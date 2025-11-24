Студеното време не само ви кара да облечете по-дебело яке, но може да повиши и кръвното ви налягане по начини, които много хора дори не подозират. Изследване установява тревожна връзка между зимните месеци и влошаването на контрола върху хипертонията, което засяга милиони хора по света.

Скритата заплаха на студения сезон

Над 1,28 млрд. възрастни по света живеят с високо кръвно налягане, състояние, при което кръвта циркулира през тялото под повишено налягане, което натоварва сърцето и съдовете. Макар медикаментите, здравословното хранене и физическата активност да са добре познати методи за управление на хипертонията, изследователите сега обръщат внимание на един често пренебрегван фактор: сезонните промени.

Снимка: Canva

Проучванена Американската кардиологична асоциация, анализира електронните здравни досиета на над 60 000 възрастни, лекувани за високо кръвно налягане в продължение на пет години, пише Medical News Today. Резултатите са еднозначни, систоличното кръвно налягане се повишава средно с до 1,7 mm Hg през зимните месеци в сравнение с летните. Още по-притеснително е, че процентът на пациенти с добър контрол на налягането спада с до 5% през студените месеци.

Как студът атакува кръвоносните съдове

Връзката между температурата и кръвното налягане се крие в начина, по който организмът ни реагира на студа. Д-р Ю-Минг Ни, кардиолог от Калифорния, обяснява механизма с прости думи: "Когато навън е студено, кръвоносните ви съдове се свиват, това се нарича вазоконстрикция. Стесняването на артериите изисква повече сила за прокарване на кръвта през тях, което автоматично вдига налягането."

Изследванията показват, че дори минимални промени в температурата имат измерим ефект. Повишаването на стайната температура само с 10 градуса може да предизвика значителна промяна в систоличното кръвно налягане. Още по-показателно е друго проучване, което установява, че възрастните хора, живеещи в студени домове с температура под 18 градуса по Целзий, имат по-високо кръвно налягане, влошени кръвни показатели и проблеми с белите дробове.

Снимка: Canva

Освен физическата реакция на съдовете, студът активира симпатиковата нервна система, частта от тялото, отговорна за реакциите на стрес. Това освобождава хормони и невротрансмитери, които ускоряват сърдечната честота и допълнително натоварват сърцето.

Рисковата група: Възрастните хора са най-уязвими

Макар студът да влияе на всички възрастови групи, възрастните хора са особено чувствителни към покачването на кръвното налягане през зимата. Френско изследване регистрира 10% увеличение на случаите на високо кръвно налягане през зимата в сравнение с лятото при хора над 65-годишна възраст. При тези над 80 години повишението е още по-изразено.

Робърт Б. Барет, водещ автор на изследване, подчертава значението на тези открития: "Въпреки сравнително малката разлика в систоличното налягане, бяхме изненадани да видим такава голяма промяна в контрола на налягането между зимните и летните месеци. Умереният сезон се оказа значителен прогностичен фактор, нещо което не е било обстойно описано преди."

Какво означава това за вашето здраве

За хора с добре контролирано кръвно налягане, например под 130/80 mm Hg – сезонните колебания може да не са толкова проблематични. Но за тези, чието налягане е близо до границата от 140/90 mm Hg, зимата може да предизвика надхвърляне на безопасните нива, обясняват от South Denver Cardiology.

Д-р Ченг-Хан Чен, интервенционален кардиолог от Калифорния, коментира значението на изследването: "Тези данни ни казват, че трябва да обръщаме специално внимание на прецизността на измерванията през зимните месеци, тъй като може да се наложи коригиране на медикаментите именно в този период, за да се овладее налягането."

Експертите подчертават, че макар промяната от няколко точки да не звучи драматично, ефектът се натрупва с времето и може да увеличи риска от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност, бъбречни заболявания и съдова деменция.

