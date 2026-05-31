Европа е на второ място в света по разпространение на тютюнопушенето, а България е сред държавите с най-високи нива на континента.

По повод Световния ден без тютюн Регионална фармацевтична колегия (РФК) София-столична стартира информационна кампания с ясно послание, че аптеката може да бъде първата и най-достъпна точка за подкрепа при отказване от цигарите.

Снимка: pixabay

Европа пуши повече от почти всеки друг регион в света

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), тютюнопушенето убива над 8 милиона души годишно в световен мащаб. Над 7 милиона от тях са преки пушачи, а близо 1,3 милиона, хора, изложени на пасивен дим.

Европейският регион на СЗО се нарежда на второ място глобално по разпространение на тютюнопушенето, 25,3% сред възрастните и 10,8% сред юношите на възраст 13–15 години, което представлява около 4 млн. млади европейци.

Тревожна е и тенденцията сред жените. 18,5% от жените над 15 години в Европа са пушачи, значително повече в сравнение с жените в Африка, Близкия изток и Западния Тихоокеански регион (2–4%). Сред момичетата Европа регистрира най-високия среден дял на тютюнопушене в света.

България е сред лидерите по тютюнопушене в Европа

България се нарежда сред европейските държави с най-висока честота на тютюнопушене. Особено тревожно е разпространението на електронните цигари сред младите: според Глобалното проучване за тютюнопушене при младежи, 23,3% от българските юноши между 13 и 15 години употребяват е-цигари, най-високият отчетен дял на континента за 2023 г.

Снимка: Canva

На здравно ниво последствията са огромни: 18% от смъртите от незаразни болести в Европа се дължат на тютюнопушенето. При мъжете над 8 от 10 случая на рак на белия дроб са свързани с употреба на тютюн.

„Не сте сами в отказването от цигарите", кампанията на РФК София

По случай Световния ден без тютюнопушене РФК София-столична организира информационна кампания под мотото „Не сте сами в отказването от цигарите". Инициативата включва билборд в столицата, плакати в аптеките и насоки към магистър-фармацевтите как да подкрепят пациенти, желаещи да спрат да пушат.

Целта е да се насочи общественото внимание към ролята на аптеката като достъпен здравен консултант, място, в което всеки може да получи безпристрастна и компетентна подкрепа.

Какво показва проучването сред фармацевти в София?

В рамките на кампанията РФК София-столична провежда анкетно проучване сред 55 магистър-фармацевти (24–27 май 2026 г.) за техния практически опит при подкрепата на пациенти, желаещи да откажат цигарите. Резултатите показват важни закономерности:

Снимка: Canva

Около 80% от анкетираните смятат, че само 5–15% от пушачите успяват да се откажат единствено с воля , без терапия или консултация.

69% посочват, че поне веднъж през последния месец пациент ги е питал за съвет относно отказването от тютюнопушенето.

78,2% смятат, че българите не са достатъчно информирани , че могат да получат консултация точно в аптеката.

60% от фармацевтите посочват, че най-честият мотив за отказване е влошено здраве или лекарска препоръка — не превенция, а реакция на вече съществуващ проблем.

Проучването не е представително за всички членове на колегията, но отразява практическите наблюдения и нагласите на участниците, експертния поглед на хората на „първа линия" в аптеките.

Пушачите чакат да се разболеят, за да спрат

Данните потвърждават тревожна тенденция: хората предприемат стъпки към отказване едва след появата на здравословен проблем, а не като превантивна мярка.

„Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за заболявания и преждевременна смърт. Нашето проучване показва, че пациентите търсят съвет, а магистър-фармацевтите са готови да съдействат по-активно", заяви маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на УС на РФК София-столична.

Според него аптеката е „най-достъпното здравно заведение" и може да запълни критична празнина в системата на превенцията.

Фармацевтите искат официална роля в програмите за отказване от цигари

Проучването показва и конкретни амбиции на колегията:

Снимка: iStock

Над три четвърти от анкетираните са готови да участват в бъдещи програми за консултиране и проследяване на пациенти.

Повече от две трети подкрепят идеята тези консултации да бъдат призната здравна услуга с финансиране .

Това не е изолирана идея. Данни на Международната федерация по фармация (FIP), обхващащи 51 държави, показват, че в 65,4% от тях вече се предоставят услуги за отказване от тютюнопушенето, водени от фармацевти. В Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия фармацевтите от години са активна част от национални програми за спиране на пушенето.

Какво можете да направите, ако искате да спрете да пушите?

Ако обмисляте да откажете цигарите, здравните организации препоръчват:

Консултирайте се с фармацевт или личен лекар , никотиновата зависимост е медицински проблем, не само въпрос на воля.

Потърсете информация за никотино-заместителна терапия , пластири, дъвки, инхалатори, достъпни в аптеките.

Не чакайте здравословен проблем , превенцията е по-ефективна и по-евтина от лечението

Тютюнопушенето остава един от най-сериозните предотвратими здравни рискове в Европа и в България. Кампанията на РФК София-столична поставя на дневен ред въпрос, който надхвърля информирането: нужна е системна промяна, при която аптеката се превърне в официална точка за подкрепа при отказване от цигари. Докато повечето пушачи чакат болестта, за да действат, фармацевтите вече са готови да помогнат, стига системата да им даде тази роля.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници