Въпросът как да удължим не просто живота, а годините в добро здраве, все по-често насочва вниманието към ролята на храненето. През последното десетилетие изследванията в областта на геронтология очертават ясна връзка между хранителните модели и процесите на стареене, включително риска от хронични заболявания и продължителността на живота.
Един от най-обсъжданите научно обосновани подход е диетата за дълголетие, разработена от проф. Валтер Лонго от University of Southern California. Моделът съчетава принципи от традиционни хранителни режими с данни от съвременни изследвания и поставя акцент върху метаболитното здраве и превенцията на възрастово-свързани заболявания.
Какво представлява диетата за дълголетие?
Проф. Лонго, директор на USC Longevity Institute и автор на книгата The Longevity Diet, синтезира данни от епидемиологични проучвания и клинични изпитвания, за да създаде хранителен план, свързан с по-дълъг и по-здравословен живот.
„Използвахме епидемиологията и клиничните проучвания, обединихме цялото изследване и получихме обща картина на безопасна и полезна диета, свързана с по-дълъг живот", споделя проф. Валтер Лонго.
Д-р Дейвид Кац от Йейлския университет описва този модел като „хибрид на диетичните характеристики на сините зони" – региони по света с необичайно висок дял от столетници. Хранителният план е предимно растителен, с умерено количество протеини и ограничено съдържание на животински продукти.
Основни принципи на диетата
Хранителният план се гради върху няколко устойчиви стълба:
- Умерено до високо количество нерафинирани въглехидрати – пълнозърнест ориз, овесени ядки, ечемик вместо бели рафинирани продукти.
- Ниско, но достатъчно количество протеини – предимно от растителни източници като бобови, ядки и тофу.
- Около 30% от калориите от растителни мазнини – зехтин, авокадо, ядки.
- Всички хранения (включително закуски) в рамките на 12-часов прозорец – например от 8:00 до 20:00 ч.
- Диета, имитираща гладуване (ДИГ) – 5-дневен протокол с калориен прием между 800 и 1100 ккал, прилаган 2–3 пъти годишно.
Какви са ползите за здравето?
Потенциал за по-дълъг живот
Според Кристин Палумбо, дипломиран диетолог, замяната на западната диета с по-богат на растителни храни режим може да увеличи продължителността на живота с 3 до 13 години. Ключови съставки тук са зеленчуците, плодовете, бобовите, пълнозърнестите храни и ядките.
По-здраво сърце
Преглед на проучвания от 2017 г. установява, че консумацията на пет порции зеленчуци и плодове на ден е свързана с намален риск от сърдечно-съдови заболявания. Освен това, изследване от 2022 г. показва, че богатата на калий диета (от авокадо и сьомга) корелира с по-нисък риск от сърдечно-съдови инциденти, а 3 г омега-3 мастни киселини дневно са свързани с по-ниско кръвно налягане.
Намален риск от рак и диабет тип 2
Проучване, публикувано в списание BMC Medicine (2022), установява, че хората, ядящи малко или никакво червено месо, имат по-нисък общ онкологичен риск. По отношение на диабета, данни от Diabetologia (2022) сочат, че по-висок прием на плодове и зеленчуци може да бъде свързан с по-нисък риск от диабет тип 2.
Подходящо хранене за регенерация на клетките
Публикация в списание Cell (април 2022 г.) от самия Лонго отбелязва, че диетите, имитиращи гладуване, са свързани с метаболитни и противовъзпалителни ефекти при мишки. Тези резултати предполагат потенциален механизъм за активно дълголетие чрез правилно хранене – но изследванията при хора тепърва се натрупват.
Какво да ядем и какво да избягваме?
Препоръчани храни:
- Бобови (леща, нахут, боб);
- Ядки и семена;
- Зехтин;
- Пълнозърнести храни;
- Плодове и зеленчуци;
- Морска риба (нискортутна);
- Зелен чай, кафе.
Ограничете или избягвайте:
- Червено месо;
- Преработени храни;
- Рафинирани захари;
- Добавена сол (в излишък);
- Алкохол;
- Млечни продукти (умерено);
- Птиче месо (умерено).
Може ли диетата да помогне при отслабване?
„Яжте много зеленчуци, много пълнозърнести храни и много бобови – това е пътят към много по-здравословно състояние и по-малко тегло", казва проф. Лонго. Проучване в PLoS Medicine установява, че консумацията на нескорбялни зеленчуци и плодове е свързана с намаляване на теглото. Освен това, изследване от 2017 г., публикувано от Лонго в Science Translational Medicine, показва, че участниците, следвали ДИГ протокол, са намалили телесното тегло, обиколката на талията и процента телесни мазнини спрямо контролната група.
Ограничения и предупреждения
Въпреки обещаващите данни, диетата има и потенциални недостатъци. Тя може да е неподходяща за хора с хранителни разстройства, тъй като е сравнително рестриктивна. Д-р Кац подчертава, че „5-дневното ДИГ е все още недостатъчно проучено при хора" и директните доказателства за удължаване на живота при хората все още липсват. Промяната на дълготрайни хранителни навици изисква търпение и постепенност.
5 практични стъпки за начало
- Започнете с 12-часовия прозорец – дори без промяна в храните, ограничаването на храненето до 12 часа е лесна първа стъпка.
- Опитайте нови зеленчуци – поръчайте нещо непознато в ресторант или пригответе традиционно ястие с бобови.
- Постепенно намалявайте преработените храни – заменете ги с домашно приготвени алтернативи.
- Четете етикетите на продуктите – осъзнаването на добавките в пакетираните храни е мощен мотиватор.
- Консултирайте се с диетолог – особено за ДИГ протокола, при хронични заболявания или хранителна непоносимост.
Диетата за дълголетие не е поредната краткосрочна модна диета. Тя се корени в десетилетия научни изследвания и съчетава доказани принципи на растително хранене с елементи на периодично гладуване. Макар директните доказателства при хора за забавяне процеса на стареене да са все още ограничени, наличните данни за ползите от сърдечно-съдовото здраве, намаления риск от рак и диабет, и поддържането на здравословно тегло са солидна основа за промяна. Ако искате да направите крачка към по-здравословен живот, говорете с Вашия лекар.
Източници
- Everyday Health: „Какво е диетата за дълголетие?“
- USC Longevity Institute: Лаборатория „Валтер Лонго“