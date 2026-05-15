Счупена кост от лек удар или невинно падане, понякога това е първият знак, че нещо не е наред. Остеопорозата е заболяване, което се развива с години, без болка и без видими симптоми, докато костите не станат толкова крехки, че обикновено леко натоварване е достатъчно за фрактура.

Добрата новина е, че ранното му откриване е напълно възможно и навременните мерки могат да забавят или дори частично да обърнат процеса.

В тази статия ще разберете как се развива остеопорозата, какви са нейните нива на тежест и как лекарите я диагностицират.

Как се развива остеопорозата?

Според експертите тялото ни непрекъснато разгражда стара костна тъкан и я замества с нова. Остеопорозата се появява, когато тялото спре да компенсира изцяло загубеното, което води до постепенно намаляване на костната плътност и здравина.

Известна загуба на костна маса е естествена с напредване на възрастта. Костната плътност достига своя максимум около 20-годишна възраст, след което бавно намалява от 30-те нататък. Процесът може да се ускори при:

Менопауза : рязкото намаляване на естрогена засилва костната загуба

Тютюнопушене и злоупотреба с алкохол

Определени медикаменти (напр. кортикостероиди)

Хронични заболявания , засягащи усвояването на хранителни вещества

Ниско телесно тегло или лошо хранене в млада възраст

Нива на тежест: От остеопения до остеопороза

Остеопорозата няма официално номерирани клинични стадии. Вместо това лекарите описват тежестта на костната загуба с три основни нива.

Снимка: Canva

Нормална костна плътност

Костите са здрави, рискът от фрактури е нисък. Все пак превенцията е важна, особено ако имате рискови фактори.

Остеопения: Предвестникът

Остеопенията е понижена костна плътност, която все още не е достигнала прага на остеопорозата. Тя увеличава риска от развитие на остеопороза, но не задължително прогресира до нея.

Снимка: Canva

С подходящи мерки прогресията може да бъде спряна. Обикновено остеопенията протича без симптоми и се открива случайно при изследване.

Мерки, които могат да помогнат при остеопения:

Прием на достатъчно калций чрез храната

Осигуряване на витамин D от храна, добавки или слънце

Редовни физически упражнения , особено такива с натоварване на костите

Отказ от тютюнопушене и ограничаване на алкохола

Лечение на съпътстващи заболявания, влияещи на костите

Остеопороза

Когато костната загуба надхвърли определен праг, се поставя диагноза остеопороза. Въпреки че човекът все още може да няма никакви оплаквания, рискът от фрактури е значително повишен.

Съществуват лечения, които могат да забавят, спрат или дори частично обърнат загубата на костна маса. Например бисфосфонатите (клас медикаменти) потискат разграждането на костта и стимулират нейния растеж. Промените в начина на живот и храненето също имат доказан ефект.

Фрактури: Когато остеопорозата се прояви

Счупването на кост обикновено е моментът, в който остеопорозата за пръв път причинява симптоми. Последиците могат да бъдат сериозни:

По-дълго зарастване и нужда от хоспитализация

Загуба на мускулна сила и баланс при продължителна почивка

Промени в гръбначния стълб — безсимптомни фрактури на прешлени могат да доведат до намаляване на ръста и прегърбена стойка

Хронична болка или ограничена подвижност

Снимка: OpenAI

Лекарите могат значително да намалят риска от фрактури чрез адаптация на домашната среда, безопасни форми на движение, физиотерапия и редовни прегледи на зрението и слуха.

Как се диагностицира остеопорозата?

Основният диагностичен инструмент е DEXA скенът (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия) — безболезнено изследване, което измерва костната плътност, обикновено на бедрата и гръбначния стълб.

Резултатите се отчитат чрез Т-резултат (T-score) — показател, сравняващ костната плътност на пациента с тази на здрав млад възрастен:

1 и над него: нормална костна плътност

Между -1.0 и -2.5: остеопения

2.5 и под него: остеопороза

При жени преди менопауза и по-млади пациенти се използва Z-резултат. Стойност от -2.0 или по-ниска сигнализира за ниска костна плътност.

Снимка: Canva

При установена остеопения лекар може да използва и допълнителен инструмент FRAX скала за оценка на 10-годишния риск от фрактура и вземане на решение за лечение.

Сериозно, но управляемо заболяване

Остеопорозата е сериозно, но управляемо заболяване при условие, че се открие навреме. Предвестникът й, остеопенията, може да се задържи или обърне с промени в начина на живот. DXA скенът е надежден и достъпен начин за оценка на костното здраве.

Ако имате рискови фактори: напреднала възраст, менопауза, фамилна история или хронични заболявания, консултацията с лекар за профилактично изследване е разумна стъпка. Костното здраве не е тема само за пенсионерите: грижата за него започва много по-рано.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници