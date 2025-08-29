Витилиго води до автоимунни заболявания, кои са те?

Най-новите изследвания все по-често подчертават връзката между витилигото и други автоимунни заболявания.

Нов задълбочен преглед на осем проучвания, публикувани между 2012 и 2022 г., показва, че възрастните пациенти с витилиго са изложени на значително по-висок риск от редица автоимунни заболявания в сравнение с останалата част от населението.

Изследователски екип обединява данни събрани от 10 246 пациенти с витилиго. Включените проучвания сравняват честотата на придружаващите заболявания при засегнатите спрямо лица без витилиго.

Връзката между витилиго и други заболявания

Най-честите установени коморбидности (едновременното присъствие, наличие на едно или повече заболявания или разстройства, в допълнение към основното заболяване) са:

По-рядко срещани, но все пак значими са:

Хронична уртикария (1,6 %)

Възпалителни заболявания на червата (1,4 %)

Системен лупус еритематодес (1,2 %)

Синдром на Сьогрен (1,1 %)

Преобладаването на цьолиакия (0,9 %), болест на Адисон (0,8 %), множествена склероза (0,3 %) и миастения гравис (0,2 %) е отчетено като изключително ниско.

Авторите отбелязват, че по-голямото засягане на кожната повърхност от витилиго корелира с по-висока честота на тиреоидна болест (Хашимото или Базедова болест), диабет тип 1, ревматоиден артрит и пернициозна анемия.

Клинични последствия

„Витилигото е асоциирано с множество други автоимунни заболявания“, отбелязват специалистите и препоръчват рутинен скрининг за тиреоидна дисфункция при всички пациенти с витилиго, особено когато депигментацията засяга голяма част от тялото.

Снимка: iStock

Необходими са дългосрочни проучвания, за да се изяснят причинно-следствените връзки и ползите от ранното откриване и лечение на съпътстващите заболявания.

Развенчани митове за витилиго

Витилиго засяга само около 0,5% до 1% от населението на света. Въпреки че не е нито фатално, нито животозастрашаващо, съществува социална стигма, която води до понижено самочувствие сред хората с това кожно заболяване.

Дерматологът д-р Мандийп Каур развенчава част от митовете, свързани с това състояние:

Мит: Хората с витилиго се раждат с неравномерна, петниста кожа, защото имат родители от смесена раса.

Витилигото не е свързано с етническата принадлежност на родителите и повечето хора с него имат равномерна пигментация на кожата при раждането. Витилигото е прогресивно медицинско състояние, което обикновено се проявява като обезцветени петна при млад човек преди 20-годишна възраст, въпреки че може да се появи и в по-напреднала възраст.

Мит: Само тъмнокожи хора получават витилиго.

Витилигото засяга хора от всички раси еднакво; Може да е по-забележимо при хора с тъмна кожа.

Мит: Витилигото е свързано с други кожни заболявания като рак на кожата, проказа и албинизъм.

Витилигото е напълно отделно състояние и не е свързано с рак на кожата, проказа или албинизъм. Смята се, че е автоимунно заболяване, при което имунната система атакува и убива клетки, които оцветяват кожата, наречени меланоцити.

Мит: Витилигото засяга само видима кожа, като например по лицето и ръцете.

Белите или светли петна, причинени от витилиго, са склонни да се появяват по-често в области, изложени на слънце, като ръце, крака, лице и устни. Тези петна обаче могат да се появят и в подмишниците, слабините, очите, пъпа, гениталиите и др. Космите, които растат в области, засегнати от витилиго, също могат да побелеят.

Снимка: iStock

Мит: Витилигото се влошава от консумацията на определени комбинации от храни.

Витилигото не се влияе от избора на храна.

Мит: Можете да излекувате витилиго и да върнете цвета на белите петна, като втривате различни масла в кожата или приемате определени добавки.

За съжаление, в момента няма лек за витилиго. Съществуват обаче редица терапии, които хората могат да опитат, включително: UV светлинна терапия, хирургични кожни и клетъчни присадки, татуиране, стероиди и лекарства.

Мит: Ако видите някой с витилиго, трябва да се обърнете на другата страна, защото е заразно.

Витилигото не е нито заразно, нито инфекциозно и няма начин да се заразите от някой друг. Така че няма причина да избягвате хора, които може да имат видими признаци на разстройството.