С напредването на възрастта сърдечно-съдовият риск се увеличава, заради т.нар. съдово стареене, което представлява постепенна загуба на еластичност на артериите, нарушена ендотелна функция и повишено кръвно налягане. Именно в този контекст нараства интересът към добавки за дълголетие и сърдечно здраве, които обещават да подпомогнат съдовете още преди да се развие заболяване.

Ново клинично проучване, цитирано от Medical News Today, насочва вниманието към мултикомпонентна формула, съдържаща различни биоактивни съединения, която може да повлияе ключови маркери на съдовото стареене. Макар резултатите все още да не са публикувани в рецензирано научно списание, те вече предизвикват интерес сред специалистите.

Снимка: Canva

Какво всъщност представлява съдовото стареене?

Съдовото стареене не е просто функция на годините, а сложен биологичен процес, в който участват множество фактори. Сред тях са атеросклерозата, хроничното възпаление и натрупването на оксидативен стрес, който уврежда клетките на съдовете. С времето това води до по-твърди артерии, по-лош контрол на кръвното налягане и повишен риск от инфаркт и инсулт.

Експертите подчертават, че особено важна е ролята на ендотела – тънкият вътрешен слой на кръвоносните съдове, който регулира съдовия тонус и кръвния поток. Когато неговата функция се наруши, това често е един от първите сигнали за започващи съдови проблеми.

Снимка: Canva



Какво показва новото изследване?

В рамките на т.нар. NOVOS Core изследване учените проследяват 61 души на възраст над 40 години, които нямат диагностицирано сърдечно заболяване. Участниците приемат ежедневно добавката или плацебо в продължение на шест месеца.

Резултатите показват нещо, което рядко се наблюдава в подобни изследвания – бърз ефект още след първия прием, който се запазва и в дългосрочен план. Изследователите установяват подобрение в ендотелната функция, както и по-добра артериална гъвкавост, измерена чрез показателя pulse wave velocity – ключов маркер за твърдостта на артериите.

Наблюдава се и понижение на систоличното кръвно налягане, което е сред най-важните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Според водещия автор проф. Кристиан Хайс тези резултати очертават „последователен модел, съвместим с подобрение в биологията на съдовото стареене“.

Как работят биоактивните съединения?

Една от особеностите на тази добавка е, че тя не разчита на една активна съставка, а комбинира 12 различни компонента. Сред тях са калциев алфа-кетоглутарат, физетин и птеростилбен, магнезий, витамин C и растителни екстракти като джинджифил и родиола.

Изследователите предполагат, че ефектът се дължи на въздействие върху няколко ключови механизма едновременно. Част от съставките подпомагат производството на азотен оксид – молекула, която разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвотока. Други действат като антиоксиданти за сърцето, намалявайки оксидативния стрес, докато трети влияят върху клетъчния метаболизъм и енергийния баланс.

Този мултифакторен подход е логичен, тъй като самото съдово стареене е резултат от комплексни процеси, а не от една единствена причина.

Снимка: Freepik

Какви са следващите стъпки?

Въпреки положителните резултати, специалистите подхождат с необходимата предпазливост. Съдовият хирург д-р Кристофър Йи отбелязва, че макар подобрението в ендотелната функция да е впечатляващо, проучването е с малък обем и проведено в един център.

Той подчертава, че при мултикомпонентни формули е трудно да се определи кои точно съставки носят най-голям принос. Освен това остава въпросът доколко тези резултати могат да се пренесат върху по-широка популация.

Въпреки това, според него, изследването е „достатъчно убедително, за да насърчи по-мащабни клинични проучвания“.

Снимка: iStock

Може ли храненето да постигне подобен ефект

Интересен акцент в анализа на експертите е, че много от използваните биоактивни съединения се съдържат естествено в храната. Полифенолите, например, се срещат в горските плодове, зеленолистните зеленчуци и чая, докато естествените нитрати, важни за съдовата функция, се намират в цвеклото и спанака.

Диетолозите подчертават, че храната осигурява не само отделни вещества, а сложна „матрица“, в която те действат синергично. Това означава, че ефектът от балансираното хранене често е по-устойчив и комплексен.

Какво означават тези данни за бъдещето?

Изследването се вписва в по-широката тенденция да се търсят начини за намеса в ранните етапи на съдовото стареене – още преди появата на клинично изразено заболяване. Това е особено важно, тъй като именно в периода след 40-годишна възраст започват първите измерими промени в съдовата система.

Ако бъде потвърден в по-големи изследвания, подобен подход би могъл да има значителен ефект върху общественото здраве, като намали риска от сърдечно-съдови заболявания в дългосрочен план.

Новите данни за добавки за дълголетие и сърдечно здраве показват потенциал за влияние върху ключови маркери на съдово стареене, включително артериална гъвкавост, ендотелна функция и контрол на кръвното налягане. Въпреки това, научните доказателства все още са в начален етап и изискват допълнително потвърждение.

Най-устойчивият подход остава комбинацията от балансирано хранене, движение и здравословен начин на живот, като добавките могат да бъдат разглеждани като допълващ елемент, а не като основно решение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------------------------

Източници