Практични стъпки за защита през зимата

За хората с високо кръвно налягане зимата изисква по-стриктен контрол и превантивни мерки:

Снимка: Canva

Храненето прави разликата. Студеното време често ни тласка към калорични, солени храни, но това е точно обратното на това, което се нуждае организъм с хипертония. Насочете се към плодове, зеленчуци, нискомаслени млечни продукти, риба, птиче месо и пълнозърнести храни. Ограничете солта, ниското натриево хранене е ключово за управление на кръвното налягане.

Топлината е вашият приятел. Когато излизате навън в студено време, облечете се на пластове и не забравяйте шапка и ръкавици. Загубата на топлина през главата и ръцете кара сърцето да работи по-усилено за поддържане на телесната температура. Уверете се, че домът ви е достатъчно топъл през целия ден.

Внимавайте с кофеина и алкохола. И двете вещества ускоряват загубата на телесна топлина, което принуждава сърцето да работи по-интензивно. Умерете консумацията им през студените месеци.

Движете се, но разумно. Напрегната физическа активност навън в студа може рязко да повиши налягането. Вместо това тренирайте на закрито, където температурата е контролирана. Редовната физическа активност остава от ключово значение за сърдечното здраве, просто я практикувайте в подходяща среда.

Мониторингът е задължителен. Дори при спазване на всички препоръки, проследяването на кръвното налягане през зимата е критично. Измервайте го в различни моменти на деня, за да получите пълна картина на колебанията. Ако забележите устойчиво повишаване, консултирайте се с лекаря си, може да се наложи временна корекция на дозите на медикаментите.

Следващата стъпка: Осведоменост и образование

Д-р Чен подчертава необходимостта от по-широка информираност по темата: "Мисля, че повечето от нас не са напълно наясно с ефекта на студеното време върху кръвното налягане. Повече образование на лекарите за важността на контрола на налягането специално през студените зимни месеци би помогнало на пациентите."

Д-р Ни допълва: "Трябва да разбираме по-добре какви други фактори от околната среда допринасят за кръвното налягане. Необходимо е по-голямо осъзнаване как ежедневните дейности и експозиции за хората, живеещи нормалния си живот, могат да повлияят на здравни фактори, които допринасят за сърдечносъдови заболявания."

Снимка: Canva

Изследователите смятат, че следващата стъпка е разработване на насоки за лекарите относно сезонните корекции на лечението и широка информационна кампания сред обществото за рисковете през зимата.

Какво е високо кръвно налягане

Кръвното налягане измерва силата, с която кръвта притиска стените на артериите. То се записва с две числа: горното (системно) показва максималното налягане при свиване на сърцето, а долното (диастолно) – минималното налягане, когато сърцето е в покой. И двете се измерват в милиметри живачен стълб (mm Hg).

Нормалното кръвно налягане е под 120/80 mm Hg. Налягане от 130/80 mm Hg или по-високо се счита за повишено. Хипертонията често протича без симптоми, поради което редовните прегледи са от изключителна важност.

Макар главната причина за високото кръвно налягане все още да не е изяснена напълно, изследванията сочат, че наднормено тегло, определени етнически произходи, инсулинова резистентност, тютюнопушене и диета с високо съдържание на сол значително увеличават риска от развитие на заболяването.

Студената зима е реалност, която не можем да променим, но можем да променим начина, по който реагираме на нея. За милионите хора с високо кръвно налягане сезонната бдителност може да направи разликата между добър контрол и потенциално опасно състояние.

Безплатни кардиологични прегледи

Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец“ призовава да се погрижите за сърдечното си здраве чрез безплатни кардиологични прегледи.

Те ще се проведат в периода 8–12 декември, като е необходимо предварително записване на тел. 02/96 07 682.

Инициативата има за цел да подпомогне пациентите с установена исхемична болест на сърцето, както и хората, преминали коронарна интервенция с имплантиран стент, като им предостави възможност за безплатен контролен преглед и проследяване на тяхното състояние.

Прегледите ще бъдат извършвани от д-р Ташева, д-р Кържина, д-р Ангелов, д-р Стамболийска и д-р Парушев, висококвалифицирани специалисти от Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.