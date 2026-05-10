Вейпингът и рискът от рак отново са в центъра на научен дебат след публикуването на мащабно ревю, което установява, че електронните цигари вероятно са канцерогенни.

Анализът, публикуван в авторитетното списание Carcinogenesis, обединява данни от последните осем години и предупреждава, че никотиновите изпарения могат да допринасят за развитието на рак на устната кухина и рак на белия дроб. В същото време учените признават, че точният мащаб на риска все още не може да бъде изчислен.

Какво показва новото проучване

Екипът на проф. Бернард Стюарт от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни анализира биомаркерни изследвания, доклади за случаи, лабораторни експерименти и проучвания върху животни.

Снимка: Canva

Изводът е, че никотиновият вейпинг „вероятно" допринася за онкологичния риск, макар точната му тежест в сравнение с тютюнопушенето да остава неясна.

„Все още не е изминало достатъчно време, за да се разкрие какъвто и да е значим товар на ракови заболявания, изцяло свързан с вейпинга", обяснява проф. Стюарт. Електронните цигари се появяват на пазара преди около 20 години, твърде кратък период за дългосрочни епидемиологични наблюдения, каквито съществуват за тютюна.

Биомаркери за рак: Какви следи оставя вейпингът в организма

Многобройни анализи установяват, че вейпърите са изложени на известни или подозирани канцерогени. Сред откритията са:

Повишени нива на летливи органични съединения в урината (акриламид, акрилонитрил)

По-високи концентрации на тежки метали в електронните цигари като олово и кадмий

Наличие на полициклични ароматни въглеводороди

Индикатори за ДНК увреждания , оксидативен стрес , хронично възпаление и епигенетични промени в тъканни проби

Лабораторни изследвания на аерозолите от електронни цигари показват и десетте ключови характеристики на канцерогените, включително способност да нарушават възстановяването на ДНК, да предизвикват възпаление и да потискат имунната система. Опити с животни потвърждават, че излагането на тези аерозоли може да доведе до белодробни тумори.

Снимка: Canva

Сравнение между вейпинг и пушене

В почти всички случаи експозицията при вейпърите е значително по-ниска от тази при пушачите на цигари. Според д-р Майкъл Чейтън от Центъра за пристрастявания и психично здраве към Университета на Торонто, могат да се направят две сигурни заключения:

„Първо, съществуват вреди от излагането на вейпинг в сравнение с никаква експозиция. Второ, вредите от вейпинга ще бъдат по-малки от тези от пушенето за повечето заболявания, включително рак.“

Все пак ключовият въпрос, дали вейпингът е 30% или едва 5% толкова вреден, колкото тютюнопушенето, остава без отговор и има огромно значение за общественото здраве.

Ароматизираните вейпове

На 5 май 2026 американската FDA разрешава за първи път маркетинга на вейпове с плодов вкус, аргументирайки се с необходимостта от „по-широк избор на ароматизирани опции" за възрастни, които искат да се откажат от цигарите. В същото време никой продукт за вейпинг не е одобрен от FDA като средство за отказване от тютюнопушене.

Скорошно ревю на Cochrane заключава, че никотиновите вейпове могат да повишат успеваемостта при отказване от тютюнопушене в сравнение с никотинозаместителните продукти. Здравните власти обаче от години изразяват тревога за маркетинга, насочен към подрастващите, и за липсата на данни за дългосрочните здравни рискове.

Снимка: Canva

Защо несигурността остава

Ракът има дълъг латентен период, което прави трудно категоричното свързване на вейпинга с конкретни диагнози. Допълнителна трудност създават:

Голямото разнообразие на устройствата и съставите на е-течностите

Различното потребителско поведение

Феноменът „двойни потребители", хора, които едновременно вейпват и пушат

Новото научно ревю засилва аргументите, че вейпингът и рискът от рак са реално свързани, особено по отношение на устната кухина и белия дроб. Биомаркерите показват ясни следи от ДНК увреждания и оксидативен стрес, а лабораторните данни потвърждават канцерогенността на вейповете.

Все пак точният мащаб на тези рискове ще бъде известен едва след години на популационни проучвания. Дотогава обществото е въвлечено в това, което учените наричат „естествен експеримент", с неясен изход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници