Прегърбената стойка в напреднала възраст често се възприема като безобиден знак на остаряването, но медицинските данни показват друго. Остеопорозата може да причини компресионни фрактури, които водят до слягане на прешлените и характерната извивка на горната част на гърба. Веднъж случило се, това състояние е необратимо, което прави превенцията още по-важна.

Според изследване, публикувано в Journal of Bone and Mineral Research, остеопорозата засяга над 10% от възрастните над 50 години. Експертите обясняват обаче, че тя не е неизбежна част от стареенето.

Костите са динамични структури, които постоянно се моделират. Въпреки че костната маса достига своя пик около 30-та година, съществуват 3 естествени начина за укрепване на костите и предпазване от остеопороза, които могат да забавят процеса на дегенерация.

Ролята на калция и витамин D: Мит или реалност?

Години наред лекарите съветват приема на добавки с калций и витамин D като основно средство срещу крехкост на костите. Експертите препоръчват 1200 mg калций дневно за жени над 50 и мъже над 70 години. Нови данни обаче поставят под въпрос ефективността на самоцелния прием на добавки.

Две важни проучвания, публикувани в British Medical Journal (BMJ), разкриват, че допълнителният калций (чрез храна или добавки) води до минимално увеличение на костната плътност, което е малко вероятно да намали риска от фрактури. Нещо повече, прекомерният прием на калциеви добавки може да доведе до странични ефекти като камъни в бъбреците и сърдечносъдови проблеми. Ето защо фокусът се измества към начина на живот и цялостния подход.

1. Двигателна активност с тежести и съпротивление

Един от най-важните инструменти за здрави кости е механичното натоварване. Упражненията, при които тялото преодолява гравитацията или допълнително съпротивление, стимулират клетките, отговорни за изграждането на костна тъкан.

Ефективни дейности за здрави кости включват:

Ходене и джогинг: Лесни и достъпни начини за натоварване на долните крайници.

Изкачване на стълби и скачане на въже: Интензивно стимулиране на костната плътност.

Йога: 10-годишно проучване в Topics in Geriatric Rehabilitation показва, че само 12 минути йога на ден увеличават плътността на гръбначния стълб и бедрата.

Силови тренировки: Работата с ластици или свободни тежести е ключова за поддържане на скелета.

Ако вече имате диагноза остеопороза, консултирайте се с лекар, преди да започнете. Избягвайте движения, включващи рязко усукване или екстремно навеждане.

2. Силата на растенията и ферментиралите храни

Храната е нашият най-добър съюзник в борбата с възпаленията – един от скритите врагове на костите. Плодовете и зеленчуците са богати на магнезий, калий, витамин K и антиоксиданти, които неутрализират оксидативния стрес.

Шведско изследване от 2015 г. установява, че хората, които консумират препоръчителните пет порции плодове и зеленчуци дневно, имат 88% по-нисък риск от фрактури на тазобедрената става в сравнение с тези, които избягват растителната храна.

Освен тях, ферментиралите храни (кисело мляко, кефир, кисело зеле, кимчи) играят ключова роля. Те са богати на пробиотици, които подобряват здравето на чревния микробиом. Съществуват доказателства, че здравата чревна флора помага за по-доброто усвояване на минералите и регулира костния метаболизъм.

3. Качественият сън като фактор за костна плътност

Може да изглежда изненадващо, но сънят е пряко свързан със здравината на скелета. Изследване в Journal of the American Geriatrics Society посочва, че възрастните над 50 години, които спят по-малко от шест часа на нощ, са изложени на значително по-висок риск от развитие на остеопороза. По време на сън тялото се регенерира и регулира хормоналния баланс, който е от съществено значение за костното ремоделиране. Повечето възрастни се нуждаят от 7 до 8 часа сън, за да поддържат метаболитното си здраве.



Остеопорозата не е съдба, а състояние, върху което можем да влияем чрез ежедневните си избори. Като комбинирате физическа активност, богата на растения диета и достатъчно почивка, полагате основите на дълголетие без болка. Не забравяйте, че най-добрият момент да започнете да се грижите за костите си е днес.

Консултирайте се с вашия лекар, за да изготвите индивидуален план за превенция, особено ако имате фамилна обремененост или други рискови фактори като тютюнопушене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

