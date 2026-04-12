Диагнозата "остеопороза" често звучи като забрана за активен спорт, но истината е точно в обратната посока. Според водещи медицински експерти, редовното движение е най-важният инструмент за поддържане на костната маса и здравето на опорно-двигателния апарат. Предизвикателството се крие в това да изберем правилните тренировки при остеопороза, които да натоварват костите достатъчно, за да ги укрепват, без да излагат ставите на ненужен риск.

В статия за авторитетното издание Everyday Health, лекари и физиотерапевти посочват конкретни уреди, които помагат за дълголетие и функционалност. Ето кои са те и как да ги използвате правилно.

1. Кростренажор

Кростренажорът е сочен за един от най-безопасните кардио уреди за хора с костни проблеми. Д-р Андрю Конен, специалист по управление на болката, посочва, че той осигурява „weight-bearing“ тренировка (с тежестта на тялото), която е критична за плътността на костите, но без стреса от тичането върху твърда повърхност.

Полза за ставите: Движението е плавно и не натоварва излишно коленете и глезените, което го прави отличен за хора, страдащи и от артрит.

Как да започнете: Експертите препоръчват 10–20 минути при ниско съпротивление, 2–3 пъти седмично, като постепенно увеличите времето до 30 минути.

2. Бягаща пътека

Въпреки че кростренажорът е по-щадящ, д-р Педжман Бади подчертава, че бягащата пътека може да бъде по-ефективна за увеличаване на костната маса. Причината е лекият механичен удар при стъпване, който стимулира костните клетки да се регенерират.

Безопасност: Ходенето под наклон на пътека не само укрепва скелета, но и може да намали болката в коленете.

Съвет: Започнете с бавно темпо на равна повърхност. Едва след като се почувствате уверени, добавете минимален наклон за допълнителна мобилност и сила.

3. Скрипец за гръб: За по-добра стойка

Остеопорозата често засяга прешлените, което води до изкривяване на стойката. Машината за придърпване на горен скрипец (Lat Pulldown) е идеална за укрепване на мускулите на гърба.

Ключово правило: Д-р Бади съветва лостът винаги да се дърпа пред гърдите , а не зад врата, за да се избегне рискът от увреждане на гръбначния стълб.

Серии и повторения: 2–3 серии по 8–12 повторения с тежест, която позволява перфектна форма.

4. Седнала лег преса

Когато става въпрос за сила в долната част на тялото, лег пресата е предпочитана пред класическите клекове. Тя позволява натоварване на краката, докато гърбът е стабилно подпрян.

Важно: Никога не заключвайте коленете в най-горната точка на движението. Поддържането на лека сгъвка предпазва ставите от травми.

Вариация: Физиотерапевтът д-р Тереза Марко препоръчва и работа с един крак (single-leg press), за да се коригират мускулните дисбаланси и да се подобри общата стабилност .

5. Скрипец: Тренировка за дълголетие

Вместо седнало гребане, експертите препоръчват гребане от стоеж на скрипец. Това принуждава тялото да активира ядрото (core) и гръбначния стълб, което подобрява баланса и предпазва от падания – основният риск при остеопороза.

Ефект: Отваря гръдния кош и коригира типичната за остеопорозата "приведена" поза.

Правилно подбраните упражнения за ставите и костите не само забавят загубата на калций, но и значително подобряват качеството на живот. При тренировки при остеопороза ключът е в прогресията – започнете с малки тежести и винаги се фокусирайте върху техниката, а не върху количеството.

Преди да започнете каквато и да е нова фитнес програма, задължително се консултирайте с вашия лекуващ лекар или кинезитерапевт, за да се уверите, че избраните упражнения са подходящи за вашето състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

