеин

Денталното здраве и остеопорозата са пряко свързани чрез общия минерален баланс

„Подкрепата за костите ви е и подкрепа за зъбите ви – нещо, което много хора не осъзнават,“ обобщава д-р Божич.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници: